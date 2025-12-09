他校の実践から学ぶ！探究学習のカリキュラムと授業デザインを紹介する中高教員向けオンラインセミナーを12月23日（火）に開催

株式会社Inspire High

「世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で」をコンセプトとしたEdTech教材を提供する、株式会社Inspire High（本社：東京都千代田区、代表：杉浦太一）は、探究学習のカリキュラムと授業デザインの実践事例を紹介する中高教員向けのオンラインセミナーを12/23（火）に開催します。

■セミナー内容

年度末が近づき、今年度の探究学習を振り返りながら、次年度の計画を考え始める時期となりました。その中で、「正解のない探究をどのように進めればよいのか」「学校の特色に合わせて、学びをより発展させるために何ができるのか」と悩む先生も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、探究学習のカリキュラム設計や授業デザインを推進されている2校の先生に、実践例をご紹介いただきます。



近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校では、広い視野を持ち、自分の「得意・好き」を元にしながら進路決定ができる生徒の育成を目指す「キャリアプロジェクト」を展開しています。また、立命館中学校・高等学校では、物事を深く追究する姿勢を育むため、6ヵ年のカリキュラムを体系的に構築し、高大連携・海外連携・地域連携など多様な学びを実践しています。



今回はそんな学校独自の探究学習を行っている2校の、具体的な実践例をお話いただきます。「他校の事例からヒントを得たい」という先生はぜひご参加ください。



▼参加お申込みはこちらから（無料・オンライン）

https://forms.gle/X2YJiveQSLChRZZt7



■開催概要

・日時

2025年12月23日（火）16:00-17:30（※途中入場/退出可）



・実施形式

オンライン（Zoom）開催、参加無料



・申込み方法

以下フォームより申込み

・申込み期限

2025年12月23日（火）12:00まで



・参加対象

中学・高校の教員や管理職の方、教育委員会の方



▼こんな方におすすめ

・探究学習のカリキュラムに悩んでいる

・授業設計のヒントを得たい

・他校の探究学習のねらいや授業事例を知りたい



※後日アーカイブ配信予定です。当日の参加が難しい方もぜひお申込みください。

■登壇者

近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 英語科教諭 中村 駿先生

教員11年目です。中学校で探究学習の伴走者として、生徒が自分の「好き」から将来や仕事を考える学びを支援しています。昨年度までは全学年で、今年度は担任クラスを中心に伴走し、身近なことへの疑問から問いを立て、調べ、行動するプロセスを大切にしています。「問いをもつことは楽しい」「好きが仕事になる」という実感を得られる探究のあり方を日々模索しています。



立命館中学校・高等学校 英語科教諭・課題研究教科担当 坊農 涼子先生

長岡京市の協力のもと、高1コアコースの探究基礎で地域探究を行っている。テーマは長岡京の魅力発信。自分達の通う地域を知り、魅力を発信することで、生徒たちが自ら課題を見つけ、社会に目を向けていけるような工夫をしている。探究学習を通して、生徒と地域がもっともっと元気になる仕掛け作りを、皆さんと一緒に考えていきたいです。

Inspire Highについて

Inspire Highは、世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で実践できるプログラムです。主に中学校・高校で「総合的な探究の時間」「特別活動」「道徳」「公共」などの授業での活用や、各校独自のキャリア教育やSDGs教育などに幅広く利用されています。

Inspire Highでは世界中のクリエイティブな大人たちの多様な生き方や価値観、仕事、社会課題に触れていきます。また、毎回出題される「答えのない問い」に挑戦することで"自己表現力"を養い、全国の10代と意見や価値観を共有することで "他者を知る心" も育んでいきます。



予測不可能で不確実な時代において、新たな学習指導要領が「生きる力」を中心に改訂されたことからも、未来を生き抜くための21世紀スキルおよび非認知スキルの重要性が高まっています。その中で必要となる力を育てる機会を、オンラインでの双方向のプログラムとして、経済的・地理的要因問わず提供しています。



プログラム例：

台湾デジタル担当大臣オードリー・タンと考える「社会はどう変えられる？」

詩人 谷川俊太郎と考える「言葉ってなんだろう？」

マサイ族長老と考える「アイデンティティってなんだろう？」

国連職員と考える「平和ってなんだろう？」

失敗研究者と考える「失敗は怖いもの？」



他、起業家、科学者、ロボット開発者、漁師、消防士、映画監督、ファッションデザイナーなど多様な方々に登場いただいています。

紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3aQmSTsoDs8 ]



学校・教育機関向け資料ダウンロード

https://www.inspirehigh.com/school_contact



WEBサイト

https://www.inspirehigh.com/



会社名：株式会社 Inspire High

代表者：代表取締役 杉浦太一

設立：2019年11月

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

公式サイト：https://www.inspirehigh.com/



