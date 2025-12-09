株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、2025年12月10日（水）、11日（木）にオンラインで開催される一般社団法人CDO Club Japan主催「 CDO / CAIO Summit Tokyo 2025 Winter」に協賛します。10日の「CAIO Summit」では、ジール社員がパネルディスカッションに登壇し、急速に進化するデジタル・AI技術の動向について、有識者とともに多角的に議論します。

■CDO / CAIO Summit Tokyo 2025 Winterについて

企業のDXの推進リーダーとして活躍するCDO（最高デジタル責任者）、CAIO（最高AI責任者）が一同に集結する国内唯一のオンラインイベントです。

■CAIO Summit Tokyo 2025 Winterについて

本イベントでは、「Human-AI Intelligence ─ AIエージェントの出現によって変化する組織と経営を考える」をテーマに、急速に進化するAIエージェントやRAGなどの次世代AI技術と人との共奏について、先進企業の最新事例を交えながら振り返るとともに、AI高度化に伴い重要となる経営・ガバナンス・倫理・人材といったアジェンダを体系的に議論し、人とAIの共奏活用が進むべき方向性を総合的に把握することができます。

＜ジールの登壇する講演＞

2025年12月10日（水）16:00～17:00 テクノロジーパネルセッション

「生成AIからAIエージェントへ～次の技術動向を考える」

急速に進化するデジタル・AI技術の最新動向を踏まえ、生成AIやAIエージェントを企業で実装・活用するためのポイントについて、有識者とともに多角的に議論します。あわせて、こうした技術を最大限活かすために不可欠なデータ基盤や業務プロセスの在り方について、ジールが考えるデータ＆AI活用の方向性も交えてご紹介します。

株式会社 PKSHA Technology

AI Knowledge&Communicationカンパニー カンパニー執行役員Technology 山本 健介 氏

株式会社ジール

アプライドアナリティクス＆インテリジェンスユニット テクニカルコンサルティング部 廻船 孝行

Glean

Strategic Account Director 辻村芳浩 氏

進行：一般社団法人CDO Club Japan理事事務総長 水上 晃

＜開催概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/517_1_136eb1960a15fe470f8364e63a995ad4.jpg?v=202512101227 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/517_2_1d368fa90973d7d0903f64c97509ff62.jpg?v=202512101227 ]

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

以上