【すき家】4種の醤(ジャン)で濃厚コク辛！牛肉と豆腐で食べ応え抜群！鍋商品の第2弾「牛・旨辛豆腐鍋定食」を発売

株式会社ゼンショーホールディングス

株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店

「すき家」は、12月16日（火）AM9:00より、「牛・旨辛豆腐鍋定食」を販売します。

すき家では、肌寒い季節にぴったりの鍋商品を今年も販売しています。今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の「牛・旨辛豆腐鍋定食」が登場します。

2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げました。牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜※1、さらに大きな豆腐を入れた鍋は、ボリュームがあり食べ応え抜群です。お好みで別添えの花椒を加えると、しびれる辛さと華やかな香りがプラスされ、食欲をかき立てます。国産米100％のごはんとともに、具材たっぷりで本格スパイシーな鍋をご堪能ください。

また、旨辛な味わいの鍋と、シャキシャキ食感で程よい辛みの白髪ねぎが絶妙にマッチした「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」も同時に販売します。

すき家の鍋は店内でグツグツ煮込みながらお召し上がりいただけるのはもちろんのこと、お持ち帰りいただくことも可能です。

ぜひこの機会に、すき家でもテイクアウトでも「牛・旨辛豆腐鍋定食」をお召し上がりください。

※1 厚生労働省が『健康日本21』にて目標値として定めた1日当たりの野菜摂取量350g以上を参考。

※ 販売終了時期は未定です。

※ 価格は税込です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 一部店舗を除く1,918店舗で販売予定です。（12月9日時点）

テイクアウトでのみ販売する店舗がございます。

※ 火が使用できない店舗では「すきやき牛丼（並盛：690円）」

「辛旨すきやき牛丼（並盛：690円）」を販売します。

【商品概要】

牛・旨辛豆腐鍋定食

（ごはんミニ） 950円

（並盛） 980円

（ごはん大盛） 1,030円

白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食

（ごはんミニ） 1,100円

（並盛） 1,130円

（ごはん大盛） 1,180円

牛・旨辛豆腐鍋 単品

850円

白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋 単品

1,000円

※定食メニューのサイズラインアップは、ごはんのみ変更になります。鍋のサイズは変わりません。