「HALMEK up」、2025年LINEユーザーに支持されたメディアに贈られる「LINEメディア賞」女性部門で4年連続・4回目の受賞

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、LINEヤフー株式会社が提供するニュースサービス「LINE NEWS」において、2025年のニュースを彩った記事やメディアを表彰する「LINE NEWS AWARDS 2025 LINEメディア賞」 女性部門を4年連続で受賞したことをお知らせします。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

「LINE NEWS AWARDS」とは、「LINEアカウントメディア」で配信する500を超えるメディアの中から、LINEユーザーに支持されたメディアと、読者の心を動かした記事にスポットライトを当てるアワードです。

このたび、ハルメクが運営するWEBコンテンツサイト「HALMEK up（ハルメク・アップ）」が受賞した「LINEメディア賞」は、LINE公式アカウントを通じて厳選したニュースを配信する「LINEアカウントメディア」に参画している530以上のメディアを13ジャンルに分け、各メディアの配信に対するユーザーの満足度を、LINE NEWSが独自の指標で「エンゲージメントランク」としてランキング化し、1年を通して特に高い支持を得たメディアに贈られる賞です。

当社は2022年から3年間、「ハルメク」として同賞を受賞してきましたが、2024年12月のWEBリニューアルに伴い名称を「HALMEK up」へ刷新しました。名称変更後初となる今回も引き続き高い評価をいただき、4年連続の受賞となりました。

「HALMEK up」では、認知症やぽっこりお腹などのお悩みから、「残りの人生を夫と過ごせるか？」といった夫婦関係や生き方に関する “モヤモヤ” まで、ミドルエイジ女性のリアルな声に寄り添う記事を多数発信しています。こうした共感度の高い企画が読者のみなさまに広く受け入れられて、女性部門でLINEユーザーに最も支持されたメディアとなりました。

HALMEK up 事業本部「LINE NEWS」担当者コメント

反響の大きかった記事を振り返ると、以前は家事など「家族のための役割」の記事が人気でしたが、「この先をよりよく、自分らしく生きるには」という記事の人気が年々高まっています。健康や人間関係の悩みなど、「まだ先の話」と後回しにするのではなく、早めにできることから対策したいという前向きな意識の変化が顕著です。今後も、ミドルエイジ女性たちの心の声を丁寧にキャッチしながら、学びや後押しにつながるコンテンツをお届けできるよう努めてまいります。

＜2025年にHALMEK upが配信した記事で、反響の大きかった3大トピックス＞

- 親だけじゃなく自分ゴト！ 50代から実は始めている!? 認知症対策https://halmek.co.jp/beauty/c/healthr/13307- 目指すのは痩せるより健康美ボディ！ 筋トレエクササイズが大人気！https://halmek.co.jp/beauty/c/bbody/15161- 夫と二人きりは正直しんどい？50代からの夫婦関係の在り方を模索中https://halmek.co.jp/exclusive/c/love/13809「LINE NEWS」について

ユーザーに身近で最適なニュースサービスを提供する「LINE NEWS」は、1,100を超えるパートナーメディア（※2）とともに、1日平均12,000件以上（※3）のコンテンツをユーザー一人ひとりにパーソナライズし配信する、国内最大級のスマートフォン向けニュースポータル/ニュースサービスとして成長を続けています。

（※2）2023年1月時点 （※3）2024年4月時点

■「HALMEK up」とは

HALMEK upは、“昨日より今日、今日より明日が楽しみになる”をコンセプトに、日常の気づきや人生後半のヒントを届ける50～60代女性のためのWEBメディアです。共感と実用を大切にしながら、50代からの“自分らしい生き方”に寄り添う記事や動画を発信しています。直近では、動画配信サービス「HALMEK TV」を開設し、映像ならではの臨場感と共感を届ける新たな発信にも取り組んでいます。

https://halmek.co.jp/

■ HALMEK TV視聴ページはこちら

https://halmek.co.jp/tv