朝日スポーツ賞に車いすテニスの小田凱人さん　生涯ゴールデンスラムを最年少で達成

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、2025年度の「朝日スポーツ賞」を、車いすテニスの小田凱人（おだ・ときと）さん（19）に贈ることを決めました。

小田さんは今年、テニスの4大大会、全米オープンの車いすの部男子シングルスで初優勝し、4大大会とパラリンピックを制する「生涯ゴールデンスラム」を最年少で達成しました。

また、「朝日スポーツ賞特別表彰」を、「東京2025デフリンピック運営委員会」と「日本選手団」に贈ります。今年11月に日本で初めて開催された聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」を通し、聞こえない、聞こえにくい人への共感や直面する課題などを広く伝え、社会全体の意識を高めた功績をたたえるものです。

■来年1月贈呈式

2026年1月29日（木）、東京都内で「朝日賞」「大佛次郎賞」「大佛次郎論壇賞」「大岡信賞」とともに贈呈式を行います。

スポーツの分野で優れた成果を挙げた個人または団体に、朝日新聞社内の委員会で審議して贈ります。1929年に朝日賞（体育部門）が創設され、1975年に朝日体育賞として独立。1989年からは「朝日スポーツ賞」となり、対象をプロにも広げました。