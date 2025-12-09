フォーシーズのふるさと納税が返礼品を拡充　横浜市、神戸市の3店舗が新たに提供開始　こだわりのおいしさを『体験型食事券』で地域振興に貢献

株式会社フォーシーズ

特設サイトURL：https://www.four-seeds.co.jp/furusato(https://www.four-seeds.co.jp/furusato)

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）は、ふるさと納税返礼品の「体験型食事券」を提供しており、この度、 2025年12月より神奈川県横浜市のふるさと納税返礼品として、「ラ フィーリア デル プレジデンテ 馬車道店」と「ジョンズ グリル 横浜ジョイナス店」の「体験型食事券」を提供開始いたしました。さらに兵庫県神戸市でも、「ラ フィーリア デル

プレジデンテ パラディーゾ スル マーレ マリンピア神戸店」の「体験型食事券」の提供を開始いたしました。

■食を通じた「体験」で、地域貢献をさらに深める

株式会社フォーシーズは「こだわりのおいしさ、楽しさ、感動をすべての人に！！」をモットーに掲げ、食のプロフェッショナル集団として、より多くの方々にフォーシーズこだわりの体験をお届けしています。これまでも全国の自治体と連携し、地元食材の消費・地域振興への貢献を目的として様々な取り組みを行って参りました。このような取り組みの一環として、ふるさと納税の返礼品としてこだわりのお料理をお楽しみいただく「体験型食事券」を提供し、継続的に地域貢献活動に取り組んでいます。

■横浜市、神戸市の3店舗が提供開始

今年12月より提供を開始したのは国産牛100%使用の肉汁たっぷりハンバーグやオムライスなどを味わえる横浜駅西口にある洋食レストラン「ジョンズ グリル 横浜ジョイナス店」。ナポリの本店より日本では第1号店として本格ピッツァを提供する「ラ フィーリア デル プレジデンテ 馬車道店」。明石海峡を臨みながら、薪釜で焼き上げる本格ナポリピッツァや地元食材を使用したメニューをお楽しみいただける「ラ フィーリア デル プレジデンテ パラディーゾ スル マーレ マリンピア神戸店」の全3店舗です。ぜひこの機会に、ふるさと納税制度をご活用ください。

特設サイトQRコード

【フォーシーズのふるさと納税 概要】

対象自治体／ブランド：

神奈川県 横浜市：ラ フィーリア デル プレジデンテ 馬車道店、ジョンズ グリル 横浜ジョイナス店

兵庫県 神戸市：ラ フィーリア デル プレジデンテ パラディーゾ スル マーレ マリンピア神戸店

東京都 新宿区：ザ サクラ ダイニング トウキョウ

東京都 目黒区：シャトーレストラン ジョエル・ロブション

東京都 豊島区：BIKiNi medi

東京都 港区：ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション、BIKiNi SIS、蕎麦 青乃、天ぷら 天青

茨城県 守谷市：守谷ベーカリー

特設サイトURL：https://www.four-seeds.co.jp/furusato ※情報は随時更新されます

寄付受付：楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、さとふるなど

※自治体により異なります

【ふるさと納税 提供店舗・自治体一覧 概要】

ラ フィーリア デル プレジデンテ 馬車道店 × 神奈川県 横浜市 【NEW】

本場ナポリにて行われたピッツァコンテストのクラシック・マルゲリータ部門で日本人初優勝を果たした今井憲が総料理長を務めるピッツェリア。

ナポリの本店より日本では第1号店として本格ピッツァを提供しています。

＜商品内容＞

体験型食事券 1種

・20,000円 （寄付額：74,000円）

ジョンズ グリル 横浜ジョイナス店 × 神奈川県 横浜市 【NEW】

国産牛100%使用の肉汁たっぷりハンバーグや匝瑳市産こだわり卵のオムライスなどを味わえる洋食レストランです。

＜商品内容＞

体験型食事券 1種

・20,000円 （寄付額：74,000円）

ラ フィーリア デル プレジデンテ パラディーゾ スル マーレ マリンピア神戸店 × 兵庫県 神戸市 【NEW】

ナポリに本店を構え、薪釜で焼き上げる本格ナポリピッツァや地元食材を使用したメニューを三井アウトレットパーク マリンピア神戸内で明石海峡を臨みお楽しみいただけます。

＜商品内容＞

体験型食事券 2種

・10,000円 （寄付額：40,000円）

・30,000円 （寄付額：120,000円）

ザ サクラ ダイニング トウキョウ × 東京都 新宿区

200席を超えるダイニングで本格的な溶岩石のグリルや、店名にちなんだ桜チップでスモークした燻製料理、ピッツァやパスタを中心とするイタリアン、寅福ブランドの和食など、フォーシーズの「こだわりのおいしさ」を味わっていただける大人のダイニング。

＜商品内容＞

体験型食事券 2種

・50,000円 （寄付額：185,000円）

・10,000円 （寄付額：37,000円）

シャトーレストラン ジョエル・ロブション × 東京都 目黒区

第一弾 数量限定提供

最高峰のブランドとして世界を魅了し続ける、「ガストロノミー “ジョエル・ロブション”」。

コンビビアリテ（懇親性）とシンプルフレンチをテーマに誕生した「ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション」。

赤を基調に黒を配した空間で、お食事前のウェイティングバー、食後の余韻を楽しむ場としてはもちろん、バーのみのご利用もいただける「ルージュバー」。全3店でご利用いただけます。

＜商品内容＞

体験型食事券 3種

・100,000円 （寄付額：372,000円）

・50,000円 （寄付額：187,000円）

・30,000円 （寄付額：113,000円）

※地下1階「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店」ではご利用いただけません

※第二弾に関する詳細は特設サイトにてご案内いたします

BIKiNi medi × 東京都 豊島区

東武池袋店内にある日本におけるスペイン料理界の第一人者、ジョセップ・バラオナ・ビニェス氏が監修する、スペイン・カタルニア地方の伝統的な料理をカジュアルに楽しめるスペインレストランです。

＜商品内容＞

体験型食事券 3種

・30,000円 （寄付額：110,000円）

・10,000円 （寄付額：38,000円）

・3,000円 （寄付額：14,000円）

BIKiNi SIS × 東京都 港区

六本木ヒルズ内にある日本におけるスペイン料理界の第一人者、ジョセップ・バラオナ・ビニェス氏が監修する、スペイン・カタルニア地方の伝統的な料理をカジュアルに楽しめるスペインレストランです。

＜商品内容＞

体験型食事券 2種

・20,000円 （寄付額：76,000円）

・10,000円 （寄付額：39,000円）

蕎麦 青乃 × 東京都 港区

厳選した国産のそば粉を店内の石臼で製粉して作る、「挽きたて」「打ちたて」「茹でたて」にこだわったコシのある香り豊かな細切りの二八そばは、だしのきいた江戸前のつゆとよく合います。

夜には選び抜いた日本酒・焼酎もおすすめです。

＜商品内容＞

体験型食事券 2種

・20,000円 （寄付額：76,000円）

・2,000円 （寄付額：9,400円）

天ぷら 天青 × 東京都 港区

旬の食材を軽やかな衣で包み、香り高く、上品に仕上げた天ぷらをご提供する大人の隠れ家です。揚げたての香ばしい香り、鍋前で響く油の音、さくっとした歯ごたえ、そして旬の素材が持つ自然の甘み。料理人が目の前で語る食材の背景やこだわりも味わいを一層引き立てます。

＜商品内容＞

体験型食事券 1種

・30,000円 （寄付額：113,000円）

ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション × 東京都 港区

シェフやサービススタッフとロングカウンターをはさんで会話をはずませながら、気軽に自由に楽しんでいただける、ジョエル・ロブションが提唱する「コンビビアリテ（懇親性）」を具現化した空間です。

＜商品内容＞

体験型食事券 3種

・30,000円 （寄付額：113,000円）

・20,000円 （寄付額：76,000円）

・10,000円 （寄付額：39,000円）

守谷ベーカリー × 茨城県 守谷市

茨城産の素材をふんだんに使ったブランジェリーです。

地元産の牛乳や卵、野菜など茨城産の素材を使用した、焼きたてパンをご提供します。揚げたてのカレーパンや旬の食材を使用した季節限定パンもご用意しています。

＜商品内容＞

お買物券 3種

・10,000円 （寄付額：40,000円）

・5,000円 （寄付額：20,000円）

・3,000円 （寄付額：12,000円）