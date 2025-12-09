Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」いよいよシリーズ完結　毎回大好評の「コンビニエンスウェア」コラボレーションをブランド史上最大規模で実現！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」より、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とコラボレーションしたソックス・タオルなど全6アイテムを2025年12月12日（金）から一部店舗を除く全国のファミリーマート（※）にて数量限定で順次発売いたします。

また、2025年12月23日(火)からは「Stranger Things ステッカーつきポテトスティック Wチーズ味」198円（税込213円）を一部店舗で先行発売いたします。

■Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のコラボアイテムが登場！

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランドです。

「コンビニエンスウェア」では、2016年の配信開始以来世界的な人気を誇るNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションアイテムを過去2回にわたって販売し、大きな反響をいただきました。

2025年12月26日（金）にシーズン5第5話～第7話、2026年1月1日（木）に第8話（最終話）の配信を控え、いよいよ最終シーズンを迎えるにあたり、以前ご好評をいただいた「ラインソックス」「タオルハンカチ」などのアパレルアイテムに加えて、コクヨと共同開発の「コンビニエンスウェア」文具シリーズより機能性で話題の「メッシュポーチ」「リングノート」をストレンジャー・シングスカラーでデザインし、「コンビニエンスウェア」コラボレーション史上最大のラインアップで展開いたします。

（※）ラインソックス、タオルハンカチは約13,000店舗での展開となります。

取り扱い店舗は下記よりご覧いただけます。

URL：https://www.family.co.jp/content/dam/family/goods/cw/list_socks-towel_st_2512.pdf

ボクサーパンツ、トランクスは約11,000店舗での展開となります。

取り扱い店舗は下記よりご覧いただけます。

URL：https://www.family.co.jp/content/dam/family/goods/cw/list_boxers-trunks_st_2512.pdf

メッシュポーチ、ソフトリングノートは約11,000店舗での展開となります。

取り扱い店舗は下記よりご覧いただけます。

URL：https://www.family.co.jp/content/dam/family/goods/cw/list_pouch-notebook_st_2512.pdf

■落合宏理氏のコメント

最終章を迎えたストレンジャー・シングスとの3回目のコラボは、文具まで拡大した今までにないアイテム数での展開になります。

毎回、予想を超える反響をいただき、「コンビニエンスウェア」にとってもさまざまな可能性を与えてくれた作品です。この素晴らしいSF作品を今回のコラボレーションをきっかけに観ていただければうれしいです。

【商品詳細】

【商品名】ラインソックス

【価格】546円（税込600円）

【発売日】2025年12月12日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をモチーフに配色し、足底にはコンビニエンスウェア、ストレンジャー・シングスのWネームのラバープリントを施しております。

【カラー】ストレンジャー・シングス ホワイト ストレンジャー・シングス ブラック

【サイズ】22cm-25cm、25cm-28cm

【商品名】ハンドタオル

【価格】637円（税込700円）

【発売日】2025年12月12日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をモチーフに配色した今治製のハンドタオルで、高吸水仕様です。ストレンジャー・シングスのオリジナルタグを付けました。

【カラー】ストレンジャー・シングス

【商品名】ボクサーパンツ

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年12月12日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をモチーフに配色したボクサーパンツです。抗菌防臭加工でニオイが気になりにくい仕様です。

【カラー】ストレンジャー・シングス

【サイズ】M/L/XL

【商品名】トランクス

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年12月12日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をモチーフに配色したトランクスです。抗菌防臭加工でニオイが気になりにくい仕様です。

【カラー】ストレンジャー・シングス

【サイズ】M/L/XL

【商品名】メッシュポーチ

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年12月12日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をモチーフに配色したメッシュポーチです。人気のメッシュポーチで初のコラボアイテムです。

【カラー】ストレンジャー・シングス

【サイズ】200mm×150mm×40mm

【商品名】ソフトリングノート

【価格】400円（税込440円）

【発売日】2025年12月12日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をモチーフに配色したリングノートです。

【カラー】ストレンジャー・シングス ネイビー、ストレンジャー・シングス ブラック

【サイズ】A6

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱い数量は異なります。

※店舗によって発売日・時間が異なる場合がございます。

■「Stranger Things ステッカーつきポテトスティック Wチーズ味」もファミリーマート先行発売！

コラボレーションに合わせて、ストレンジャー・シングスのステッカーがついたスナックをファミリーマート一部店舗で先行発売いたします。

【商品詳細】

【商品名】Stranger Things ステッカーつきポテトスティック Wチーズ味

【価格】198円（税込213円）

【発売日】2025年12月23日（火）から順次

【発売地域】全国のファミリーマートの一部店舗 約3,500店舗

【内容】ストレンジャー・シングスのステッカーが1枚付属した、チーズ味のスナック菓子です。ステッカーは全16種類。

詳細はこちら

https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4570117927973000.html

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱い数量は異なります。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

■落合宏理氏について

落合宏理／ファッションデザイナー

1977年東京生まれ。文化服装学院卒業。

2007年、「FACETASM」を立ち上げる。

2013年、毎日ファッション大賞・新人賞受賞。

2016年、毎日ファッション大賞・大賞受賞。

同年にはリオオリンピック・パラリンピック競技大会閉会式「フラッグハンドオーバーセレモニー」の衣装制作を手掛け、パリ・メンズ・ファッションウィークにてコレクション発表を続ける。

「NIKE」、「Coca-Cola」、「LEVI'S」などのグローバルブランドとのコラボレーションを行うなど国内だけでなく国外でも活躍中。

■Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 」について

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。そして完結編となる「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」が、VOL 1（第1～4話）：好評配信中、VOL 2（第5～7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より世界独占配信となる。“過去最大の大冒険”と“最終決戦”がついに始まる！

＜作品ページ＞ https://www.netflix.com/jp/title/80057281

