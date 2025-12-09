インフラ系IT人材の需要に対応。ゼウス・エンタープライズと連携し、「CCNA資格取得×IT人材派遣サービス」を開始

株式会社綜合キャリアオプション

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループで人材派遣、人材紹介、BPO事業を担う株式会社綜合キャリアオプション（以下綜合キャリアオプション、本社：東京都港区、代表取締役：神保紀秀・大泉高太）は、CCNA資格（＊１）を保有するインフラ系IT人材の育成・派遣サービスを2025年11月より開始しました。経験者採用が難しいネットワーク領域において、資格保有者を派遣できる体制を構築し、企業のIT運用体制の安定化を支援します。

本サービスは、株式会社ゼウス・エンタープライズ（以下ゼウス、本社：東京都千代田区、代表取締役：吉房滋）と連携し、綜合キャリアオプションが正社員として雇用する人材に対し、ゼウスが提供する1カ月間の対面集中研修を実施。ネットワーク基礎から育成したうえで企業へ派遣する“育成型IT人材派遣モデル”です。

＊１： シスコシステムズ社が実施するネットワーク技術者の国際的な認定資格

サービスの特徴

１. CCNA取得に特化した1カ月集中研修（対面）

ゼウスが提供する「ネットワークエンジニア育成コース」を約1カ月間（140時間）受講し、実務につながるITスキルを習得します。研修最終日に「200-301 CCNA」認定試験を受験し、資格取得率は94%を達成しています。（＊２）

＊２：ゼウス・エンタープライズ調べ

カリキュラム例：OSI 参照モデル、IPアドレッシング、Ethernet、ハードウェアの特徴、LAN／WAN、ネットワークコマンド、インターネットCisco IOS、IOS コマンド、スイッチング、ルーティング、実機実習、試験対策

研修会場：ゼウスITトレーニングセンター（新宿校、日比谷校）

２. 「正社員雇用」の人材を派遣するため、定着しやすく安定供給が可能

綜合キャリアオプションが正社員として採用した人材を育成するため、離脱が少なく長期稼働が前提の支援体制を構築しています。企業側は、採用、育成にかかる工数を削減しながら、継続的な人材確保が可能です。

３. ITリテラシーを必要とする業務に幅広く対応

ネットワーク保守、ヘルプデスク、キッティング、監視運用、データ分析、ノーコード開発など、インフラ～IT運用まで幅広い領域に配属が可能です。

ITエンジニアリングサービスの導入実績（＊３）

グループの登録者数267万人のデータベースを活用し、採用、育成、定着までを一貫して支援。「IT人材の採用が難しい」「未経験者を育成する時間がない」という企業を中心に導入が進んでいます。

導入企業数：65社

紹介職種：ヘルプデスク、キッティング、運用保守、監視、データ分析、ノーコード開発、インフラエンジニア、プログラマー

紹介エリア：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪（京都、兵庫の一部エリア含む）

＊３：ITエンジニアリングサービス全体の実績 2025年10月31日現在

今後の展望

綜合キャリアオプションはIT人材派遣領域において、「2030年までにIT人材育成/雇用創出1,000名」を目標に掲げています。今後も教育研修企業との連携を拡大し、SaaS運用に関するカリキュラムの追加、提供エリアの拡大など、IT人材の育成と企業支援を強化してゆきます。

【本サービスに関する問合せ先】

綜合キャリアオプション

担当：IT派遣チーム 網野

問合せフォーム(https://sougo-career.co.jp/contact/)

【会社概要】

社名 ：株式会社ゼウス・エンタープライズ

代表者 ：代表取締役 吉房滋

設立 ：2005年1月

資本金 ：3,000万円

事業内容：Linuxネットワークに特化した業務委託事業、IT教育事業

https://www.zeus-enterprise.co.jp/

綜合キャリアオプションは、人材派遣、人材紹介、BPO事業などを通じて個々人のキャリアと企業の人材課題解決の選択肢を増やし、人や企業が“いい仕事”ができる生きる力にあふれた社会の実現に貢献します。

本社 ：東京都港区浜松町２丁目４番１号 世界貿易センタービルディング南館 16階

代表者 ：代表取締役 神保紀秀・大泉高太

設立 ：2001年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：人材派遣事業、有料職業紹介事業、BPO事業

https://sougo-career.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年8月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/