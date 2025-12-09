アラヤ、第10回JAPAN BUILD TOKYO内「建設DX展」に出展

株式会社アラヤ

株式会社アラヤ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金井良太）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される 第5回 建設DX展 東京（JAPAN BUILD 内） に出展いたします。建設向けソリューションを多数展示し、シミュレーションから自律化、空調最適化まで、現場課題に寄り添った最新技術をご紹介します。また、空調最適化AI「ConsciousAir」に関する公式セミナーおよびブース講演も実施します。

■ 展示内容

■BIM/CIM連携4Dシミュレーター「ARACOM CRANE」

クレーン作業を 4D（3D＋時間） で可視化し、安全性・生産性を高めるシミュレーションツールです。

- 経路確認：吊荷の最適搬送経路を自動生成し、滑らかな4D動画で出力- 衝突確認：クレーン・吊荷・建物などの干渉チェック、侵入禁止エリアの可視化- 操作体験会：当日はゲームコントローラーを用いた体験デモを実施■重機自律化支援（強化学習／模倣学習／SLAM）

現場条件に応じた“重機の自律運転”を支えるAI技術をご紹介します。

- 国交省・民間プロジェクトで培った 豊富な自律化実績- 強化学習・模倣学習による制御精度の蓄積知見- 会場では 模倣学習を活用した掘削自律化デモ機 を展示■AI空調最適化「ConsciousAir」

ビル熱源・DHC（地域冷暖房）向けに、AIがエネルギーと快適性のバランスを最適化するソリューション。

エネルギー使用量削減・運用改善の実例をもとにご紹介します。

■建設向けカスタマイズAIソリューション

現場ごとの課題に合わせたアプリケーションを提案します。

4Dシミュレーターによる 施工前のリスク検証

■セミナー・講演情報

- 画像認識による ひび割れ検知- 模倣・強化学習による 無人化施工- 特許取得済アルゴリズムによる 多目的最適化- 風を可視化し、吹付材の飛散を抑制する風速アラートシステム（当日展示）

▼ 南1・2ホール セミナー会場G（事前登録制）

12月11日（水）12:30～13:15

「AI × 空調最適化：ConsciousAirで実現する次世代の施設運用」

弊社AI空調最適化技術 ConsciousAir の仕組みと導入効果について解説します。

参加登録はこちら：

https://biz.q-pass.jp/f/11137/jb_seminar_tokyo_25/seminar_register

■ イベント詳細

名称：第5回 建設DX展 東京

URL：https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/visit/kdx.html

会期：2025年12月10日（水）～12日（金）

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟4階

ブース番号：52-22

規模（想定）：出展600社／来場35,000人

会社概要

会社名：株式会社アラヤ

代表者：代表取締役 金井 良太

設 立：2013年12月

所在地：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F

ＵＲＬ：https://www.araya.org/

事 業：ディープラーニング、エッジAI、自律AI、ニューロテック、研究受託

問い合わせURL: https://www.araya.org/contact