東京麹町に新たな拠点！「東京麹町東急REIホテル」2027年リブランド開業決定。東京都心部でのビジネス・レジャー利用を見込む新たな宿泊施設

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社（東京都渋谷区、取締役社長 武井 隆）は、４駅５路線が利用可能でアクセス至便な東京都千代田区二番町において、2027年、「東京麹町東急REIホテル」をリブランド開業することをお知らせいたします。本ホテルは、2023年4月の東急(株)グループ事業再編で当社がホテル運営専業会社として発足後、初のリブランドによる東京都心部への出店となります。

東京グリーンパレス 外観

本ホテルは、全国市町村職員共済組合連合会（東京都千代田区、理事長 松田 知己）が東京都千代田区二番町に所有するホテル・事務所から構成される複合施設「東京グリーンパレス」内に所在し、このたび同会と当社との間で本ホテルに関する運営委託契約を締結し、「東急ホテルズ」のチェーンに加盟することが決定したものです。

本ホテルは、約30年にわたり「東京グリーンパレス」の名称で営業されてきましたが、2026年3月31日をもって一時営業を終了、大規模改装を経た後、2027年2月に「東京麹町東急REIホテル」としてリブランド開業する予定です。

フロント・ロビー イメージ

「東京麹町東急REIホテル」は、現在の「東京グリーンパレス」が担っている、全国市町村職員共済組合連合会を構成する各組合の組合員の皆さまの東京都内における宿泊先としての役割も継続して果たしながら、渋谷東急REIホテル、吉祥寺東急REIホテルに続く東京都内で３軒目の「東急REIホテル」として、日本国内のみならずインバウンドのビジネス・レジャーのお客さまに、より一層ご利用いただくことを想定しております。

本ホテルは、4駅5路線（麹町・半蔵門・市ヶ谷・四ツ谷／東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線、JR中央・総武線、都営地下鉄新宿線）から新宿、渋谷、銀座等の都内主要スポットまで10～20分圏内と、ビジネスにもレジャーにもアクセス至便な立地に所在しておりますので、多くの方に便利にお使いいただけることでしょう。

シングルルーム イメージツインルーム イメージデラックスツインルーム イメージ

また、「東京麹町東急REIホテル」は、レストランおよび大小2つの宴会場・会議室を有しておりますので、ご宴席やミーティングでの利用のみならず、各種イベント会場としての利用など、番町・麹町エリアに根差したコミュニケーション、情報発信の場としても活用いただけます。

レストラン イメージ宴会場・会議室 イメージ

※掲載している画像はすべてイメージです。

◆ホテル概要（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5113/table/3903_1_469379606784d0366c325ab76720dfeb.jpg?v=202512091257 ]

予約開始日、開業日、運営体制の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

「東京麹町東急REIホテル」は、2023年4月、当社がホテル運営専業会社として歩み始めて以降、「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」に続く2軒目のリブランド物件となります。

東急ホテルズ＆リゾーツは、今後も新規店舗の受託獲得に努め、ホテルチェーンブランドとして成長を目指してまいります。

【東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社 概要】

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-10-7 五島育英会ビル 3階

代表者：取締役社長 武井 隆

事業内容：ホテル・レストラン・会員制リゾートの運営

■全国に広がる「東急ホテルズ」のネットワーク

ザ・キャピトルホテル 東急と、東急ホテル・東急リゾートホテル・エクセルホテル東急・東急REIホテルの各ブランドが属する「東急ブランドホテル」に加え、BELLUSTAR TOKYO、STREAM HOTEL等、独自の個性を有するホテルで構成する「DISTINCTIVE SELECTION」、「ホテルコンドミニアム」のSTORYLINE、「会員制滞在型リゾート」の東急バケーションズを全国に展開（国内61店舗／ほか国内3店舗、海外3店舗の「パートナーホテル」）

東急ホテルズ公式Webサイトはこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp

※2026年4月1日、6軒目の「東急リゾートホテル」として「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」を開業いたします。

https://www.tokyuhotels.co.jp/information/136306/index.html