「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」 「 冬はやっぱり こたつでぬくぬくパーティー!!」 12月11日(木)から期間限定イベント開催

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、室内型あそび場「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」全店で期間限定イベント「冬はやっぱり こたつでぬくぬくパーティー!!」を2025年12月11日(木)～2026年3月1日(日)に開催します。

期間中は、あそび場の芝生にこたつを設置し、アニメの作中に登場するお菓子がモチーフの「すごろくチョコビ」のすごろくや、かるたやトランプなどのテーブルゲームを楽しむことができます。冬の風物詩である「こたつ」を囲い、野原一家の気分をお楽しみください。

本イベントの開催に合わせて、SNS投稿キャンペーンを実施します。イベントをお楽しみいただいている姿を投稿すると、抽選でチョコビや割引券などがその場で当たります。

「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」(以下、ゆめぱ～く)は、人気アニメ『クレヨンしんちゃん』をテーマにした室内型のあそび場で、全国に4店舗で展開しています(埼玉県/富士見市、大阪府/枚方市、広島県/廿日市市、熊本県/菊池郡）。『クレヨンしんちゃん』の世界観を感じながら、親子で一緒に楽しい思い出づくりができます。

施設やイベントの詳細は、以下公式サイトよりご確認ください。

URL: https://shinchan-game-cinema.jp/yumepark/

■イベント内容について

「ゆめぱ～く」では芝生の上に広がるさまざまな遊具で家族そろって身体を動かして元気いっぱい遊べる施設です。イベント期間中は、芝生の上に設置したこたつを囲み、親子でぬくぬくした気分を味わいながらテーブルゲームをお楽しみいただけます。こたつをご利用のお客さまに貸し出す、はんてん(大人用/子供用）を着て、家族で遊ぶほほえましいようすを写真に残していただけます。

(1)こたつですごろくを楽しもう

イベントでは、アニメの作中に登場するお菓子がモチーフとなった、人気菓子「すごろくチョコビ」（バンダイ製品）の季節限定商品のおまけとしてついてくる「日本横断すごろく(全４種）」を、イベント限定のビッグサイズバージョンで遊んでいただけます。

お土産として購入するのにピッタリな季節限定の「すごろくチョコビ」は、ゆめぱ～くマーケット(お土産ショップ)でも販売します。

▲ すごろくチョコビ▲ すごろくチョコビのおまけ「日本横断すごろく(全４種）」 ※商品には、全4種のうちいずれか1点が付属

協力：株式会社バンダイ

(2)SNS投稿キャンペーンについて

イベント期間中、InstagramまたはX(旧Twitter)のアカウントにて「#ゆめぱでぬくぬく」を付けて投稿いただいた方に抽選でチョコビや割引券などをプレゼントします。

・実施期間：2025年12月11日(木)～2026年3月1日(日)

・参加方法：「ゆめぱ～く」で遊んだ写真や動画を「#ゆめぱでぬくぬく」を付けてInstagramまたX(旧Twitter)に投稿。投稿画面をスタッフに見せると抽選に参加でき、当たった賞品がもらえます。

※非公開アカウントは対象外 ※1投稿につき1回チャレンジ可能

・プレゼント品

A賞：チョコビ

B賞：次回来店時以降使用できる10分無料券

C賞：「ゆめぱ～く」オリジナルシール

応募規約は公式サイトにて、ご確認ください。

■「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」とは

大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』をテーマにした室内型のあそび場で、国内に４店舗展開しています。『クレヨンしんちゃん』の世界観を感じながら、親子で一緒に楽しい思い出づくりができます。

『クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く』 概要

[利用条件]

対象年齢 6か月～12歳

※保護者の付き添いがないお子さまの入場はできません。

※大人のみの入場はできません。詳しくは公式サイトをご確認ください。

[公式サイト]

https://shinchan-game-cinema.jp/yumepark/

[公式LINE]

https://line.me/ti/p/@862mpeqr

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/crayonshinchan_orano_yumepark/

[各店舗の紹介]

クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く 富士見

住所：〒354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見２F

クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く くずは

住所：〒573-1121 大阪府枚方市樟葉花園町15-1 KUZUHA MALL 南館ヒカリノモール1階

クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く 廿日市

住所：〒738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目2-1 ゆめタウン廿日市3F

クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く 光の森

住所：〒869-1108 熊本県菊池郡 菊陽町光の森7丁目33-1 ゆめタウン光の森 南館1F

[権利表記]

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

■「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」施設写真

●『クレヨンしんちゃん』について

超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”「野原しんのすけ」と、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。2025年に原作コミックの連載開始35周年を迎える。

その人気は国内のみならず世界中に広がっている。原作コミック『新クレヨンしんちゃん』が「まんがクレヨンしんちゃん.com」(双葉社)で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト https://www.shinchan-app.jp/

「クレヨンしんちゃん」公式X（旧Twitter） https://x.com/crayon_official

「まんがクレヨンしんちゃん.com」 https://manga-shinchan.com/

