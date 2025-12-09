¡È¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤»¤¤¤ÎËâË¡¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡È¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤¬È¯Çä¡ª
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼ ¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Á´36¼ï¤Î¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÎã
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡×¤È¤Ï
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤»¤¤¤ÎËâË¡¤Ç¡¢À¤³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²û¤«¤·¤µ¤È¿·Á¯¤µ¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¿´¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¤Û¤É¤±¤ë¾®¤µ¤ÊËâË¡¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê³Æ1,980±ß¢¨ÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.san-x.co.jp/company/¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤Ê¤É¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë100¡ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥åー¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
