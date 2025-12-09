【求人の応募数・採用コストを見える化】求人掲載効果をAIで予測！シミュレーションツール『ぶんた』をリリース

ぶんたリリースの背景

トラコム株式会社

近年、企業間での人材獲得競争は一層激しさを増しており、求人媒体の選定だけでなく、募集職種ごとの効果を最大化させるための予算配分も難しくなっています。

さらに、

「現在の代理店による運用が本当に最適なのか分からない」

「他社や地域の相場が見えにくい」

「できるだけ無駄なコストはかけたくない」といったお客様の声も多く寄せられていました。

こうした課題を解決するため、弊社はこれまでに蓄積した数万件規模の求人掲載データを分析することで求人の効果をより正確に予測できる、求人掲載効果シミュレーションツール『ぶんた』を開発しました。

『ぶんた』を活用することで、企業様はデータに基づいた戦略的な求人運用が可能となり、

最適なコストで必要な人材を採用できるようになります。

サービス概要

求人掲載効果シミュレーションツール｜『ぶんた』とは

ぶんたはトラコム株式会社が提供する求人掲載効果のシミュレーションツールです。

ぶんたができること１.

募集職種・募集エリア・雇用形態・月額運用予算を入力するだけで応募数（応募単価）や採用数（採用単価）を予測することができます。

そのため、求人掲載をスタートしたいとお考えの企業様はぶんたのシミュレーション結果に基づいて、戦略的に最適な求人掲載プランを選択いただけます。

ぶんたができること２.

現在求人広告を運用されている企業様向けに、運用中の求人広告のスコアを用いて応募数や採用コストの適正診断を行えます。

本機能をご活用いただくことで、

「求人を掲載しているものの、相場比較による客観的な判断をしたい」

「応募はあるが、掲載コストが高騰している」

「同じ予算で運用している他社のパフォーマンスを知りたい」など

求人掲載ステータスにおけるお悩みを解決できます。

ぶんたは以下のURLよりご利用いただけます。

https://bunta.tracom.co.jp/bunta/kpi-tool/

■本データについて

こちらのツールで提供しているデータは当社の独自算出に基づく値です。

ご利用いただく際はあくまでも参考値としてご利用ください。

■本データの利用について

本サイトのコンテンツは引用・参照いただくことができます。

ご利用いただく際の条件は以下の通りです。

トラコム株式会社について

- トラコム株式会社のコンテンツであることを明記してください- 出典として「トラコム株式会社」および該当ページのURLを記載してください- 内容を誤解させる形での改変や要約を行わないでください- 営利・競合にあたる目的で引用する際は事前に当社までご連絡ください

弊社は人事・採用のプロとして、約35,000社以上*の企業様の採用活動を支援してきました。40を超える求人サービスを取り扱い、求人掲載にとどまらず、求人原稿生成AI「ごんた」の開発など、AIを活用した採用支援にも取り組んでいます。

具体的には、「ぶんた」での求人診断データのご提供や「ごんた」での原稿改善に加え、営業・運用サポートチームによる求人の最適化・予算/案件管理・歩留まり改善など、企業様の採用成功に向けて多面的な支援を展開しています。（*2025年12月時点）

■会社概要

会社名：トラコム株式会社

代表取締役：西川 明

住所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル13F

ほか、千葉・大阪・名古屋・京都・福岡に全国6拠点を展開

設立：2009年4月

事業内容：求人広告代理業、採用ブランディング事業、採用代行事業、集客支援事業、Indeedプラチナムパートナー・Google Partners認定

HP：https://www.tracom.co.jp/

ブログ：https://www.tracom.co.jp/tralog/

公式X：https://twitter.com/TraCom_info

ごんた：https://tracom-webmarketing.studio.site/gontamail

ぶんた：https://bunta.tracom.co.jp/bunta/kpi-tool/

■お問い合わせ先

トラコム株式会社 事業推進室

https://www.tracom.co.jp/contact/

TEL：0120-989-779（平日9時～18時）