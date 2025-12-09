変化の時代を勝ち抜く実践主義の企業戦略論「志（経営理念）」「かなえたい夢（ビジョン）」起点で戦略構築から運用までを解説書籍『持続可能な未来を創る成長ビジョン』

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティンググループ（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2025年12月9日（火）に、『持続可能な未来を創る成長ビジョン』を発売いたします。

１．内容紹介

人手不足や円安、インフレ、金利上昇など、企業経営を取り巻く環境は短期間で大きく変動しております。先行きの不確実性が高まるなか、多くの経営者が来期方針や戦略の策定に苦慮しております。こうした環境下で持続的な成長を実現する鍵は、自社が描くべき未来像である「成長ビジョン」を明確にし、経営を通じて実装していくことにあります。

本書は、長期にわたり成長を続ける企業に共通する「志（経営理念）」と「かなえたい夢（ビジョン）」の両輪に着目し、経営者と社員が一体となって機能するための考え方と実践の要点を解説いたします。第I部 ストラテジー（戦略）編では、成長ビジョンに基づく経営戦略・事業戦略・組織戦略の構築と運用を体系的に解説し、第II部 ドメイン（領域）編では、タナベコンサルティンググループ（TCG）が手掛けた事例に基づき、建設・ライフスタイル・住宅・食品・物流の主要5業種における展開を紹介いたします。

本書を通じて、成長ビジョンを戦略と実装へ結び付ける視点と手順を提示し、経営者・経営企画の皆さまの意思決定を後押しいたします。

２．書籍概要

『持続可能な未来を創る成長ビジョン』

タナベコンサルティンググループ

ストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部

山本 剛史／村上 幸一／高島 健二 著、戦略総合研究所 監修

株式会社ダイヤモンド社／ 定価： 1,760 円（税込）

発行年月日：2025年12月9日／四六判・上製・280 ページ

３．著者プロフィール

株式会社タナベコンサルティング 常務取締役

ストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部担当 山本 剛史

大手ゼネコンにて設計・監督業務に従事後、タナベコンサルティングに入社。事業戦略を事業ドメインから捉え、企業の固有技術から顧客を再設定してビジネスモデル革新を行うことを得意とする。成果にこだわるコンサルティングで、特に現場分散型の住宅・建築・物流事業、多店舗展開型の外食・小売事業で数多くの生産性改善実績を持つ。

株式会社タナベコンサルティング 常務取締役

ストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部担当 村上 幸一

ベンチャーキャピタルにおいて投資先企業の戦略立案、マーケティング、フィージビリティスタディなど多角的な業務を経験後、タナベコンサルティングに入社。豊富な経験をもとに、マーケティングを軸とした経営戦略の立案、ビジネスモデルの再設計、組織風土改革など、攻守のバランスを重視したコンサルティングを数多く手掛けている。

株式会社タナベコンサルティング 上席執行役員

ストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部担当 高島 健二

中堅・中規模企業を中心に「中長期ビジョン／中期経営計画」を策定し浸透・実装までを支援する。マーケティング戦略構築、新規事業におけるフィージビリティスタディなどの経験を持ち、多岐にわたる新しいバリューチェーンの構築を手掛ける。経験業界も幅広く、企業参謀として高い評価を得ている。

４．監修

株式会社タナベコンサルティング 戦略総合研究所

タナベコンサルティングにおける「チームコンサルティング」のナレッジ集約、メソッド開発、調査・マーケティング、およびテクノロジーを活用したDXサービスの研究開発などを行う。国内の大企業から中堅・中規模企業を中心に、各種レビュー・コンテンツをメディア発信している。

5．関連ページ

・書籍購入ページ

https://www.tanabeconsulting.co.jp/book/

・当社メディア『TCG REVIEW』

https://review.tanabeconsulting.co.jp/book/book-20251203115239/

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。