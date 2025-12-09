「ドラゴンボール」「仮面ライダー」などヒーローフィギュアが上位に登場。『2025年11月あみあみフィギュア月間ランキング』
大網株式会社（東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2025年11月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。
※2025年11月1日から11月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成しています。
※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。
第1位：
デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク 完成品フィギュア
●メーカー: メガハウス
●原作名：ドラゴンボールZ
●発売月：2026年5月予定
●参考価格：27,280円(税込)
●コピーライト：
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-193844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第2位：
崩壊：スターレイル ホタル 1/7スケール 完成品フィギュア
●メーカー：グッドスマイルカンパニー
●原作名：崩壊：スターレイル
●発売月：2026年12月予定
●参考価格：23,000円(税込)
●コピーライト：
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-194347&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第3位：
バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア
●メーカー：MAGI ARTS
●発売月：2026年12月予定
●参考価格：35,200円(税込)
●コピーライト：
(C)2023Nadare Takamine
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-195006&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第4位：
RA-04 狐火戦姫 穂乃火 水着Ver. 1/12スケール 完成品アクションフィギュア
●メーカー：蝸之殼Snail Shell
●発売月：2026年9月予定
●参考価格：11,000円(税込)
●コピーライト：
(C)SNAIL SHELL
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-194632&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第5位：
METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：仮面ライダーゼロワン
●発売月：2026年5月予定
●参考価格：33,000円(税込)
●コピーライト：
(C) 石森プロ・東映
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-194196&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【ピックアップ！】
『劇映画 孤独のグルメ』映画公開を記念し、井之頭五郎がリニューアル版となってfigmaに再び登場！映画やドラマのあの場面をお家で再現して楽しめるセット内容です。
■figma 孤独のグルメ 井之頭五郎 松重 豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット
●メーカー：マックスファクトリー
●原作名：孤独のグルメ
●発売月：2026年9月予定
●参考価格：14,800円(税込)
●コピーライト：
(C) 2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-194813&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【20位まで一覧】
