「サラベス 表参道店」12月15日オープン！店舗限定メニューが登場、コースご注文で記念オリジナルエコバッグをプレゼント

ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」は、東京・表参道に国内第5号店となる新店として、「表参道店」を12月15日（月）にオープンします。

オープンに際し、これを記念したサラベス・ロゴ入り リサイクルコットンエコバッグ（非売品）を制作、対象コースメニューのご注文のお客様にプレゼント（※限定数、なくなり次第終了）します。また、ニューヨークの最新食トレンドを体現した店舗限定メニューをご用意し、お客様をお迎えします。

店舗限定メニュー3品が登場

サラベス 表参道店限定のメニューとして、時間帯を分け、3品のメニューが登場します。



ランチタイムメニューからは「スピナッチ＆マッシュルーム エッグベネディクト」を提供。当メニューは、ライ麦ブレッドにガーリックオイルでソテーしたほうれん草とシイタケ、スチームエッグをトッピング、丁寧に仕上げたオランデーズソースをかけたベジタリアンアイテムです。サラベスを象徴する「ヘルシー＆リッチな味わい」を新たに表現しました。既存の定番エッグベネディクトと一味違う、「いまのサラベス」を体感できる一品となっています。



ディナータイム対象の「クリスピーフライドチキン バターミルクコールスロー」は、カリッとジューシーに揚げたチキンを、ハニーマスタードでお楽しみいただきます。サイドにはバターミルクドレッシングで和えた人参、赤キャベツのコールスローを付け合わせています。ビールやワインといったお酒との相性も抜群、アペタイザー、おつまみにぜひおすすめしたいメニューです。



そして、先述のクリスピーチキンをバーガーでアレンジしたのが、終日提供の「クリスピーフライドチキンバーガー」。軽くトーストしたふんわりバンズに、ハニーマスタード風味のクリスピーチキンとバターミルクドレッシングで和えた人参、赤キャベツのコールスローを大胆にサンドしました。豪快さとスタイリッシュが一皿に凝縮した、ハイセンスバーガーとなっています。

1,980円（税込）

※ランチタイム（9時～17時LO）

1,400円（税込）

※ディナータイム（18時～LO）

2,200円（税込）

※終日提供

サラベス・注目の新店での美食時間の記念として、限定エコバッグをプレゼント

コースメニュー（ランチタイム1種、ディナータイム2種）をご注文のお客様にプレゼントする、サラベス 表参道店オープン記念のエコバッグは、柔らかくナチュラルな風合いのリサイクルコットン素材を使用、サラベスのロゴマークをメインに、シンプルな中に洗練さを醸したデザインで仕上げた、限定デザインの非売品となっています。美味しいひとときと、限定アイテムの両獲りができるこの機会をお見逃しなく、ぜひご利用下さい。

表参道店オープン記念 サラベス・ロゴ入り リサイクルコットンエコバッグ

＜限定エコバッグ プレゼント対象コース＞

シグニチャーコース～ランチタイム～ シグニチャーコース

おひとり様 3,780円（税・サービス料込）

・ 乾杯ドリンク （対象ドリンクからお選びいただけます）

・ ハーフサイズ エッグベネディクト

下記からお好きな方をお選びください

クラシックエッグベネディクト／サーモンエッグベネディクト

・ ハーフサイズ パンケーキまたはフレンチトースト

下記からお好きな方をお選びください

バターミルクパンケーキ／フラッフィーフレンチトースト

・ ベルベッティークリームトマトスープ（ミニサイズ）

・ コーヒーまたはアールグレイティー

ライトディナーコース～ディナータイム～ ライトディナーコース

おひとり様 3,780円（税・サービス料込）

※ 前菜とメインをお選び頂けます。パン、コーヒーまたは紅茶つき

＜前菜＞

ブラータチーズのカプレーゼ

または

シトラスサーモンマリネ

または

チリコーンスープ

＜メイン＞

真鯛のポワレ 生海苔ブールブラン

または

低温調理した鶏むね肉のサルティンボッカ

または

ハンガーステーキ （＋900円）

＜デザート＞

デザート盛り合わせ

ディナーコース～ディナータイム～ ディナーコース

おひとり様 5,460円（税・サービス料込）

※ミニスプレッドを追加でプレゼント！

※ 前菜とメインをお選び頂けます。パン、コーヒーまたは紅茶つき

＜前菜＞

ブラータチーズのカプレーゼ

または

シトラスサーモンマリネ

＜スープ＞

本日のスープ

＜メイン＞

真鯛のポワレ 生海苔ブールブラン

または

低温調理した鶏むね肉のサルティンボッカ

または

ハンガーステーキ （＋900円）

＜デザート＞

デザート盛り合わせ

サラベス 表参道店

「サラベス」は、1981年にNYのアッパーウエストサイドに第１号店をオープン。エッグベネディクト、パンケーキ、フレンチトーストなどヘルシー＆リッチな味わいから、地元ニューヨークはもとより、アメリカ国内のみならず世界中のグルメを惹きつけるほどの人気となり、日本ではこれまで東京に3 店舗（ルミネ新宿、品川、東京）、名古屋に1 店舗を展開しています。



サラベスといえば、「NYの朝食の女王」と称されるように、朝食・ブランチメニューの印象が強いですが、国内第5号店となる表参道店では、この魅力はそのまま持ちつつ、新たなるサラベスの表情をお楽しみいただくべく、ディナータイムにはアフター5 のお酒、メニューラインアップも充実させ、最新のニューヨークトレンドを反映した食スタイルを1 日を通じて提供します。店舗限定アイテムをはじめとした提供メニューにとどまらず、メニューブック、テーブルウェア、スタッフユニフォームなどを他既存店舗に先駆け一新、「最先端のサラベス」を体感いただけます。



また、店頭ではサラベスの顔ともいえるフルーツスプレッドをはじめ、オリジナルグッズを小売販売します。

＜ サラベス 表参道店 オープン概要 ＞

ディナー イメージ

◇ 店舗名称：

サラベス 表参道店

◇ オープン日：

2025年12月15日（月）

◇ 所在地：

東京都港区北青山3丁目8-15 GREEN TERRACE 表参道 2階

◇ 営業時間：

9:00～22:00（フード21:00、ドリンク21:30 LO）

◇ 電話番号：

03-6450-6474

◇ 席数：

81席（店内73席／テラス８席）

◇ 備考：

ご予約承り中（オンライン）

公式ホームページ、RESERVATIONボタンから店舗を選択いただき、予約ページにお進みください。

https://www.tablecheck.com/shops/sarabeth-omotesando/reserve

◇ ホームページ

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

サラベス 表参道店の空間特徴

「URBAN CLASSIC COMFORT」 をデザインンコンセプトに、創業者サラベス・レヴィーンが深い愛情を込め、紡いてきた料理の“味と彩り‘’を一層引き立たせる空間にフォーカスしました。



都会的な表参道の喧噪から一歩入った路地沿い、「GREEN TERRACE」の名の通り、大地をイメージした柔らかなフォルムとスモーキーカラーの外壁、緑の木々に囲まれ心地よい風と穏やかな陽ざしを感じられる建物2階に立地、その空気感を引込みながら、木や石目調の自然素材による柔らかな色調と飽きのこないシンプルな設えに、ブルーをアクセントに配することで、表参道の上品でクラシカルな街並みに溶け込みながら、落ち着きの中にさりげない華やぎが添えられています。



陽射しが差し込む昼間は爽やかな光と風が心地よい時間を演出、ナイトタイムには間接照明が空間をやわらかく包み込む、昼夜、それぞれが異なる表情を見せながら、サラベス表参道店ならではの特別な食のひとときをお楽しみいただけます。



さらに、パーティールーム、プライベート感あふれる個室を備えるほか、都会の真ん中でありながら喧騒を忘れさせるテラスでは、そよぐ風とともに過ごす開放的な時間もお楽しみいただけます。

穏やかに差し込む陽ざしと、ゆるやかな時の流れを感じながら、大切な人と、“ALL DAY“ 心地の良いひとときを過ごしていただける空間をめざしました。

サラベスを代表する朝食メニュー

エントランス イメージダイニング イメージパーティルーム イメージ個室 イメージクラシックエッグベネディクト／フラッフィーフレンチトースト

クラシックエッグベネディクト

ブランチには欠かせない卵料理の代表。

スモークハム、自家製オランデーズソース、パプリカとチャイブをトッピング。



フラッフィーフレンチトースト

卵とバターの豊かな風味が楽しめる特製ハッラーブレッドを、外側はカリッと、中はフワフワに焼き上げたフレンチトースト。

フレッシュストロベリー、バナナ、メイプルシロップ、ホイップバターと共に。

「サラベス」 について

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。

日本国内においては4店舗（新宿／品川／東京／名古屋）を展開しています。

【国内店舗】

ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

TEL.03-5357-7535

品川店

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

TEL.03-6717-0931

東京店

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

TEL.03-6206-3551

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

TEL. 052-566-6102(#)

公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

Instagram

https://instagram.com/sarabethsjapan







