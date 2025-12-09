TBSラジオ「空気階段の踊り場」大人気コーナーが奇跡の書籍化！　孤独を感じる現代人のリアルを詰め込んだ『孤独なおじさん、いざゆかん』が12月10日（水）発売！

写真拡大 (全14枚)

株式会社ポプラ社


株式会社ポプラ社は、『孤独なおじさん、いざゆかん』（TBSラジオ「空気階段の踊り場」）を12月10日（水）に発売いたします。

TBSラジオ「空気階段の踊り場」の哀愁と笑いの大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」が奇跡の書籍化！　孤独を笑いに変えられたら、もう怖いものは、ない！



不意に感じる寂しさ、家や会社での居心地の悪さ、時折感じるささやかな幸せ……孤独なラジオリスナー達の想いを、お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらさんと水川かたまりさんが受け止め、語り合う。これまでに集まったメールを厳選し、空気階段の2人のリアクションとともに掲載した書籍です。



■Amazon「放送マスメディア」カテゴリで第1位！（2025年11月9日～12月8日）


■ネット書店の予約、リアル書店からの受注良好につき、発売前重版決定！

発売前から、すでに話題になっています！



2年半続く大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」とは？



鈴木もぐらさんが2023年に離婚し「孤独なおじさん」となったことが、このコーナーができたきっかけです。コーナーのメールテーマはほぼなし。孤独を感じる人（孤独なおじさん＝こどおじ、孤独なおばさん＝こどおば）であれば、どんな些細なことでもメールしてOKというものです。



そんなざっくりとしたコーナーであるにも関わらず、送られてくるメールには孤独を感じる人々のリアルが詰まっています。



どのメールも、ネガティブなものととらえられがちな「孤独」を、ポジティブな「笑い」に昇華させることができているのがすごいところ。このコーナーは、「孤独」を「笑い」に変化させる装置としても作用しているのです。



現代社会において、「孤独」とどう向き合うか、孤独をどうやって対処するか、その術を身につけることは必要不可欠な力といえます。そのヒントが、このコーナーにはあると思います。



これまでに届いたメールから88通を厳選して書籍に収録



・父親に「手遅れ」と言われたこどおじ


・誰からも誕生日を祝われないこどおじ


・寂しさを紛らわすため食卓の調味料に名前をつけているこどおば


・歯列矯正を始めたのにハゲてきたこどおじ


・素敵なラジオネームを思いついたこどおじ


・帰り道ででんぐり返しをしてみたいこどおば


・アルゼンチンで離婚したこどおじ


・暇だから「ホントのようなウソの話」を考えたこどおじ


・骨折して出社したのに誰からも訳をきかれないこどおじ


・「ありがとうございました」の言い方をバカにされて傷ついたこどおじ……



シンプルにばかばかしいものもありますが、ものすごく共感できるものもあります。こどおじ同士の交流が生まれたり、1人のこどおじの生活の変化が見られたり。そんなようすも書籍の中で楽しめます。









和田ラヂヲ先生のイラストがたくさん！



バリエーションのあるこどおじ、こどおばアイコンに加え、鈴木もぐらさん、水川かたまりさん、岡野陽一さん（人力舎所属のピン芸人。「空気階段の踊り場」準レギュラー）の似顔絵アイコンも見どころ。こどおじのようすを描いた1ページイラストや4コマ漫画も計10点収録しています。










トータル30ページ！　空気階段×岡野陽一「おじさん鼎談」収録！



書籍化にあたって、空気階段の2人と岡野陽一さんによる「おじさん鼎談」を収録！　印象に残ったメールをあらためて振り返ります。また、それぞれのこどおじエピソードも紹介。最後の鼎談では「こどおじあるある」についての激論も交わしています。撮りおろし写真も11枚収録。













書誌情報




タイトル：『孤独なおじさん、いざゆかん』


著者：TBSラジオ「空気階段の踊り場」


絵：和田ラヂヲ



本体：1,760円（税込）


発売：2025年12月10日


書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008531.html


Amazon＞＞https://amzn.to/48syo08