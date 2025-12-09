札幌のホテルで、紅ズワイガニや花咲ガニなどの海鮮やステーキ、人気店「GARAKU」監修のスープカレーなど、豪華メニューが6,600円～食べ放題　ディナーバイキングを2026年2月1日（日）から開始

株式会社アベストコーポレーション

株式会社 アベストコーポレーション（代表取締役：松山 みさお）が運営するホテルアベスト札幌（支配人：山本 竜也、北海道札幌市中央区）は、2021年7月の開業以来初となるディナーバイキングを、2026年2月1日（日）から提供いたします。

ホテルアベスト札幌のディナーバイキングでは、北海道産食材を使用した料理とご当地グルメを中心としたバラエティに富んだメニューが勢ぞろい。お寿司・お刺身・カニ・海鮮丼といった新鮮な海の幸を味わえる海鮮コーナーを設置するほか、上質なラム肉のジンギスカンやシェフが目の前で焼き上げるステーキなどの肉料理もご用意。さらには、人気スープカレー店「GARAKU」監修のスープカレーも提供いたします。

北海道ならではの味覚や絶品料理を心ゆくまで堪能できるバイキングを、ぜひこの機会にお楽しみください。

「カニ」「海鮮」「お肉」がメイン！北海道ならではの味覚を味わうディナーバイキング

ホテルアベスト札幌は、北海道らしい海鮮やジンギスカン、そして季節感のあるお料理が食べ放題の朝食バイキングを提供しており、多くの宿泊者から高く評価されています。朝食のみならず、夕食でもバイキングを楽しんでいただきたい思いから、このたび、ディナーバイキングの提供開始を決定しました。

本バイキングは「カニ」「海鮮」「お肉」の3つがメインです。

「カニ」は、紅ズワイガニと花咲ガニが食べ放題、 タラバガニはお1人様につき1本限定でご提供。「海鮮」は、お寿司や刺身、海鮮丼を味わえるとともに、天然南マグロの部位食べ比べコーナーを設けます。

「お肉」は、目の前で焼き上げる牛およびポークのステーキや、上質なラム肉を楽しめるジンギスカンをご用意。

さらに、人気スープカレー店「GARAKU」監修のスープカレーのほか、北海道産キタアカリのジャガバタ、ホッケの浜焼き、鮭のちゃんちゃん焼き、夢の大地豚のしゃぶしゃぶ、ザンギといったご当地グルメもラインナップしました。

北の大地が育んだ海産物・畜産資源を使った料理と、豊かな食文化に根ざした絶品グルメが魅力のディナーバイキング。贅沢なひとときを、ぜひホテルアベスト札幌でお楽しみください。

主な料理

【海鮮】

・カニ

「紅ズワイガニ」と「花咲ガニ」を食べ放題で味わえます。さらに“カニの王様”として人気の「タラバガニ」をライブキッチンにてお1人様につき1本限定で提供。プリプリと弾力のある食感と、噛み締めた瞬間に広がる濃厚な旨みとほのかな甘みをぜひご堪能ください。

・海鮮丼

いくら・サーモン・甘えび・いか・つぶ貝など、様々な海産物を取り揃えた海鮮丼コーナーを設置。お好みの具材を北海道産ゆめぴりかの酢飯をよそったどんぶりにトッピングして、自分だけの海鮮丼をお楽しみください。また、具材はお刺身としても美味しくいただけます。

※食材内容は日替わりで一部変更となる場合がございます

※いくらは小皿に取り分けた状態で提供いたします

・マグロ食べ比べコーナー

高級寿司店も信頼を寄せる老舗「八洲水産」より、厳選された天然南マグロの部位食べ比べ（大トロ・中トロ・赤身）をご用意。

特設ブースで、お客様一人ひとりに直接切り分けてご提供します。清水港から直送された新鮮なマグロが持つそれぞれの味の特長を食べ比べてみてください。

【お肉】

・ジンギスカン

ジンギスカンは上質なラム肉を使用。柔らかくてジューシーな肉質は甘辛い醤油ベースのタレと野菜との相性抜群です。

【ライブキッチン】

・ステーキ

ステーキは北海道産の牛モモ肉と、北海道産ブランド豚「夢の大地」の2種類をご用意。あらかじめ低温調理をしてしっとりと柔らかい状態にしておき、提供直前にライブキッチンで表面を焼いて提供いたします。

【ご当地グルメ】

札幌に本店を構える人気スープカレー店「GARAKU」監修のスープカレーが登場。秘伝のスパイスに和風ダシを効かせたスープは、コクがあって後引く味わいです。

さらに「ホッケの浜焼き」や北海道産のブランドじゃがいも・キタアカリの「ジャガバタ」、北国の定番漁師飯「鮭のちゃんちゃん焼き」、薄くスライスした北海道産ブランド豚・「夢の大地」を味わう「しゃぶしゃぶ」、北海道発の鶏の唐揚げ「ザンギ」のほか、北海道限定の乳酸菌飲料「カツゲン」、牧場しぼりの牛乳を使用した「ソフトクリーム」など、多彩なメニューを取り揃えました。

・「GARAKU」監修のスープカレー ・ホッケの浜焼き ・キタアカリのジャガバタ

「GARAKU」監修のスープカレーホッケの浜焼きキタアカリのジャガバタ

・鮭のちゃんちゃん焼き ・しゃぶしゃぶ ・ソフトクリーム

鮭のちゃんちゃん焼きしゃぶしゃぶソフトクリーム

ディナーバイキングの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84275/table/63_1_dacef39b482ba56b1f7d662ed4f765dd.jpg?v=202512091257 ]

「ホテルアベスト札幌」について

「ホテルアベスト札幌」は札幌の中心部に位置し、狸小路商店街、大通公園、すすきの通りなど人気観光スポットのほど近くに建つホテルです。

客室は、一人旅に最適なシングルタイプから、ご家族様におすすめのメゾネットタイプ、どんな方でも使いやすいユニバーサルタイプなど様々なお部屋をご用意しています。なかでも和室はミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」に認定されており、貸し出しアイテムも充実の品ぞろえで安心してお楽しみいただけます。

館内のサービスは、豪華海鮮丼を楽しめる「朝食ビュッフェ」をはじめ、居心地良好なカフェ・バー、ホテル滞在時のテレワークに活用できるビジネスラウンジなど充実。さらに、ホテル直結で利用できる24時間営業のコンビニもあり、快適にお過ごしいただけます。

「ホテルアベスト札幌」概要

住所：北海道札幌市中央区南2条西6丁目1-1

客室数：306室（地上10階、地下1階建て）

ご予約・お問い合わせ先：011-251-2511

アクセス：地下鉄南北線「大通駅」狸小路４丁目出口より徒歩3分

JR札幌駅から地下道利用で徒歩約20分

駐車場：提携一般駐車場「３・５狸パーキング」 ホテルから徒歩2分

詳しくは公式サイトをご覧ください

公式サイト： https://hotelabest-sapporo.com/

株式会社アベストコーポレーションについて

株式会社アベストコーポレーションは、兵庫県神戸市に本社を構え、全国でホテル運営・管理を行う企業です。2003年の設立以来、独自の運営ノウハウと柔軟なサービスで、地域や施設ごとに最適なホテル経営を実現してきました。 当社では、地域の子どもたちや高齢者の方々と「食」を通じて繋がる取り組みとして、各地で「こども食堂」を継続的に実施しています。地域に根ざした場所として、誰もが安心して集えるあたたかな場を目指しています。またこのたび、兵庫県の「ひょうご産業SDGs推進宣言企業」として登録され、持続可能な社会に向けた取り組みにも注力しております。

・こども食堂：https://www.abest.jp/news/2024/news0925.html

・SDGs活動：https://www.abest.jp/sdgs.html

・ひょうご産業SDGs推進宣言企業：https://www.abest.jp/news/2024/news1024.html

〈会社概要〉

社名：株式会社アベストコーポレーション

代表者：代表取締役 松山みさお

設立：平成15年10月

本社：〒650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町6-1

事業内容：ホテル運営事業・シニアビジネス関連事業など

URL：https://www.abest.jp/