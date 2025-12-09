AI金融時代の「御巣鷹山事故」を防ぐために。AIの「フライトレコーダー」を目指すVCP v1.0、EU、米・英・印他、20規制当局/14国へ正式提出を完了。日本をAI先進国へ。

VeritasChain株式会社VeritasChain Standards Organization

AIによる自動取引が、人間の理解速度を完全に超えようとしています。

ミリ秒の連鎖反応が世界市場を壊す可能性がある時代に、「事故が起きた後にしか学べない文明」ではもう耐えられません。

VeritasChain Standards Organization（VSO）は、AI金融のブラックボックスをなくすための 世界初の“証明レイヤー：VCP v1.0” を開発し、EU（CEN-CENELEC / European Commission）、米国CFTC、英国FCA、シンガポールMAS、香港SFC、インドRBI・SEBI など20規制当局・14国へ正式提出しました。

提出済み地域

これは日本発の国際標準としては異例のスピードであり、

AI金融インフラの中核を担う可能性を秘めています。

【2025年12月6日】

AIによる自動取引が急速に拡大する中、人間がその速度・複雑性・連鎖反応に追いつけなくなる時代が迫っています。

VeritasChain Standards Organization(https://veritaschain.org/)（VSO）は、リーマンショック級、あるいはそれ以上のAI金融災害を防ぐため、「事故の前に学べる仕組み」を世界に提案する声明 を発表します。

1. 背景：人類は「犠牲の後にしか学べなかった」

タイタニック沈没、御巣鷹山事故、チェルノブイリ、9.11、リーマンショック--。

人類は “犠牲 → 規制 → 標準 → 安全” の順番でしか進化できませんでした。

だが、AI金融において同じ順番を辿った場合、

犠牲は“数万人～数百万世帯”に及ぶ可能性があります。

AIは人間の100～1000倍のスピードで市場反応を起こし、

事故は“秒”で世界に波及します。

そして現在の金融市場には、事故の原因を特定できる 証拠が存在しません。

■ 2. 次のリーマンショックは「改善不能」になる

AI金融の最大の問題は、

事故が起きても原因を特定できないこと。

- AI判断はブラックボックス- ログは改ざん可能- 取引の証跡は残らず、後から検証できない

EU AI Actがこの本質を理解し「AIの透明性義務」を定めたものの、

実装できず2027年まで延期されました。

世界は今、「事故が起きるまで何もできない」という 危険なSafety Gap にいます。

■ 3. VSOの立場：「事故の前に学べる文明」をつくる

VeritasChain Standards Organization

VeritasChain Standards Organization (VSO) は世界で初めて、



「事故が起きた後に学ぶ」のではなく、

「事故が起きる前に学べる文明」を実現するための標準 をつくる団体です。

「事故が起きてから導入を提案、などという思想ではない。」

「大規模事故の前に学べる文明をつくる。それがVSOの使命だ。」

- VeritasChain Standards Organization

■ 4. 世界初の“AI金融フライトレコーダー”

VCP V1.0は、世界初のAI金融における世界初の『証明レイヤー』 です。

VeritasChain Protocol（VCP v1.0）

VCP v1.0 は、AIが行った判断や取引の全工程を

書き換え不可能な暗号証跡（Cryptographic Audit Trail）として残すプロトコル です。

- 証跡は数学的に改ざん不能- すべての取引はハッシュチェーンで連結- Merkle証明により、1件の取引だけでも検証可能- AI判断の要因（モデルの決定要素）も記録- ログの欠損・削除が不可能- オープンソースで無償公開（GitHub(https://github.com/veritaschain)）

これは、金融市場における

“フライトレコーダー（ブラックボックス）” です。

■ 5. 20規制当局 / 14国へ正式提出（国際標準化の進捗）

VCP v1.0 は、以下の監督機関へ正式に提出しました。

【EU・欧州連合】- CEN-CENELEC JTC 21（欧州標準化委員会）- European Commission【米国】- CFTC（米商品先物取引委員会）- SEC （証券取引委員会）【英国】- FCA（金融行動監視機構）【シンガポール】- MAS（シンガポール金融管理局）【オーストラリア】- ASIC（証券投資委員会）【香港】- SFC（香港証券先物委員会）【インド】- RBI（インド準備銀行）- SEBI（インド証券取引委員会）- IFSCA（国際金融サービスセンター機構）【スイス】- FINMA（金融市場監督当局）【UAE】- DFSA（ドバイ金融サービス庁）【韓国】- FSC（韓国金融委員会）- FSS（韓国金融監督院）【サウジアラビア】- SAMA（サウジアラビア中央銀行）- CMA（サウジアラビア資本市場庁）【ブラジル】- CVM（ブラジル証券取引委員会）- B3（サンパウロ証券・商品・先物取引所）【リヒテンシュタイン】- FMA（金融市場監督庁）- TVTG（トークンおよびトラストサービスプロバイダー法）【カナダ】- OSC・CSA（各州証券管理局）

（計20当局 / 14法域）

■ 6. 日本への提言

残念ながら、日本にはAI金融の監査に関する正式な提出窓口が存在していません。

しかしこれは、「日本が重要性を理解していない」という意味ではありません。

日本発の標準化団体として、VeritasChain Standards Organization (VSO)は

金融庁・JSDA・JVCEA との建設的対話を強く求めています。

「海外の後追いではなく、VCPは日本から普及することを強く望んでいます。」

- 代表理事 上村十勝

■ 7. 金融以外へも広がる“AI事故の透明化”

AIが意思決定を行う領域は金融だけではありません。

- 航空- 自動運転- 医療AI- エネルギー制御- ロボティクス- 防衛システム

いずれも 事故の原因が分からなければ改善できない。

AI市場は、御巣鷹山事故と“同じ状況”にあると、私たちは考えています。

現在、VSOは、引き続き、

- New Zealand - FMA（金融市場庁）- Norway - Finanstilsynet（金融監督庁）- Taiwan - FSC（金融監督管理委員会）- Mexico - CNBV（銀行・証券監督委員会）- Indonesia - OJK（金融サービス庁）- Malaysia - SC Malaysia（証券委員会） / Bank Negara Malaysia（中央銀行）- Thailand - SEC Thailand（証券取引所監督委員会）- South Africa - FSCA（金融セクター行為規制機関） / SARB（南アフリカ準備銀行）- Qatar - QFCRA（金融センター規制当局） / QCB（カタール中央銀行）- Philippines - BSP（中央銀行） / SEC Philippines（証券取引委員会）- Vietnam - SSC Vietnam（国家証券委員会）- Turkey - CMB Turkey（資本市場委員会）- Israel - ISA（証券監督庁） / Bank of Israel（中央銀行）- Nigeria - SEC Nigeria（証券取引委員会）- Kenya - CMA Kenya（資本市場庁）- Egypt - FRA Egypt（金融規制庁）- Bahrain - CBB Bahrain（中央銀行）- Kuwait - CMA Kuwait（資本市場庁）- Jordan - JSC Jordan（証券委員会）- Bangladesh - BSEC（証券取引委員会） / Bangladesh Bank（中央銀行）- Pakistan - SECP Pakistan（証券取引委員会）- Chile - CMF Chile（金融市場委員会）

への提出作業を進めております。

■ 8. 代表コメント（全文引用）

19の頃に「沈まぬ太陽」（著：山崎豊子/新潮文庫）を読み、主人公である恩地（モデル：小倉寛太郎氏）が「このままでは事故が起きる」と訴え続けても誰も動かなかった。結果、大惨事が起きた。

今のAI市場は、それと同じ状況にあると感じています。

私自身も金融に関して非常に辛い経験があり、「市場の透明性がないこと」が人間の人生を壊しうることを痛感しました。

私たちは、もう同じ過ちを繰り返すべきではありません。

誰かの人生、家庭、未来を守れるなら、警鐘を鳴らすことに迷いはありません。

- VeritasChain Standards Organization (VSO) 代表 上村 十勝

■ 9. オープンソースとしての公開

GitHub

https://github.com/veritaschain

公式サイト

https://veritaschain.org/

※世界初のエビデンスについては、リリース添付の「VCP_World_First_Verification_Report.pdf」をご参照ください。