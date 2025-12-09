TBSラジオ「空気階段の踊り場」大人気コーナーが奇跡の書籍化！　孤独を感じる現代人のリアルを詰め込んだ『孤独なおじさん、いざゆかん』が12月10日（水）発売！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、『孤独なおじさん、いざゆかん』（TBSラジオ「空気階段の踊り場」）を12月10日（水）に発売いたします。



TBSラジオ「空気階段の踊り場」の哀愁と笑いの大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」が奇跡の書籍化！ 孤独を笑いに変えられたら、もう怖いものは、ない！

不意に感じる寂しさ、家や会社での居心地の悪さ、時折感じるささやかな幸せ……孤独なラジオリスナー達の想いを、お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらさんと水川かたまりさんが受け止め、語り合う。これまでに集まったメールを厳選し、空気階段の2人のリアクションとともに掲載した書籍です。

■Amazon「放送マスメディア」カテゴリで第1位！（2025年11月9日～12月8日）

■ネット書店の予約、リアル書店からの受注良好につき、発売前重版決定！



発売前から、すでに話題になっています！

2年半続く大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」とは？

鈴木もぐらさんが2023年に離婚し「孤独なおじさん」となったことが、このコーナーができたきっかけです。コーナーのメールテーマはほぼなし。孤独を感じる人（孤独なおじさん＝こどおじ、孤独なおばさん＝こどおば）であれば、どんな些細なことでもメールしてOKというものです。

そんなざっくりとしたコーナーであるにも関わらず、送られてくるメールには孤独を感じる人々のリアルが詰まっています。

どのメールも、ネガティブなものととらえられがちな「孤独」を、ポジティブな「笑い」に昇華させることができているのがすごいところ。このコーナーは、「孤独」を「笑い」に変化させる装置としても作用しているのです。

現代社会において、「孤独」とどう向き合うか、孤独をどうやって対処するか、その術を身につけることは必要不可欠な力といえます。そのヒントが、このコーナーにはあると思います。

これまでに届いたメールから88通を厳選して書籍に収録

・父親に「手遅れ」と言われたこどおじ

・誰からも誕生日を祝われないこどおじ

・寂しさを紛らわすため食卓の調味料に名前をつけているこどおば

・歯列矯正を始めたのにハゲてきたこどおじ

・素敵なラジオネームを思いついたこどおじ

・帰り道ででんぐり返しをしてみたいこどおば

・アルゼンチンで離婚したこどおじ

・暇だから「ホントのようなウソの話」を考えたこどおじ

・骨折して出社したのに誰からも訳をきかれないこどおじ

・「ありがとうございました」の言い方をバカにされて傷ついたこどおじ……

シンプルにばかばかしいものもありますが、ものすごく共感できるものもあります。こどおじ同士の交流が生まれたり、1人のこどおじの生活の変化が見られたり。そんなようすも書籍の中で楽しめます。

和田ラヂヲ先生のイラストがたくさん！

バリエーションのあるこどおじ、こどおばアイコンに加え、鈴木もぐらさん、水川かたまりさん、岡野陽一さん（人力舎所属のピン芸人。「空気階段の踊り場」準レギュラー）の似顔絵アイコンも見どころ。こどおじのようすを描いた1ページイラストや4コマ漫画も計10点収録しています。

トータル30ページ！ 空気階段×岡野陽一「おじさん鼎談」収録！

書籍化にあたって、空気階段の2人と岡野陽一さんによる「おじさん鼎談」を収録！ 印象に残ったメールをあらためて振り返ります。また、それぞれのこどおじエピソードも紹介。最後の鼎談では「こどおじあるある」についての激論も交わしています。撮りおろし写真も11枚収録。

書誌情報

タイトル：『孤独なおじさん、いざゆかん』

著者：TBSラジオ「空気階段の踊り場」

絵：和田ラヂヲ

本体：1,760円（税込）

発売：2025年12月10日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008531.html

Amazon＞＞https://amzn.to/48syo08