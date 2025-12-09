【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】12月13日(土)に道の駅しょうわ(秋田県)にて、クラシックライブを開催！

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)と、一般財団法人100万人のクラシックライブ(東京都千代田区、代表理事：蓑田秀策 以下100万人のクラシックライブ)は、12月13日(土)14:00より、道の駅しょうわ(秋田県)にて、クラシックライブを開催することをお知らせいたします。

今回のクラシックライブは、M&Aベストパートナーズと100万人のクラシックライブの活動*の第113弾として開催するイベントとなります。幅広い世代、様々な職種の人々が集まる"心の拠り所"であるお寺にてコンサートを行うことにより、“心がおどる”生の音色にときめく「場」の創出、感動の分かち合い、笑顔の人の輪を広げていくことを目指します。当日は、演奏家による解説つきでお届けいたします。



【M&AベストパートナーズのCSR活動】

M&Aベストパートナーズは、「M&Aで、企業成長を加速させる」というストラテジーのもと、「常に「誠実」であれ」、「常に「全力」であれ」、「常に「主役」であれ」の3つのバリューを大切にしております。ステークホルダーとの長く深く良好な関係を築き、地域、社会への貢献を図ってまいります。

CSR活動の開催を希望される、参加団体・企業さまを募集しております。

受付フォーム :https://mabp.co.jp/csr/#entry



*：2023年4月7日：【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】全国各地にクラシックライブをお届けする活動をスタート。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000088537.html

開催概要

内容：100万人のクラシックライブ

日時：2025年12月13日(土)

開演 14:00～

場所：道の駅しょうわ 観賞温室

住所：〒2018-1415 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1

参加費：無料

主催：アートオフィスサイチ

共催：株式会社M&Aベストパートナーズ

協力：一般財団法人100万人のクラシックライブ

詳細URL：https://1m-cl.com/concert/data/?c=0000007974

演奏家プロフィール

伊藤 みや乃（ヴァイオリン）

群馬県桐生市出身。5歳よりヴァイオリンを始める。

群馬県立桐生高等学校理数科、国立音楽大学音楽学部演奏学科弦管打楽器専修(ヴァイオリン)卒業。同大学大学院に進学し、ウィーン国立音楽大学への留学を経て、国立音楽大学大学院音楽研究科修士課程器楽専攻(ヴァイオリン)修了。その後、洗足学園音楽大学演奏補助要員、昭和音楽大学合奏研究員、国立音楽大学講師を務めた。

これまでにヴァイオリンを山口恵子、西田和子、大関博明、青木高志、Christian Dallingerの各氏に、室内楽を漆原啓子、風岡優、大関博明の各氏に、オーケストラ演奏法をHubert Kroisamer氏に、歴史的演奏法をIngomar Rainer氏に師事。

第17回“長江杯”国際音楽コンクール 弦楽器部門 一般の部A 第2位(第1位なし)、第10回横浜国際音楽コンクール 弦楽器部門 一般Aの部 第3位。

国立音楽大学、群馬県より奨学金を受け、それぞれ第33回、第37回草津夏期国際音楽アカデミーを受講、Werner Hink、Paolo Franceschini各氏のヴァイオリンマスタークラスを修了。

大学の推薦やオーディション合格により、平成25年度国立音楽大学卒業演奏会、第47回国立音楽大学群馬県同調会新人演奏会、第33回ぐんま新人演奏会、第60回東京国際芸術協会新人演奏会、レインボウ21 サントリーホール デビューコンサート2015に出演。

桐生交響楽団第31回定期演奏会、中野弦楽アンサンブル第5回演奏会において、ヴァイオリン協奏曲のソリストを務め、好評を博した。

現在はティーチング・アーティストとして、クラシック初心者の方々にも楽しんでいただけるコンサートやワークショップを多数企画・開催している。

国立音楽大学学部演奏助手(管弦楽)。くにおんアカデミー ミュージック・アトリエ講師。

弦楽四重奏団『ロザカル』団員。アンサンブルユニット『Trio doux』メンバー。ピアノ三重奏団『トワ・クルール』団員。

大高 真梨絵（ピアノ）

早稲田大学、上智大学院修士課程にて音声学を専攻後、桐朋学園芸術短期大学卒業、同専攻科修了。伴奏法を学ぶためイギリスへ留学。イギリス王立音楽大学修士課程ピアノ伴奏専攻を優秀な成績で修了、同アーティスト・ディプロマ課程コラボレイティブ・ピアノ専攻を、奨学金を得て2019年に修了。在学中、複数の声楽コンペティションで最優秀伴奏者賞を受賞。イギリス各地での器楽・声楽のリサイタル伴奏をはじめ、古楽アンサンブルでの通奏低音やオペラでのコレペティトゥアなど、様々な演奏経験を得る。

その後、2020年2月イタリアで行われた国際音楽コンクール「Gianluca Campochiaro」にてフルートSofia Castilloとのデュオで室内楽部門第1位を受賞。2022年11月東京オペラシティにてカウンターテナーFeargal Mostyn-Williamsとのイギリス歌曲デュオリサイタル「オルフェウスとイザナギ」(助成:大和日英基金、後援:ブリティッシュ・カウンシル)を開催、クリエイティブなプログラム構成や心に響く演奏で大いなる好評を得る。

現在、桐朋学園芸術短期大学伴奏員。今後のさらなる活動が期待される。

100万人のクラシックライブ概要

法人名：一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容：クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地：〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事：蓑田 秀策

URL：https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト：https://1mcl.jp/kids

会社概要

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

X：https://x.com/mabp_official

Instagram：https://www.instagram.com/mabp.official

YouTube：https://www.youtube.com/@2022mabp