ビル内の設備データや環境データなどを活用してビル運営業務の最適化を可能にするビルOS「synapsmart」を提供開始

ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：宮川 潤一、以下「ソフトバンク」）とSynapSpark株式会社（シナプスパーク、本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：沼田 周、以下「SynapSpark」）は、データを活用して自律的に進化するスマートビル「Autonomous Building（オートノマスビルディング）」の実現に向けて、その基盤となるビル運営業務の最適化を可能にするデータ連携基盤（以下「ビルOS」）「synapsmart（シナプスマート）」の提供を、2026年3月に開始します。

「synapsmart」は、ソフトバンクが持つICT（情報通信技術）やデータ基盤に関する技術、本社が入居する「東京ポートシティ竹芝」でのスマートシティの取り組みを通して得た知見に加えて、スマートビルの構築支援などを行うグループ会社のSynapSparkが持つ建築設計と都市開発の専門知識やビル設備・運営に関するノウハウを生かして開発した、ビルOSソリューションです。最小限の改修でビル内のあらゆる設備やシステムをネットワークで接続し、データを一元的に可視化して管理することで、運用業務の省人化やエネルギー消費の削減に寄与します。また、データに基づく室内環境の最適化やオフィススペースの効率化、人流データを活用した販促活動が可能になることで、ビルに入居する企業や飲食店などのテナントの運営効率の向上や、テナントの従業員や来訪者の満足度向上にも貢献します。「synapsmart」は、新築ビルと既存ビルのいずれにも導入可能で、単一のビルだけでなく複数のビルや拠点のデータを横断的に管理することもできます。今後はAI（人工知能）の活用や外部システム・アプリケーションとの連携により、「synapsmart」の機能とサービスを進化させ、ビルオーナーや管理者、入居者が抱える課題やニーズに応じた柔軟で付加価値の高いビル運営の実現を目指します。

近年、人手不足や働き方の多様化、エネルギー価格の上昇、脱炭素化などにより、ビルの運営には利用者の快適性・安全性の確保に加え、運営の効率化や環境負荷の低減などが求められています。その解決策として、AIやIoT（Internet of Things）などを活用し、ビル内の設備データを一元管理するスマートビルが注目されていますが、現状では多くのビルで設備やシステムが個別に稼働しており、各データが連携していないため、ビル全体の最適な運用が難しいという課題があります。

ソフトバンクは法人のお客さま向けに「synapsmart」を提供し、SynapSparkは販売活動に加えて導入に伴う構築・運用支援を一貫して担当することで、スマートビル化を推進します。ソフトバンクとSynapSparkは今後、従来のビルでは対応が難しい課題の解決やさらなる効率化を目指して、さまざまな取り組みを推進していきます。

■「synapsmart」の主な特長

１．ビル内のデータを“見える化”

ビル内に設置された空調や照明、防犯カメラ、センサーなどの設備データに加えて、人流や環境データなどのIoTデータを自動で収集して一元的に管理します。ビルの管理者は、データが可視化された管理画面でリアルタイムにビル全体の状況を把握でき、データに基づいて照明・空調の制御や設備機器の遠隔制御などのビルの最適な運用に生かすことができます。また、セキュリティー基準に準拠した信頼性の高いクラウド基盤上で運用することで、設備やセンサーの増減や複数ビルの一元管理などにも柔軟に対応できるようになる他、システムや機能の更新を遠隔で迅速に実施できるようになります。

2.設備トラブルなどの異常を自動通知

ビル内の設備トラブルやセンサーからの警報を、あらかじめ設定した重要度レベルに基づいて判別し、緊急性の高いアラートをオーナーやビル管理者などの関係者へ速やかに通知します。スマートフォンへの通知も可能で、管理室などにいなくても異常を検知することができます。今後はスマートフォンから管理画面にアクセスできるようになり、遠隔での監視や制御にも対応する予定です。

3.脱炭素経営をサポート

エネルギー使用量やCO2排出量を管理画面上で可視化します。エネルギー使用量を週次・月次・年次単位でレポートにすることが可能で、環境報告書などにも利用が可能です。また、複数のビルのデータを横断的に集計することができ、脱炭素やコスト削減に向けた取り組みの分析にも活用することが可能です。

これらの機能に加えて、今後はAIを活用した分析や予測機能を搭載することで、これまで属人化されていた業務や意思決定の標準化を図ります。また、LINEミニアプリをはじめとしたさまざまなアプリケーションとの連携により、運用のさらなる効率化・高度化を推進します。さらに、地域の防災情報や交通情報などの外部データとの連携も進めて、新たな価値の創出を目指します。

「Autonomous Building」とは

「Autonomous Building」は、AIやIoT、ビルOSを活用してビル管理業務のさまざまなデータをリアルタイムかつ総合的に管理し、それらを連携させながら、外部アプリケーションの活用により機能を拡張していくことで自律的に進化し続ける、次世代のスマートビルです。

