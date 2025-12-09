天然温泉「恵那峡の湯」と岐阜県のご当地グルメ「鶏ちゃん」や地酒が楽しめる「スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉」2025年12月18日(木)グランドオープン！

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトとしたホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、国内177店舗目となる「スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉」を2025年12月18日（木）にグランドオープンいたします。

同店では、宿泊者の方に無料で岐阜県のご当地グルメを楽しめる健康朝食ビュッフェをご提供するほか、地酒や近隣にある「ちこり村」の焼酎などを味わえるウェルカムバーもご用意。さらに開業を記念して、周辺地域にお住まいの方を対象に、2025年12月 18日(木)～2026年1月31日(土)まで特別価格で宿泊いただける「周辺にお住まいの方限定プラン」もご提供します。

■スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉

2025年12月18日(木)にグランドオープンする「スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉」は地上11階建てで総客室数142室を備えており、岐阜県内では「飛騨・高山」と「大垣駅前」に続く3店舗目となります。

当館は中央自動車道「中津川インターチェンジ」より車で約10分、ＪＲ東海 中央本線「中津川駅」より車で約15分、さらに中津川中核工業団地までも車で約5分、絶景で知られる観光名所の「苗木城跡」や江戸の風情を残す宿場町「中津川宿」までも約15分と、ビジネスにも観光にも絶好の立地に構えます。

【ホテル情報】

・ホテル名：スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉

・所在地：〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1389-1

・開業日：2025年12月18日（木）

・URL：https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/nakatsugawa/

・アクセス：中央自動車道「中津川IC」より車で約10分

JR中央本線「美乃坂本」駅より1.4km（徒歩 約19分）、「中津川」駅より車で約15分

・周辺観光：苗木城跡…車で約17分、ちこり村…車で約9分、

中津川宿…車で約15分、恵那峡…車で約13分

■健康朝食ビュッフェ（無料）

宿泊者の方向けの無料の朝食ビュッフェには、スーパーホテルお馴染みの健康的なオーガニックサラダや焼きたてパン、日替わりメニューに加えて岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん（けいちゃん）」、中津川名物の「醤油カツ」や、鶏とトマトを合わせた「鶏トマ（とりとま）」などもご用意する予定です。

岐阜県のおいしさが詰まった様々な地元の味を、無料の朝食ビュッフェでぜひお楽しみください。

■天然温泉「恵那峡の湯」

館内には、観光やお仕事で疲れた身体を癒してぐっすりお休みいただけるよう、疲労回復や美肌効果が期待できる天然温泉「恵那峡（えなきょう）の湯」をご用意しております。

■ウェルカムドリンク／ウェルカムバー

夜間のラウンジでは、自由にアルコール飲料を含むドリンクを作ってお楽しみいただける「ウェルカムバー」をご提供しています。

アルコール飲料として同店では、岐阜県・中津川の地酒の他、近隣にある西洋野菜ちこりのテーマパーク「ちこり村」で作られる焼酎「ちこちこ」など幅広いラインナップのご提供を予定しています。

岐阜県・中津川を訪れた気分を盛り上げるウェルカムバーをぜひお楽しみください。

■エクストラルーム・ハリウッドツインルーム・スーパールームなど豊富な客室タイプ

当館では、より様々な利用シーンに応えるべく様々な客室タイプをご用意しています。例えば1～2名でお過ごしいただけるお部屋の中でも、お仕事や作業がしやすい広めのデスクを備えた「エクストラルーム」、女性の美容と健康を考えた備品を揃えた「レディースエクストラルーム」のほか、最大4名までのご利用も可能でご友人同士やご家族におすすめな、広めのお部屋にベッドが2台ある「ハリウッドツインルーム」やロフトベッド付きの「スーパールーム」2部屋を内側で繋げた「スーパールームコネクティング」など、ご宿泊の目的に合わせてお部屋のタイプをお選びいただけます。

■岐阜県・東白川村のヒノキ

スーパーホテルでは、エントランスのヒノキアロマや客室内のポップ立てに同じ岐阜県内の東白川村産ヒノキを活用することで、東白川村の森林環境の保全と地域経済への貢献に取り組んでおります。

さらに一部の店舗では、大浴場内の風呂椅子や桶にも同村のヒノキを利用しており、スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉の「恵那峡の湯」でも同様の風呂椅子と桶を使用しております。ヒノキの豊かな森林の香りと、木目の安らぎで地球にも人にも優しいスーパーホテルのご宿泊体験を実感いただけます。

■周辺にお住まいの方限定プラン

周辺地域にお住まいの方を対象に、1日10室限定でお得にご宿泊いただけるプランです。2025年12月 18日(木)～2026年1月31日(土)までにご宿泊される方に、1名様1室のご宿泊で1泊6,500円（税込）、2名様1室のご宿泊で1泊8,500円（税込）でご宿泊いただけます。

※本プランのご予約については、お電話（0573-64-9000）で直接店舗までお問合せください。

新しく誕生した「スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉」で、男女別天然温泉「恵那峡の湯」で旅の疲れを癒していただきつつ、岐阜県の恵みを楽しんでいただける健康朝食ビュッフェ、数々のお酒・ソフトドリンクが楽しめるウェルカムバーなど、様々なサービスと「ぐっすり眠れる」スーパーホテルの宿泊体験をぜひこの機にお楽しみください。

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内176店舗（2025年12月9日時点）、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/(https://www.superhotel.co.jp/sdgs/)

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/