“柔軟剤以上、香水未満”のやさしい香り立ち。桜が芽吹く瞬間の「ときめき」を表現したフローラルシャボンの香り。春限定フレグランス「ブルームウィズ」発売！

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、フレグランス ライフスタイル ブランド「レールデュサボン」において、周囲との調和を重視した “柔軟剤以上、香水未満” のやさしい香りが特徴の「エアオアシス」ラインより、フローラルシャボンの香りのフレグランスウォーター「ブルームウィズ」を2026年1月31日（土）より数量限定で発売いたします。また、一般発売に先駆け、全国のロフト（一部店舗除く）にて、2025年12月13日（土）より先行発売を順次開始いたします。

【エアオアシス フレグランスウォーターについて】

周囲の人や空間との調和を大切にしながら、心地よく香りを楽しめる新しい選択肢として誕生した「エアオアシス」のフレグランスウォーターは、低アルコール処方※1で揮発性をコントロールする「ダブルサークル製法」を採用。香水特有のトップのツンとした刺激を抑え、つけ始めから最後までシームレスな香り立ちを実現しています。まるでそよ風が運ぶ花々や新緑のように日常の空気に自然と溶け込む香りは、ボディだけでなくヘアにもお使いいただけます。

日本人のライフスタイルにも馴染みやすいその使用感は、新しい香りの楽しみ方として期待感が高まっており、2025年11月には同ラインのティーの香り「フレグランスウォーター チルウィズ」が「FRAGRANCE DAY AWARD 2025」トレンドフレグランス部門を受賞しました。

（※1：当社従来品「レールデュサボン オードトワレ」と比較して）

【新製品のフレグランスウォーター「ブルームウィズ」の香りについて】

限定の香り「ブルームウィズ」は、桜が芽吹き、胸が高鳴る春の訪れの「ときめき」を表現したフローラルシャボンの香りです。キー香料のピーチブロッサムが織りなす、ふんわりと透明感のある香りをお楽しみいただけます。

ボトルには、桜の花びらを思わせる淡いピンクを採用。シンプルで丸みを帯びたフォルムが、インテリアに自然と溶け込みます。一足早い春の息吹を感じさせるやわらかな香りを、ぜひお手元でご体感ください。

※本製品は身体にシュッと一吹きして香りを楽しむ製品であり、飲料水ではありません。またアロマディフューザーに入れての使用も不可となっております。

【商品概要】レールデュサボン エアオアシス フレグランスウォーター ブルームウィズ

■ブランド名：レールデュサボン

■商品名：レールデュサボン エアオアシス フレグランスウォーター ブルームウィズ

■容量 / 価格：60mL / 3,850円（税込）

■先行発売日：2025年12月13日（土）より、先行発売を順次開始

■先行販売先：

全国のロフト（一部店舗除く）

オンラインストア「FITS you. STORE」 https://store.fits-japan.com/shop

FITS ONLINE STORE 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/fitsonlinestore/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/LairDeSAVON%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%83%B3/page/68E50C09-A0A0-4153-A6BD-890EE269E84C?lp_context_asin=B07P989YM1&lp_context_query=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_0M798VK5B6Z6F3Z9119S)

■一般発売日：2026年1月31日（土）

■一般販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等 （一部店舗を除く）

【香り】

桜が芽吹き、胸が高まるときめきを感じるフローラルシャボンの香り。

BODY：ローズ、グリーンアップル、カシス、オゾン、ピーチブロッサム

BASE：クリスタルムスク、ミュゲ、シダーウッド

ダブルサークル製法により、トップのつんとする香りを抑え、シームレスな香りの変化により、初めから最後まで安定した香りで鼻なじみの良さを実現しています。

【製品特徴】

■ 香りへのこだわり

・低アルコール処方※1により、肌なじみが良く、つけた瞬間から心地よく柔らかな香りを楽しめる

・日本人の嗜好に合う、鼻なじみの良いクリスタルムスク配合のオリジナル香料を使用

■ 「成分」や「水」へのこだわり

・天然酵母水※2を採用し、肌への浸透性※3を高めている

・保湿成分※4を配合することで自分の肌がもつ香りとスムーズに混ざり合い、やわらかい香りが続く

・自然由来原料86％使用※5

・オーガニック※6＆アップサイクル※7原料配合

・6つのフリー処方（鉱物油、着色料、シリコン、パラベン、動物由来原料、紫外線吸収剤不使用）

※1：当社従来品レールデュサボン オードトワレ と比較して ※2：ガラクトミセス培養液（保湿成分） ※3：角層まで

※4：ヒアルロン酸Na、チャ葉水、オリーブ葉エキス、コメヌカエキス ※5：自然由来指数86% （水を含む） ISO16128 準拠

※6：チャ葉水(保湿成分）、オリーブ果実油（保湿成分） ※7：オリーブ葉エキス（保湿成分）

【ブランド紹介】レールデュサボン（L'air De SAVON）

2015年に誕生したレールデュサボンは、「上質なせっけんの香りを通して、清潔感あふれるライフスタイルの実現」を掲げるフレグランス ライフスタイル ブランド。2025年3月にはブランド誕生10周年を迎えました。香水、ファブリックスプレー、柔軟剤など、様々な製品を通して、さりげなく、心地よく香るせっけんの香りをお届けしています。

そして、10周年という節目に、レールデュサボンは新たなライン「エアオアシス」を立ち上げました。この新ラインは、「香りを楽しみたいけれど、周囲への配慮も大切にしたい」という現代のニーズに応えるために誕生。「エアオアシス」は上質なせっけんの香りを、これまでとは異なる形で体験できる新しい提案です。香りの楽しみ方は人それぞれ。多様なライフスタイルや価値観が存在する中で、レールデュサボンは常に時代の変化を捉え、進化し続けます。

■レールデュサボンブランドサイト https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/lairdesavon

■レールデュサボン公式Instagram https://www.instagram.com/lairdesavon_japan/ （＠lairdesavon_japan）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance