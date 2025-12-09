「学ぶことの本当の意味をもう一度」 “個性と再出発”を支える新しい学びの場へ！

ITO・ACADEMY

ITO ACADEMY（所在地：愛知県名古屋市、代表：伊藤琢哉）は2025年12月に、教室を全面リニューアル。新たに再始動を果たします。

今回のリニューアルでは、「不登校からの再出発を支えるカリキュラム」と、「50代・60代から始める大人の知的サロン」の2つの新たなカリキュラムを追加。従来の「学習塾」の枠を越え、子どもから大人まで、一人ひとりの人生に寄り添う次世代型の教育空間へと進化しています。不登校支援から大人の知的サロンまで。ここは、誰もが「学ぶ楽しさ」と「自分を取り戻す時間」に出会える場所。教育を、もう一度、定義し直す。

ITO ACADEMYの新章が、いま始まります。

■「できるまで、ともに進む。」新しい学びのカタチへ

ITO ACADEMYは、ただ教えるだけの教育を超え、共に“社会的なポジション”を探し、築いていく伴走型の学びを提供します。多様化する子どもたちの人生に寄り添い、生徒一人ひとりの不安や課題と向き合いながら、自己肯定感と学ぶ力を育て“学びの自立”へ導きます。

背景１.

日本では小中学生の不登校が34万人超、高校生を含めると40万人規模（文科省）。15～64歳の“ひきこもり”は約146万人（内閣府）と推計され、「学校に行けない」経験が自己不信や社会参加の遅れに直結する状況が深刻化しています。

また、通信制高校の在籍も約29万人と過去最多（文科省）。数字は、既存の学校システムだけでは受け止めきれない現実と、「学び直しの受け皿」へのニーズが確実に膨らんでいることを示しています。

■不登校からの再出発を支える柔軟なカリキュラム

学校に行けないことで自信を失った子どもが、安心して学び直せるよう、個別の状況に合わせたオーダーメイド指導を行います。通信制高校のレポート支援や1対1など、生徒が再び未来に希望を持てるようサポートします。対象は、不登校・発達課題・集団が苦手な方など多様な背景の生徒です。社会で活躍するための「生きる力」や「使えるスキル」を追求し、自信を持って次のステージへ進めるよう支援します

背景２.

50代・60代の“学び直し”への参加が顕著に増えています（文科省）。内閣府の調査でも、60代の約7割が「学びや交流が生きがいにつながる」と回答。退職や子育て完了後の時間を、人生の再設計に活かしたいというニーズは、確実に高まっています。

「学ぶ意欲は高いが、受け皿が足りない」と指摘。いま、第三の人生を豊かにする“知的な場”が必要です。

■「知的サロン」―50代・60代から始める大人の学び

今回のリニューアルの象徴が、新設された「知的サロン」です。退職後の60代や、新しい挑戦をしたい50代の方を対象に、「英語の歌を通じて文化に触れる」「テーマを決めて語り合う」など、知的好奇心を刺激するプログラムを展開します。試験や資格のためではなく、「第三の人生を豊かにするための学び」を提供します

オチない先生（塾長・伊藤琢哉）

「ITO ACADEMYの教室リニューアルは“再出発の場”を作りたいという思いから始まりました。子どもも大人も、学びを通じて『もう一度自分を好きになってほしい』そんな温かくも挑戦的な空間を目指しています。」

塾長：プロフィール

【氏名】

伊藤琢哉(いとうたくや)

【担当科目】

英語

【出身地】

名古屋市

【学歴】

立教大学経営学科 卒業

【講師歴】

大手有名予備校他３０年

【どんな先生？】

「英語のマジシャン」こと オチない先生。

語呂合わせから難関大対策まで、知識を“腹の底から”理解させる授業が持ち味。 優しさと厳しさを絶妙にブレンドし、聞けば聞くほどクセになる“オチないワールド”へようこそ！ 問題を読むと同時に答えが出る神業の持ち主で、苦手意識を魔法のように消し去ります。 全国の受験生を合格へ導いてきた実績は折り紙つき。

【趣味】

読書

【生徒に一言】

一緒に楽しく勉強しましょう！！

今後の展開

今後はオンライン授業とのハイブリッド化に加え、出張型や出前教室の展開も視野に入れています。ITO ACADEMYは、年齢や立場を問わず、すべての人が「学びを通じて人生を豊かにできる社会」の実現を目指しています。

＊「ITO ACADEMY」は、今年度、公益財団法人名古屋産業振興公社に設置された「名古屋市新事業支援センター」の伴走支援を受けています。

名古屋市新事業センター：https://www.nipc.or.jp/new-biz

対象

１.小・中・高校生／不登校・発達課題など個別指導が必要な生徒

２.50～60代の大人の学び直しサロン

授業形式

完全個別指導／少人数制

