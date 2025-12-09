東京メトロ駅構内にセルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」を設置

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下、当社）と株式会社メトロコマース（本社：東京都台東区、代表取締役社長：古屋 俊秀）は、東京メトロ丸ノ内線新宿駅、丸ノ内線銀座駅および南北線溜池山王駅に、当社が提供するセルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」を設置し、サービスを開始いたします。

「WiFiBOX」は、モバイルWi-Fiルーターが非接触で簡単にレンタルできるシェアリング型サービスです。東京メトロをご利用のお客さまのあらゆる通信場面のサポートを目指し、今後も順次設置駅を拡大してまいります。

「WiFiBOX」は、モバイルWi-Fiルーターを非接触で簡単に即日レンタルできるシェアリング型サービス（特許出願中）です。ルーターには充電用ケーブルが搭載されており、スマートフォンの充電も可能。日本国内の無制限（速度制限あり）プランの場合、1日840円（税込）と手ごろな料金も魅力のひとつです。

「WiFiBOX」が好評の背景に、「最寄りの駅や商業施設で、自身のタイミングで受け取りや返却ができる」という点があります。月末の「ギガ不足」や外出先でのリモート会議、旅行で訪れた訪日外国人観光客のご利用などあらゆる通信場面のサポートおよびお客さまの利便性を向上すべく、首都圏の生活を支える東京メトロ駅構内への導入が決定いたしました。

設置概要

■設置箇所・営業開始日

・南北線溜池山王駅 赤坂方面改札外

2025年12月9日（火）から開始予定

・丸ノ内線新宿駅 東改札外

2025年12月12日（金）から開始予定

・丸ノ内線銀座駅 数寄屋橋交差点方面改札外

2025年12月16日（火）から開始予定

設置場所の詳細は、以下よりご確認いただけます。

https://wifibox.telecomsquare.co.jp/pages/map

■受取・返却可能時間

いずれの駅も、始発～24：00

※24:00にお受け取りされる場合は、ご予約の際、受取日の日付は翌日をご選択ください。

「WiFiBOX」の特徴

■予約・受取・返却とすべてのステップが非接触で完了し、驚くほど簡単な使用体験を提供

Web予約後、駅や空港などに設置しているボックスからWi-Fiルーターを引き抜くだけで簡単にレンタルできます。また、WiFiBOX貸出機が設置されている場所であれば受取場所と異なる場所での返却も可能です。

■設置場所は全国600か所以上！（12月1日現在）

駅、空港、商業施設、ホテルや旅館、観光案内所など47都道府県600か所以上にWiFiBOXを設置しています。ご自宅やオフィスの近く、いつも利用する駅など、ご自身の予定に合わせた受取・返却場所をお選びいただけます。

【WiFiBOX設置場所一覧】 :https://wifibox.telecomsquare.co.jp/pages/map

・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 123人（2025年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/