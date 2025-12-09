「山下本気うどん 金沢フォーラス」が2025年12月10日(水)にオープン　北陸エリア初上陸!!北海道に続き2店舗目のフランチャイズ店として開店！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する、「山下本気うどん」は、2025年12月10日(水)に、北陸エリア初出店となる「山下本気うどん 金沢フォーラス」をオープンいたします。「山下本気うどん 金沢フォーラス」は、「山下本気うどん COCONO SUSUKINO」に続き、2店舗目のフランチャイズ店として開店します。また、オープンを記念して、「山下本気うどん 金沢フォーラス」へご来店のお客様を対象にオープン記念キャンペーンを実施いたします。

「山下本気うどん 金沢フォーラス」は、「山下本気うどん」として北陸エリア初出店の店舗です。金沢駅徒歩1分の好立地に位置する複合商業施設「金沢フォーラス」に出店します。館内にはファッション、グルメ、エンターテインメント、映画館など約150店が集積し、地元の方々や観光客にとって欠かせない魅力的なスポットとして賑わいを見せています。

金沢駅徒歩1分の利便性を活かし、ショッピングの合間の休憩や、映画鑑賞前後のお食事、周辺オフィスで働く方のランチ、旅の始まりや締めの一杯まで、地元の皆さまはもちろん、世界中から集まる観光客の皆さままで、さまざまなシーンで山下本気うどんの「本気のうどん」をお楽しみください。

これからも、まだ山下本気うどんを体験されたことのない方を含め、すべてのお客様に「本気のうどん」を楽しんでいただけるよう、取り組みを続けてまいります。また、北陸エリア初出店の店舗として、食を起点に地域活性化にも貢献してまいります。

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

■「山下本気うどん 金沢フォーラス」オープン記念キャンペーンについて

2025年12月10日(水)と11日(木)の2日間限定で、オープン記念キャンペーンを実施します。

・釜明太醬油バターうどん・鶏天ぶっかけうどん・鶏天うどんを特別価格628円（税込690円）でご提供

期間中に「山下本気うどん 金沢フォーラス」へご来店いただいたお客様に、釜明太醬油バターうどん・鶏天ぶっかけうどん・鶏天うどんを628円（税込690円）にてご提供いたします。

※アプリダウンロード特典や他クーポン、割引、サービス券、キャンペーンなどの併用は不可

※店内でお食事をされた方が対象です。

■北陸の皆様にぜひ食べていただきたいおすすめメニュー

山下本気うどん人気No.1商品「白い明太チーズクリームうどん」

・商品特徴：

白いクリームが特徴。クリームの下はチーズ、明太子などが隠れており、混ぜて食べると美味しい。だしを加えて味の変化が楽しめる。

・価格：

1,255円（税込1,380円）

※「山下本気うどん 金沢フォーラス」の価格です。

※店舗により価格は異なりますので、詳しくは店舗へお問い合わせください。

■「山下本気うどん 金沢フォーラス」について

オープン日：2025年12月10日(水）

営業時間 ：11:00～22:00 ※施設に準ずる

所在地 ：石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス6階レストラン区画

席数 ：42席



■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国22店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デックス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウンmori/山下本気うどん 浦和パルコ

●千葉県

山下本気うどん 柏モディ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●石川県

山下本気うどん 金沢フォーラス

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、M＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 200店舗 (内 FC30店舗) ※ 2025年12月5日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

