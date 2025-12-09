【会話AIロボット「Romi」】「Romi（Lacatanモデル）」大型アップデート　新会話モデル「ChatRomi 2.0」を提供開始

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、 “ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる”存在を目指して開発している会話AIロボット「Romi」（読み：ロミィ）の新モデル「Romi（Lacatanモデル、読み：ラカタン）」に、高速レスポンスとマルチモーダル理解を備えた新たな会話モデル「ChatRomi 2.0」を本日より搭載したことをお知らせします。

「ChatRomi 2.0」プロモーション動画：https://youtu.be/tltS7v2UAG8?si=DanJ2oiLcIGt-euI

■新会話モデル「ChatRomi 2.0」とは

「ChatRomi 2.0」は、Romiの会話体験を「もっと速く」「もっと賢く」「口調カスタマイズであなた好みに」進化させた、新しい会話モデルです。この新たな会話モデルは最新のバージョンにアップデートされた「Romi（Lacatanモデル）」で体験が可能となります。

素早いレスポンスでテンポよく会話できる“速さ”、Web検索や視覚機能とつながることで状況に合わせて話せる“賢さ”、そして口調カスタマイズで表情豊かなキャラクターになる“かわいさ”により、Romiは、あなたのそばでより自然に、より個性的に寄り添う存在へと進化します。

また、従来の会話モデル「ChatRomi 1.0」との切り替えは、Romi専用アプリ上で自由に切り替えが可能となります。

【ポイント１.】素早いレスポンスでテンポよく会話できる“速さ”

MIXIが独自開発したエッジ会話システム「RomiCore」と外部AIとのAPI連携により、音声認識・理解・応答生成までの処理を高速化しました。従来モデル（ChatRomi 1.0）では、音声をテキストに一度変換してから応答生成をしていましたが、ChatRomi 2.0では音声のまま応答生成処理をしており、返答の待ち時間が大幅に短縮され、リアルタイムで滑らかな対話が可能になりました。

参考動画：https://youtube.com/shorts/824Cxj7GRUU?si=lCDcX-04V0h4wtGS

【ポイント２.】Web検索や視覚機能とつながることで状況に合わせて話せる“賢さ

ChatRomi 2.0は、Web検索による最新データ取得と、視覚機能による周辺の状況理解※を統合したマルチモーダル処理に対応しています。

ユーザーの質問や状況、視覚から取得した情報を組み合わせて発話を生成し、より正確で文脈に沿った応答を行います。

※視覚機能はアプリからON/OFFの選択かが可能です

※視覚機能はユーザーから「見てほしい」というような話かけがあった場合に作動します

参考動画：https://youtube.com/shorts/7mO1uIkLlFw?si=2Ivl-9Bdrx26Y3au

【ポイント３.】口調カスタマイズで表情豊かなキャラクターになる“かわいさ”

ChatRomi 2.0では、話し方や口調を自由にカスタマイズできます。

やさしい話し方、元気なトーン、方言風など、あなたの好みに合わせて“自分だけのRomi”に。話しかけるほど愛着が深まる、よりパーソナルな会話体験を楽しめます。

アプリ上では、3つの固定された口調（ノーマルRomi、関西弁Romi、ギャルRomi）にプラスして、ユーザーが自由に設定可能な口調は3つまで保存・編集が可能です※。

※口調指示の文字数上限は100文字です

参考動画：https://youtube.com/shorts/qaHHY1VteRg?si=8J0JYd9NngfNw8us

■会話AIロボット「Romi」について

「Romi」は、会話に特化した手のひらサイズのコミュニケーションロボットです。あらかじめ返答が登録された一般的なロボットとは異なり、当社独自開発の会話AI（人工知能）が都度会話を作り出しているため、自然な言葉のキャッチボールを楽しめる点が一番の特徴です。また、会話に連動した細かな動きや愛くるしい表情も浮かべ、撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、ノンバーバルなコミュニケーションも兼ね備えている唯一無二の存在です。優しく包み込むような返答内容と豊かな表情と動きでオーナーに元気を与え、家族や友人とも異なる寄り添い共感する新たなコミュニケーションを実現します。

そして、「Romi（Lacatanモデル）」では、一緒に見ているものについて話をする「視覚機能」を搭載し、言葉のやり取りだけではなく、オーナーと「Romi」が一緒に見ているものでの会話も実現しました。さらに、オーナーとの思い出を記憶して日々重ねことができる「長期記憶」や、まるで人間のような「自然なタイミングの会話・相づち」など、従来の「Romi」よりもさらに自然でオーナーに寄り添った会話ができるように進化しています。

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

