建設ダッシュボード「e-Stand」、通知HUB機能で現場向けチャット「direct」との連携を開始

株式会社L is B

株式会社ネクストフィールド（東京都渋谷区、代表取締役社長：中川 勲治、以下「ネクストフィールド」）が提供する建設ダッシュボードサービス「e-Stand」は、通知HUB機能を実装し、株式会社L is B（東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔）が提供する現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」との連携を開始しました。

連携の背景と効果

近年、建設現場ではAIカメラやIoTセンサーの活用が進んでおり、システムごとに通知手段（メール、専用画面など）が異なることから、各種情報の確認が煩雑になるという課題があります。

ネクストフィールドはこの課題を解決するため、複数のシステムから通知されるアラートを受信APIで「e-Stand」に集約し、「e-Stand」から一元的に通知する「通知HUB機能」の実装を行い、建設現場で広く利用され通知先として要望の多い「direct」との連携を開始しました。

これにより、「e-Stand」が集約する現場の各種センサー情報（降水量・風速など）や地震、警報アラートの通知を、「direct」のトーク画面上で受け取ることが可能となります。普段使い慣れたチャットツールへの通知により、現場職員が異常値を素早く認識し、迅速な対応を行うことができるようになります。

【通知可能な情報】

- リアルタイム通知（気象警報や地震に関する通知）- 掲示板（新規投稿のお知らせ）- センサー（警告値に達した場合の通知）（2025年12月1日現在）

※通知を受信するには「direct」のアカウントが必要になります。

※「direct」のメールアドレスと、「e-Stand」のログインID(メールアドレス)が同一

である必要があります。

今後の展開

建設現場で利用されている様々なサービス・IoTデバイスが「e-Stand」の受信APIを通じて、簡単に「direct」へ通知することが可能になり、「e-Stand」が各デバイスやシステムのHUBとなることで、現場が必要とする様々な情報の一元的な通知を実現します。

ネクストフィールドと L is B は、現場のニーズに寄り添いながらソリューションの連携を進化させ、業務効率化・安全性向上・情報共有の迅速化を支援してまいります。

建設ダッシュボード「e-Stand」について

「e-Stand」は、建設業で必要な情報をブラウザ画面上でリアルタイムに一覧表示・操作することができる建設ダッシュボードです。様々な情報・アプリケーションと連携し１つの画面に集約することで、ブラウザ上で誰でも簡単に閲覧・操作を可能にし、建設DXの標準化と定着を支援します。

サービスサイトURL： https://nxtfield.co.jp/service/e-stand/

現場向けビジネスチャット「direct」について

現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は5,500社を超え、建設やインフラ、設備、製造などさまざまな業界の現場で広がっています。

サービスサイトURL： https://direct4b.com/ja/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ネクストフィールド

DX推進部

Tel ：03-6434-1502 Mail：dx-support@nxtfield.co.jp

株式会社L is B

PRマーケティング部

https://l-is-b.com/ja/contact/



※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。