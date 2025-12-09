魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『ネギたっぷり豚タン定食』おすすめポイント！1位「柚子胡椒で味変が楽しめる」

株式会社プレナス

　株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2025年11月末現在363店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)


　このたび「やよい軒」では、12月2日(火)より発売している『ネギたっぷり豚タン定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。



■調査概要

対象：全国やよい軒の店長11名男女


調査内容：『ネギたっぷり豚タン定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択


調査期間：2025.11.28(金)～2025.12.2(火)



■商品概要


やよい軒の『ネギたっぷり豚タン定食』は、脂身が少なくヘルシーでありながら、噛むほどに旨味があふれる“豚タン”をボリュームたっぷりに盛り付けました。



特製“にんにく塩ぽん酢”は、ゆず・すだち・かぼす・レモンの果汁に、かつおと昆布のだしを加えた奥行きのある味わい。酸味が効いたさっぱりとしたタレに、にんにくのコクと旨味がしっかりと溶け込み、ごはんが進む味に仕上げています。さらに、ピリッとしたアクセントが加わる“柚子胡椒”を別添えしており、お好みで味変をお楽しみいただけます。付け合わせの生野菜と一緒に、バランスよくさっぱりとした後味で食べられるのも魅力です。


また、満足感を求める方には、『【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食』もおすすめです。噛むほどに旨味があふれる“豚タン”を、たっぷりのネギと一緒にお召し上がりください。




ネギたっぷり豚タン定食　1,250円

【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食　1,990円


・発売日


2025.12.2(火)



・発売店舗


全国の「やよい軒」363店舗(2025年11月末現在)



※価格はすべて税込です。


※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。



■調査結果

1位：　柚子胡椒で味変が楽しめる


2位：　脂身が少なくヘルシー


2位：　にんにくのコクと酸味が効いたタレ




最も多くの票を集めたのは「柚子胡椒で味変が楽しめる」というポイントでした。続いて「脂身が少なくヘルシー」、「にんにくのコクと酸味が効いたタレ」が同率2位という結果になりました。



噛むほどに旨味があふれる“豚タン”を、ゆず・すだち・かぼす・レモンの果汁に、かつおと昆布のだしを加えた特製”にんにく塩ぽん酢”と、別添えの”柚子胡椒”で味変を楽しみながらお召し上がりください。



■店長の商品おすすめコメント

「“豚タン”という珍しい食材が味わえる！」



「ごはんが進む味わい！」



「タレがとにかく美味しい！」



「コリコリ食感がおいしい！」



