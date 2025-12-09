瀬戸内オリーブ基金、設立25周年を記念したチャリティーUTme!スタンプが12月9日（火）から発売

株式会社ユニクロ

株式会社ユニクロは、瀬戸内オリーブ基金の設立25周年を記念し、2025年12月9日（火）より、同基金の活動を支援するチャリティーUTme!スタンプを、UTme!サービスを導入する全国のユニクロ店舗およびUTme!オンラインストアにて販売します。

瀬戸内オリーブ基金は、1990年代に香川県豊島で起きた国内最大級の産業廃棄物不法投棄事件「豊島事件」をきっかけに、建築家・安藤忠雄氏と豊島弁護団長・中坊公平氏の呼びかけで2000年に設立されました。以来、瀬戸内海の美しい自然環境を守り、再生し、次世代へ引き継ぐ活動を続けています。

ユニクロは、創業の地である山口県発の企業として、瀬戸内海の美しい自然を未来へつなぐ活動に共感し、2001年より約四半世紀にわたり、瀬戸内オリーブ基金を継続的に支援しています。これまで全国のユニクロ店舗に募金箱を設置し、お客様とともに累計約4億3,866万円の寄付を実現しました（2025年10月末時点）。さらに、従業員による豊島の海岸清掃や国立公園の復元作業など、延べ1,500人以上がボランティア活動に参加しています。

今回販売するチャリティーUTme!スタンプは、売上1点につき100円を瀬戸内オリーブ基金へ寄付し、瀬戸内海の環境保護活動等に活用されます。デザインは、建築家・安藤忠雄氏による瀬戸内オリーブ基金ロゴをベースとしたデザインと、瀬戸内オリーブ基金ロゴをシンプルにあしらった限定デザインです。Tシャツだけでなく、スウェットシャツやトートバッグにも自由にデザインを入れることができ、幅広いアイテムでお楽しみいただけます。

■概要

販売期間： 2025年12月9日（火）～2026年1月31日（土）

価格 ： Tシャツ 1,990円～、トートバッグ 2,490円～、スウェットシャツ 3,990円～

展開店舗： UTme!サービス導入店舗（全国） https://utme.uniqlo.com/tips/11275/

UTme!オンラインストア https://utme.uniqlo.com/tips/19592/

寄付内容： UTme!アイテム1点につき100円を瀬戸内オリーブ基金へ寄付

■商品ラインナップ

安藤忠雄氏による瀬戸内オリーブ基金ロゴをベースとしたデザイン

瀬戸内オリーブ基金ロゴデザイン

＊ブラックはUTme!オンラインストアでのみ購入可能です。

■瀬戸内オリーブ基金発起人 建築家・安藤忠雄氏のコメント

「瀬戸内オリーブ基金の目的は、瀬戸内海の美しい自然環境を取り戻し、豊かなふるさととして次の時代の子どもたちに残すことです。設立にあたって、このプロジェクトは長い時間をかけて、地道に取り組んでいく必要があると感じました。そこで、ユニクロにもご協力いただけないかと柳井正氏に相談したところ、2001年から全国のユニクロ店舗に瀬戸内オリーブ基金の募金箱を設置していただきました。そのおかげもあり、基金の活動はここまで大きく発展することができました。ユニクロや豊島弁護団長・中坊公平氏をはじめ、多くの方々の思いがつながり、ここまで活動を続けてこられたことに感謝しています。」

■瀬戸内オリーブ基金について

瀬戸内オリーブ基金は、当時日本最大規模といわれた有害産業廃棄物の不法投棄事件「豊島事件」をきっかけに、建築家の安藤忠雄氏と、豊島事件弁護団長の中坊公平氏が呼びかけ人となって設立された NPO 法人です。2000年、公害調停成立を機に設立されて以来、瀬戸内海エリアの美しい自然環境を守り、再生することを目的に活動をしています。瀬戸内海エリアの環境保全活動に対して資金の助成を行うほか、自らの取り組みとして「ゆたかなふるさと100年プロジェクト」、「ゆたかな海プロジェクト」、オリーブ栽培などを行っています。

https://www.olive-foundation.org/

■UTme!について

UTme!は、スマートフォンやタブレットを使ってオリジナルデザインのTシャツやトートバッグを簡単につくることができるサービスです。店頭の専用アプリやオンラインストアを通じて、写真やテキスト、スタンプを自由に組み合わせ、自分だけのデザインを楽しむことができます。

https://utme.uniqlo.com/