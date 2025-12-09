革靴買取「LASTLAB」、「今日の価格」可視化UIを公式サイトに導入。査定額の“最終更新日時”と“変動根拠”を明示し、意思決定を速く・正しく～

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）が運営する革靴特化のリユースブランド「ラストラボ」は、公式サイト上の買取参考価格ページにおいて、「今日の価格」を可視化する新UI（ユーザーインターフェース）を導入いたしました。 表示価格が「いつ時点のものか」を示すタイムスタンプや、価格変動の理由（為替、希少性、季節要因など）を明記する「根拠ボックス」を実装することで、お客様が迷いなく、納得して売却できる環境を提供します。

■ 導入の背景：高級革靴市場における「3つの構造的課題」

1. 「資産」としての側面と、激化する市場変動

近年、オールデン（Alden）やジョンロブ（John Lobb）をはじめとする高級既製靴は、世界的な原材料費の高騰と歴史的な円安基調により、新品定価の改定（値上げ）が相次いでいます。これに連動し、中古市場における相場もかつてないスピードで変動しており、特に希少素材「シェルコードバン」を用いたモデルなどは、購入時以上の価格で取引されるケースも珍しくありません。 もはや高級革靴は単なる「履物」ではなく、時計やヴィンテージカーと同様の「資産（オルタナティブ資産）」としての側面を強めています。

2. 既存買取サイトの限界と「おとり価格」への不信感

しかし、従来のリユース業界のWebサイトでは、数ヶ月～数年前に更新された「過去の買取実績」や、実現性の低い「上限価格（新品同様の場合）」が固定表示されたままのケースが散見されます。 このため、お客様がWeb上の情報を信じて店舗に持ち込んだ結果、「相場が変わった」「状態ランクが違う」という理由で大幅に減額されるミスマッチが多発。「サイトの価格は信用できない（おとり価格ではないか）」という不信感が、リユース利用の心理的ハードルとなっていました。

3. 「ラスト（木型）」や「ウィズ（幅）」による複雑な価格差

革靴特有の難しさとして、同じブランド・同じデザインでも、「ラスト（木型）」や「サイズ・ウィズ」によって需要が大きく異なる点が挙げられます。 （例：オールデンにおいて、日本人の足に合う「モディファイドラスト」や、ゴールデンサイズと呼ばれる「US7～8」は、他サイズに比べて数万円単位で相場が跳ね上がることがあります） こうした専門的な市場の熱量は、定型的な価格表では表現しきれず、これまではベテランバイヤーの頭の中にしか存在しない「暗黙知」となっていました。

■ 今回の解決策：「今日の価格」可視化UIの導入

LASTLABは、これらの課題を解決するため、社内の相場データベース（BigQuery）と公式サイトをAPI連携させ、情報の鮮度と透明性を担保する新UIを実装しました。

１. 【鮮度の保証】 「最終更新日時」と「有効期限」のタイムスタンプ表示

各モデルの価格表示エリアに、「2025/12/08 10:00 更新」といったタイムスタンプを表示。 その価格が、古いデータではなく「今の市場環境」を反映した生きた数字であることを保証します。

２. 【ロジックの開示】 変動理由を伝える「マーケット・インサイト」

「なぜ今、この価格なのか」の根拠を、バイヤーコメントとして自動表示します。

表示例：「現在、円安（1ドル=XX円台）の影響で並行輸入品の国内流通量が激減しており、前月比+15%で買取強化中です」

表示例：「ホーウィン社製コードバンの供給遅延により、当該カラー（レアカラー）の希少性が高騰しています」

３. 【スペックの細分化】 「ラスト×ウィズ×状態」のマトリクス表示

従来の「モデル名」だけの括りを廃止し、「ラスト（バリー/モディファイド等）」×「ウィズ（D/E等）」×「状態ランク」を組み合わせた詳細な価格提示を実現。 お客様はご自身の所有する靴と全く同じ条件の相場をピンポイントで確認でき、読み違いを防ぎます。

■ 今後の展望：AIによる「売り時」の予報へ

今後は、蓄積された価格推移データと外部要因（為替、季節、トレンド）をAIが解析し、「今は売り時か、待つべきか」を提案する「相場予報機能」の実装を計画しています。 私たちは、単にモノを買い取るだけの業者ではなく、お客様の大切な資産（革靴）の価値を最大化する「ポートフォリオマネージャー」のような存在を目指してまいります。

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

「革靴は、手入れをしながら長く履き込むことで価値が増す、持ち主にとっての“パートナー”のような存在です。だからこそ、その手放し時における体験も、単なる事務的な手続きではなく、一人ひとりの愛着に寄り添ったものであるべきだと考えています。

今回の連携によって、お客様が大切にされてきたブランドや、過去のやり取りの文脈を私たちが正しく把握し、まるで専属のコンシェルジュのように、必要な時に必要なご提案ができるようになりました。 テクノロジーによる業務効率化で生まれた時間とコストの余力は、接客の品質向上と、何より『買取価格』という形でお客様へ最大限還元してまいります。」

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

買取ストックラボコーポレート(https://stocklab.co.jp/)

株式会社ストックラボは、革靴やお酒の販売・買取を中心に事業を展開するリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノをつなぎ、価値を再発見する」。

インターネットと実店舗の両輪で、必要な人に必要な一品を届けます。

また、出張買取(https://kaitorimakxas.com/)や真珠買取(https://ginza-repearl.co.jp/)、真珠販売(https://ginza-repearl.jp/)、古本買取(https://bookriver.jp/)、毛皮買取(https://taoyame.jp/)、なども承っております。また、広告やSEO、CRMなど店舗集客(https://tety.co.jp/column/storecustomer-attraction)や買取集客(https://tety.co.jp/column/Icta4L-M)の面でリユース企業のマーケティング支援(https://tety.co.jp/reuse/)を強化しています。

お酒やブランドを高く売りたいなら、ストックラボまでお任せください。

ストックラボでは独自の販売経路を確保し、競合他社よりも高い査定金額を提示できます。店頭・出張・宅配買取に対応しており、ニーズやライフスタイルに応じた買取方法をお選びいただけます。

お酒買取 ストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)

ブランド買取 ストックラボ(https://www.stock-lab.com/)

お酒買取専門店ストックラボ(https://stock-lab.net/)（新サイト）

東京の中古革靴専門店 LASTLAB（ラストラボ） を運営しています。

中古革靴の専門店『LASTLAB』では、オールデン／ジョンロブ／エドワードグリーン／クロケット＆ジョーンズ／チャーチ／ベルルッティ など名門ブランドの品揃えと、革靴の買取に対応。渋谷・原宿に実店舗、通販もご利用いただけます。

革靴の買取は LASTLAB へ(https://lastlab.jp/)

革靴買取 LASTLAB(https://www.lastlab.net/)

お酒を安く通販するなら SAKEYASU（サケヤス）。当社グループ（ストックラボ）の買取網でお客様から直接仕入れることで、中間コストを抑えた業界最安値級の価格を実現。定番から希少ボトルまで、お得にお求めいただけます。飲食店様の仕入れにも選ばれています。

お酒の通販・EC は SAKEYASU（サケヤス）(https://sakeyasu.jp/)



