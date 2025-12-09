ビューローベリタスジャパン株式会社

ビューローベリタスジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 外崎達人、以下ビューローベリタス）は、経済産業省が主導するトランジション・ファイナンス促進事業（温暖化対策促進事業費補助金）の指定外部評価機関に、2025年12月2日付で正式に登録されました。

経済産業省「令和7年度温暖化対策促進事業費補助金（トランジション・ファイナンス推進事業）指定外部評価機関の公募の採択結果(https://www.teitanso.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%A4%96%E9%83%A8%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%83%BB%E6%8E%A1%E6%8A%9E%E7%B5%90%E6%9E%9C-1-1.pdf)」

経済産業省 指定外部評価機関 掲載ページ：

経済産業省「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度（利子補給事業等）(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/cnrishihokyu/index.html)」

トランジション・ファイナンス推進事業（温暖化対策促進事業費補助金）は、2050年カーボンニュートラル達成に向け、企業の脱炭素化投資を促進、特に「トランジション・ファイナンス」を活用する企業を支援し、資金調達時に必要な第三者評価費用を補助することで、低炭素化への移行を後押しする補助制度です。 本登録により、弊社は外部評価を実施することが可能となりました。

ビューローベリタスのサービス：グリーンファイナンス(https://www.bureauveritas.jp/certification/green-finance)

■ビューローベリタスの強み

ビューローベリタスは、世界有数の第三者検証・認証機関として190年以上にわたり培ってきた豊富な経験と専門知識を有しており、ESG分野においても長年にわたる実績を積み重ねております。サステナブルファイナンス外部レビューにおいては、国際的な基準やガイドラインに準拠した公正かつ客観的な評価を提供いたします。

ビューローベリタスの専門チームは、クライメートトランジションボンドガイドライン（Climate Transition Bond Guidelines：CTBG）、グリーンボンド原則（Green Bond Principles：GBP）、サステナビリティボンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guideline：SBG）、サステナビリティ・リンク・ボンド原則（The Sustainability-Linked Bond Principles：SLBP）等の国際基準に精通しており、セカンドパーティーオピニオン（Second Party Opinion：SPO）をはじめとする各種外部レビューサービスを通じて、お客様のサステナブルファイナンスの取り組みを包括的に支援いたします。

■今後の取り組み

ビューローベリタスは、この登録を機に、脱炭素社会の実現に向けた企業の取り組みへの支援を一層強化し、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。グリーンボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド等の外部レビューを通じて、透明性と信頼性の高いサステナブルファイナンス市場の発展に寄与します。

お客様および関係者の皆様には、今後ともご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

参考リンク：経済産業省「トランジション・ファイナンス(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition_finance.html)」

■ビューローベリタスジャパンについて

ビューローベリタスは1828年の設立以来、試験・検査・認証のグローバルリーダーとして、高品質なサービス提供を通じ、品質、健康・安全、環境保護、および社会的責任分野（QHSE＆SR）の課題に取り組むお客様をサポートしています。世界1,600拠点84,000人の従業員が、信頼できるパートナーとして、法規・規格への適合性確認にとどまらず、リスク低減、パフォーマンス向上、持続可能な発展の促進につながる革新的なソリューションを提供します。

ビューローベリタスジャパン株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2 Tel：045-274-7379 (代)

ウェブサイト：https://www.bureauveritas.jp/

（事業）船級／建築確認／産業設備・機器検査／マネジメントシステム認証・検証・監査／建物定期検査／不動産技術監査／コモディティ・国際貿易検査／消費財検査

本サービスに関するお問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 カスタマイズドサービス部

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー11階

TEL：045-274-8272 FAX：045-274-7753 E-mail: csd_yok@bureauveritas.com

ウェブサイト：https://www.bureauveritas.jp/certification