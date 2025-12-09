お米の情報サイト「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」を公開

ボーソー油脂株式会社

ボーソー油脂株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金子俊之）は、日本のお米の情報サイト「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」を公開しました。当社の主力商品である米油の原材料“米ぬか”のルーツとなる「お米」に着目し、お米にかかわる様々な人の姿や想いを発信することにより、消費者、生産者、加工者多様な視点で「お米」の既存の価値観を再認識し、新たな知識と理解を深める機会をご提供いたします。

日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らしについて

■概要

・サイト概要

近年国内のお米の需要低下の状況を背景に、当社では「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」にてお米の情報や、お米にかかわる様々な人の姿や想いを発信いたします。日本のお米の特徴や米作りの流れ、米作りに率先して挑戦する米農家さんの生の声を発信しており、皆様が普段召し上がるお米が少しでもおいしくなるように、「お米」という農作物の重要性の再認識と新たな価値の理解促進を図ります。

・サイトURL

https://www.boso.co.jp/okomegurashi

■米農家さんインタビュー第一弾 「たけやま 伊藤さん（千葉県山武市）」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z-LekFRwrMQ ]

第一弾では、千葉県山武市にて米農家を営む「たけやま 伊藤さん」のエピソードを公開しております。たけやまでは100年以上続く米農家を継承し、オリジナルブランド「房の黄金米」や農業支援事業を展開しております。たけやまがこだわる米作りやお米の豆知識などご紹介しておりますのでご覧ください。

詳細を見る :https://www.boso.co.jp/okomegurashi/interview_takeyama.html■ボーソー油脂の想い（背景）

ボーソー油脂では主力製品である米油をはじめ、米油の製造過程で生み出される副産物を有効活用し、「米（米ぬか）」を余すことなく高度に利用し尽くすことを基本の在り方としております。そんな米油は、唯一無二に近い国産原料を使用する植物油脂であり、お米自体も日本で自給できる唯一の穀物です。ただ、近年食生活の多様化、少子高齢化などによりお米の消費量が減少傾向となり、日本人の米離れが進んでおります。米油の原料である米ぬかは、玄米を精米するときに発生するためお米の消費が減退するに比例し慢性的に不足する状況が起きています。さらには今年突発的に米市場の需給変動が起こり、多くの方が当たり前と感じていた「お米」の価値や重要性が、改めて見直されつつあると見受けられます。こうした背景を踏まえ当社では、お米の消費拡大に貢献できるよう日本の米農家さん、消費者の皆様とともに「お米」という農作物の考え方や新しい視点の発見につながる機会をつくっていきたいと考えております。

#今日からお米暮らしキャンペーンについて

Instagramにてボーソー油脂公式アカウントのフォローとクイズに回答すると、抽選でサイトの公開を記念した賞品がもらえるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン投稿URL

https://www.instagram.com/p/DRye4yAEswG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DRye4yAEswG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■キャンペーン概要

〈プレゼント内容〉

新米セット 50名様

・千葉県産ふさこがね「房の黄金米」2kg 1袋

・ボーソー米油600g 1本

〈応募期間〉

2025年12月3日（水）～2025年12月26日（金）23:59

〈応募方法〉

１.ボーソー油脂公式Instagramアカウント（@boso_komeabura）をフォローする

（https://www.instagram.com/boso_komeabura/）

２.該当する投稿にクイズの答えをコメントする

Q. たけやま農家が育てたお米から生まれ変わるものは？

A. １.おせんべい ２.米油 ３.麺 ４.すべてあてはまる

＜当選発表＞

・当選発表のご連絡は、当選者の方に、キャンペーン終了後、ボーソー油脂公式Instagramアカウント（@boso_komeabura）よりDMにてご連絡をいたします。

・キャンペーン終了後も当アカウントを必ずフォローしていただくようお願いいたします。

※応募にあたっての注意・免責事項

・当選者の方からお預かりした個人情報は本キャンペーンの発送および本件に関する諸連絡のみ利用いたします。

・当選の発表から期日までにご連絡のない場合は当選を取消とさせていただきます。また、当選発表のご連絡が途絶えた場合、賞品発送までにフォローを外した場合、長期不在等の理由により一定期間、賞品をお受け取りいただけなかった場合、当選を無効とさせていただく場合もございますのでご了承ください。

・すでに当アカウントをフォローされている方は、コメントのみで応募完了となります。

・同一の応募者様から複数アカウントを使用しての応募を確認した場合、1アカウントの応募のみを有効とみなし、それ以外の応募は無効といたします。⁣

・本キャンペーンは予告なく中止または変更させていただく場合がございます。⁣

・本キャンペーンにご参加いただくことにより、本募集要項に同意いただいたものとみなします。（未成年者の方は、親権者に同意いただいたものとみなします）

・本キャンペーンはMeta社による主催ではございません。

・ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

・非公開アカウントは応募対象外とさせていただきます。

・当選権利の第三者への譲渡および転売はできません。なお賞品の転売は固くお断りいたします。

・応募受付の確認や当選、落選に関するご質問、お問合せはお受けできません。

・賞品の返品、交換はいたしかねますのでご了承ください。

・賞品発送後の賞品による損害等の責任について、弊社は一切負いかねます。予めご了承ください。

・ご応募にかかわる通信料、接続費などはお客様のご負担となります。

・当アカウントの公式を名乗るなりすましアカウント（偽アカウント）が発生する場合がございます。 正しいアカウントは当アカウント（@boso_komeabura）となります。なりすましの疑義があるなど真偽が不明なアカウントから送られたDMへの返信、URLのクリックなどは行わないようご注意ください。 また、キャンペーン実施期間中に当選連絡のDMをお送りすることや、クレジットカード等の情報の登録をお願いすることは決してございません。 くれぐれもご注意ください。

ボーソー油脂株式会社

キャンペーンはこちら :https://www.instagram.com/p/DRye4yAEswG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ボーソー油脂の事業分野は、「油脂」、「石けん・化粧品」、「飼料、その他の副産物」の3つに大別されます。これらの事業分野はすべて、米ぬかの高度活用をベースとしています。主力製品は、油脂分野の一角を担う「米油」。また「米油」を製造していく過程で出る様々な副産物を脱脂糠、脂肪酸、ワックス、石けん、化粧品などの米由来の優れた製品に加工します。そうした日本人志向に合致した製品を通して、日常生活をより豊かにすることに貢献し続けています。

【会社概要】

会社名：ボーソ―油脂株式会社

所在地：千葉県船橋市日の出2-17-1

創立：昭和22年12月9日

URL：https://www.boso.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

ボーソ―油脂株式会社 営業企画室

e-mail：shokuhin_qa@boso.co.jp

