株式会社flaroとの業務提携に関するお知らせ

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：山口敬人、以下「ファンくる」）は、株式会社flaro（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部修平、以下「FLARO」）と飲食事業者の皆様へ向けた経営支援サービスを新たに開発するため、業務提携（以下、「本提携」）を開始したことをお知らせいたします。

【提携内容】

本提携により、以下の取り組みを実施いたします。

1. Fancrew CRデータと多様なKPIデータの連携による、顧客企業の費用対効果を可視化

ファンくるが提供する「Fancrew CR」から収集、統計解析したお客様満足度データと、FLAROが持つ業績・原価・勤怠データ等の多様なKPIデータを連携することで、顧客企業による打ち手の効果検証や、費用対効果を高い精度で可視化します。

2. ファンくるの分析エンジン適用による最重要KPI抽出に向けた検証に着手

ファンくるが保有する分析エンジンを、FLAROが保有するKPIデータに適用することで、顧客企業の状況に応じた最重要KPIを抽出するための検証に着手いたします。本提携が実現することで、顧客企業は、経営改善を図るために、経営リソースを投下すべき「最適な打ち手」の選択と集中が可能となります。

【今後の展望】

本提携を通じ、経営改善に向けた適切な意思決定を支援する新たなソリューションを構築することで、飲食事業者の皆様の収益向上と競争力強化に貢献することを目指します。

引き続き、飲食店業界におけるオープンAPIにより他社連携を進めることで、ビッグデータを活用した新たな価値提供を進めてまいります。

【本提携に際しての両社代表コメント】

■株式会社flaro 代表取締役 安部 修平

この度、ファンくると業務提携できたことを心より嬉しく思います。FLAROではこれまで、F（食材・ドリンク費）やL（人件費）など“結果の数値”から仮説を立てて改善策を導いてきました。しかし、現場で何が起きているのかを正しく捉えない限り、本質的な改善にはつながりません。

今回、ファンくるの顧客満足度データとFLAROのKPIデータが連携することで、顧客の声 → 数値 → 課題 → 仮説 → 検証 というPDCAを、より高い精度で回すことが可能になります。

分析エンジンの活用による“最重要KPI”の抽出にも取り組み、飲食企業が「どこに力を注ぐべきか」を明確にできる世界を共創していきます。本提携を、FLAROのビジョンである 「人が人らしく没頭できる未来をつくる」 の実現につなげてまいります。

■株式会社ファンくる 代表取締役社長 山口 敬人

この度、FLAROと業務提携を開始できたことを大変嬉しく思います。当社はこれまで、顧客の声をはじめとする多様な「声」を独自の技術で収集・分析し、企業の事業価値向上につなげてまいりました。財務情報など経営上の重要KPIを網羅するFLAROとの連携は、そこに定性的な視点を加え、飲食店の戦略面での支援までも可能にする大変重要な取り組みと考えています。 今後は、収集した「声」を中核に様々なデータを有機的に繋げることで真のビッグデータ活用を実現し、飲食業界の更なるDX化を推進してまいります。

【サービス概要】

＜顧客体験マネジメントSaaSサービス「ファンくる」とは＞

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

＜多店舗飲食店向け経営管理ツール「FLARO」とは＞

FLAROは、多店舗飲食店向けの経営管理ツールで、AIを活用した売上予測、グルメメディア分析、KPI管理、データ統合を提供します。これにより、複数店舗の経営を効率化し、業績向上を支援します。FLAROはPOSや受発注システムと連携し、正確な情報をわかりやすいダッシュボードで提供するため、データに基づいた合理的な判断が可能です。また、勤怠管理、日次決算、人事情報など、店舗に関わる情報を一元管理するプラットフォームとしても機能します。

【会社概要】

＜株式会社ファンくる＞

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■創業：2004年8月26日

■資本金：1億円

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容

・店舗運営、商品開発、営業活動、従業員・ブランドエンゲージメント等、事業価値向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供

・顧客や従業員等多様な声を、独自技術による統計解析で、20問程度の選択肢形式の設問から、10万パターン以上の示唆出しを実現し、世界各国で特許取得

・日本最大級150万人の会員を抱える体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も手掛け、覆面調査領域では国内最大手

＜株式会社flaro＞

■会社名：株式会社flaro

■代表者：代表取締役 安部 修平

■所在地：東京都新宿区西新宿6-11-3 WeWork Dタワー 西新宿

■設立：2022年5月16日

■資本金：1,000万円（2025年12月9日現在）

■URL：https://flaro.jp

■事業内容：飲食業界向け経営管理プラットフォーム「flaro」の開発・提供。クラウドPOS、受発注システム、入退社管理、グルメ媒体一元管理システムなどの連携による業務効率化支援、データ分析・経営改善コンサルティング。

