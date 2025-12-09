セカンドストリート2025年　カジュアル・ラグジュアリーブランド販売数量ランキング

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社セカンドストリート（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：一戸綱樹）は、2025年1月1日から2025年11月15日までの期間、売上構成比が特に大きい衣料・服飾品のカジュアル・ラグジュアリーブランドを対象に、全国約900店舗における販売数量を集計した『年間ランキング』を発表します。

カジュアルブランドは「THE NORTH FACE」、ラグジュアリーブランドは「COACH」が、2017年から9年間連続の1位を獲得し、国内で根強い人気を誇っています。カジュアルブランドでは、例年同様に上位ブランドの多くをアメリカ発祥のアウトドアおよびストリートブランドが占めており、多くのお客さまから支持を得ています。また、ラグジュアリーブランドでは、インバウンド需要が最も高く主力商品となっている「LOUIS VUITTON」が今年も2位にランクインしています。

■カジュアルブランド 販売数量ランキング

■カジュアルブランド担当者コメント

カジュアルブランドの販売数量ランキングは、1位「THE NORTH FACE」、2位「Levi's」、3位「POLO RALPH LAUREN」という結果になりました。これら上位ブランドは、高い機能性と不変的なデザインにより、市場での確固たる地位を築いています。

「THE NORTH FACE」は、定着したアウトドアミックススタイルの筆頭として盤石の人気を誇ります。「Levi's」や「POLO RALPH LAUREN」は、根強いアメカジ人気と古着トレンドを背景に実績を伸ばしており、販売数量・金額共に好調に推移しています。

また、順位が上がったブランドとして「NEW ERA」「ZARA」「mont-bell」が挙げられます。MLBブームや高い汎用性が評価された「NEW ERA」、トレンド対応の速い「ZARA」、高コスパ・高機能な「mont-bell」と、それぞれの強みが支持拡大につながりました。

これら上位ブランドは全体の売上構成比も高いため、引き続き重点ブランドとして買取を強化し在庫の確保を目指します。

(株) ゲオ セカンドストリート商品部 セカンドストリート商品1課

リユースバイヤーユニット（カジュアル衣服） 近藤

■ラグジュアリーブランド 販売数量ランキング

■ラグジュアリーブランド担当者コメント

ラグジュアリーブランド販売数量ランキングは、1位「COACH」、2位「LOUIS VUITTON」、3位「GUCCI」となりました。昨年からランキングの変動はなく、上位２ブランドが数年にわたりトップの座をキープし続けています。

「COACH」の強みは、手に取りやすい価格設定と圧倒的な流通量、そして世代を問わないニーズの高さにあります。加えて、近年は、70～90年代に米国でハンドメイド製造されていた「OLD COACH」が人気です。現行品にはないクラシックでシンプルなデザインと、手頃な価格ながらも高品質な作りが、多くのファンを魅了しています。「LOUIS VUITTON」は、こちらも豊富な流通量に加え、品質の高さとリセールバリュー、時代を超えて愛されるデザインが人気の理由になっています。

2025年は一次流通市場の成長が鈍化した反面、二次流通市場は継続的な成長を遂げました。そうした中で、安定した需給バランスが「COACH」「LOUIS VUITTON」の持続的な好調を支えていると考えられます。

(株)ゲオ セカンドストリート商品部 セカンドストリート商品1課

リユースバイヤーユニット（LUXB） 百田

セカンドストリートは、今後もお客さまのニーズにしっかりと対応するため、買取価格・仕入れ領域の見直しなどの対策を行いながら安定した在庫の確保を目指していきます。

