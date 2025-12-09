魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『ネギたっぷり豚タン定食』おすすめポイント！1位「柚子胡椒で味変が楽しめる」

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2025年11月末現在363店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、12月2日(火)より発売している『ネギたっぷり豚タン定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長11名男女

調査内容：『ネギたっぷり豚タン定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2025.11.28(金)～2025.12.2(火)

■商品概要

やよい軒の『ネギたっぷり豚タン定食』は、脂身が少なくヘルシーでありながら、噛むほどに旨味があふれる“豚タン”をボリュームたっぷりに盛り付けました。

特製“にんにく塩ぽん酢”は、ゆず・すだち・かぼす・レモンの果汁に、かつおと昆布のだしを加えた奥行きのある味わい。酸味が効いたさっぱりとしたタレに、にんにくのコクと旨味がしっかりと溶け込み、ごはんが進む味に仕上げています。さらに、ピリッとしたアクセントが加わる“柚子胡椒”を別添えしており、お好みで味変をお楽しみいただけます。付け合わせの生野菜と一緒に、バランスよくさっぱりとした後味で食べられるのも魅力です。

また、満足感を求める方には、『【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食』もおすすめです。噛むほどに旨味があふれる“豚タン”を、たっぷりのネギと一緒にお召し上がりください。

ネギたっぷり豚タン定食 1,250円【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食 1,990円

・発売日

2025.12.2(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」363店舗(2025年11月末現在)

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

■調査結果

1位： 柚子胡椒で味変が楽しめる

2位： 脂身が少なくヘルシー

2位： にんにくのコクと酸味が効いたタレ

最も多くの票を集めたのは「柚子胡椒で味変が楽しめる」というポイントでした。続いて「脂身が少なくヘルシー」、「にんにくのコクと酸味が効いたタレ」が同率2位という結果になりました。

噛むほどに旨味があふれる“豚タン”を、ゆず・すだち・かぼす・レモンの果汁に、かつおと昆布のだしを加えた特製”にんにく塩ぽん酢”と、別添えの”柚子胡椒”で味変を楽しみながらお召し上がりください。

■店長の商品おすすめコメント

「“豚タン”という珍しい食材が味わえる！」

「ごはんが進む味わい！」

「タレがとにかく美味しい！」

「コリコリ食感がおいしい！」

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから