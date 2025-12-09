アラヤ、第10回JAPAN BUILD TOKYO内「建設DX展」に出展
株式会社アラヤ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金井良太）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される 第5回 建設DX展 東京（JAPAN BUILD 内） に出展いたします。建設向けソリューションを多数展示し、シミュレーションから自律化、空調最適化まで、現場課題に寄り添った最新技術をご紹介します。また、空調最適化AI「ConsciousAir」に関する公式セミナーおよびブース講演も実施します。
■ 展示内容■BIM/CIM連携4Dシミュレーター「ARACOM CRANE」
クレーン作業を 4D（3D＋時間） で可視化し、安全性・生産性を高めるシミュレーションツールです。
- 経路確認：吊荷の最適搬送経路を自動生成し、滑らかな4D動画で出力
- 衝突確認：クレーン・吊荷・建物などの干渉チェック、侵入禁止エリアの可視化
- 操作体験会：当日はゲームコントローラーを用いた体験デモを実施
■重機自律化支援（強化学習／模倣学習／SLAM）
現場条件に応じた“重機の自律運転”を支えるAI技術をご紹介します。
- 国交省・民間プロジェクトで培った 豊富な自律化実績
- 強化学習・模倣学習による制御精度の蓄積知見
- 会場では 模倣学習を活用した掘削自律化デモ機 を展示
■AI空調最適化「ConsciousAir」
ビル熱源・DHC（地域冷暖房）向けに、AIがエネルギーと快適性のバランスを最適化するソリューション。
エネルギー使用量削減・運用改善の実例をもとにご紹介します。
■建設向けカスタマイズAIソリューション
現場ごとの課題に合わせたアプリケーションを提案します。
4Dシミュレーターによる 施工前のリスク検証
- 画像認識による ひび割れ検知
- 模倣・強化学習による 無人化施工
- 特許取得済アルゴリズムによる 多目的最適化
- 風を可視化し、吹付材の飛散を抑制する風速アラートシステム（当日展示）
■セミナー・講演情報
▼ 南1・2ホール セミナー会場G（事前登録制）
12月11日（水）12:30～13:15
「AI × 空調最適化：ConsciousAirで実現する次世代の施設運用」
弊社AI空調最適化技術 ConsciousAir の仕組みと導入効果について解説します。
参加登録はこちら：
https://biz.q-pass.jp/f/11137/jb_seminar_tokyo_25/seminar_register
■ イベント詳細
名称：第5回 建設DX展 東京
URL：https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/visit/kdx.html
会期：2025年12月10日（水）～12日（金）
10:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：東京ビッグサイト 南展示棟4階
ブース番号：52-22
規模（想定）：出展600社／来場35,000人
会社概要
会社名：株式会社アラヤ
代表者：代表取締役 金井 良太
設 立：2013年12月
所在地：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F
ＵＲＬ：https://www.araya.org/
事 業：ディープラーニング、エッジAI、自律AI、ニューロテック、研究受託
問い合わせURL: https://www.araya.org/contact