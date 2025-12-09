ScanSnap iX2500およびiX2400が、ARM版Windows環境に対応！

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ScanSnapシリーズのフラッグシップモデル「ScanSnap iX2500（以下、iX2500）」、シンプルモデルの「ScanSnap iX2400（以下、iX2400）」および専用ソフトウェアScanSnap Homeのアップデートを、本日12月9日に提供開始します。

この度のアップデートでは、iX2500およびiX2400がARM版Windowsに対応。昨今、一部のAI PCなどで採用されているARMベースのSoCを搭載したWindows PCでもScanSnapを快適にご利用いただけます。

時・場所・デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。

アップデート内容(注1)

iX2500、iX2400がARMに対応

iX2500およびiX2400が、ARM版Windows PCでも動作可能になりました。

AI機能搭載のPCをはじめ、昨今採用が進んでいるARMベースのSoCを搭載したWindows PCに対応。ScanSnapをご利用できるデバイスの幅が広がります。

販売中の他の現行モデルは、今後アップデートにて対応予定です。

商標について

- ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。- Arm は、米国およびその他の国におけるArm Limitedまたはその子会社の登録商標または商標です。- その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1：ソフトウェア「ScanSnap Home」のアップデート、およびファームウェアのアップデートが必要です。本アップデートの提供開始にはタイムラグが生じる場合がございます。アップデートがかからない場合は、少し時間をおいてから更新プログラムを確認ください。

ご参考：

ソフトウェアをアップデートする(https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_software_update.html)

ScanSnap Homeでファームウェアをアップデートする(https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_setting_firm_update.html)

