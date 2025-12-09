たまご型ケースに入ったミニサイズのネーム印「プチネーム Animal Egg」発売

シヤチハタ株式会社

ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※（代表取締役社長 舟橋 正剛 本社：愛知県名古屋市）は、この度、鳥をモチーフにした、たまご型ケース入りのネーム印「プチネーム Animal Egg（アニマル エッグ）」を2025年12月17日（水）より公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」にて発売します。

※社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

「プチネーム Animal Egg」は、アイデアクリエーター いしかわかずや氏とのコラボ企画で誕生した、たまご型ケースに入り、鳥をモチーフにしたデザインのミニサイズのネーム印です。ストラップ付きで持ち運びにも便利です。ラインナップは、ペンギン、ひよこ、シマエナガの3種類。印面は、9種類のイラスト入り印面から選ぶことができ、氏名のみでもお作りいただけます。インキ内蔵式なのでどこでも手軽に押すことができます。

なお、12月18日（木）から開催される文具女子博2025でも販売します。

●商品イメージ

●ラインナップ（全3種類）

●商品特長

・連続で押しても、キレイ

印字体が連続気孔を持つ特殊なスポンジ構造になっており、多量のインキを内蔵。つねに

適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、繰り返しキレイに押せます。インキ補

充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。

●なつ印見本（印面サイズ：9mm）

■イラスト入り印面

・イラスト入り印面は下記9種類から選べます。

・作れる文字数は3文字以内になります。

・書体は、楷書、丸ゴシックの2種類です。

・インキ色は下記の6種類から選べます。

※印鑑証明には使用しないでください。

■イラストなし印面

・作れる文字数は5文字以内になります。

・書体は、楷書、丸ゴシック、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、てん書の8書体。

・インキ色は下記の6種類から選べます。

※クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。

※印鑑証明には使用しないでください。

●公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」

https://www.shachihata.jp/

●希望小売価格

■アイデアクリエーター いしかわかずや氏について

IT企業でブランディング業務に従事するかたわら、学生時代から商品アイデアコンペに応募し、数々の賞を受賞。「シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション」では、12回、13回、14回、16回の4度受賞。YouTubeやXなどのSNSでは自身のアイデアを発信し続け、総フォロワーは40万人を超える。

・ホームページ：https://ishikawakazuya.net/

・Youtube：https://www.youtube.com/@idea_creator

・X(旧Twitter)：@issikazu20

・Instagram：@ishikawakazuya_idea