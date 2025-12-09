ÁÄÉã¤ÎÁÛ¤¤¤òÅ¹Ì¾¤Ë¡£¤Þ¤Á¤Îµï¾ì½ê¤ò¡Ö¿©¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡£12·î9Æü¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ô¥¶²°¡ÖGOODLUCK GRANDPA PIZZA¡×¤¬´Ýµµ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNEWLOCAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÀÐÅÄÎË¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò´Ýµµ´ë²è¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÇÏ¾ì·òÀ¿¡¢°Ê²¼¡Ö´Ýµµ´ë²è¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥Ô¥¶¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGOODLUCK GRANDPA PIZZA¡Ê¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥°¥é¥ó¥Ñ¡¦¥Ô¥¶¡Ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö´Ýµµ¤òÄ©Àï¤È±þ±ç¤Î¶¦ÁÏ¤Î¤Þ¤Á¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë´Ýµµ´ë²è¤¬¡¢ÂåÉ½¡¦ÇÏ¾ì·òÀ¿¤ÎÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡É¿Í¤È¤Þ¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Àº¿À¡É¤ò¿·¤·¤¤·Á¤Ç°ú¤·Ñ¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞSNS¡§ https://www.instagram.com/goodluck_grandpa_pizza/(https://www.instagram.com/goodluck_grandpa_pizza/)
¡ÖGOODLUCK GRANDPA PIZZA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGOODLUCK GRANDPA PIZZA¡×¤Ï¡¢´Ýµµ´ë²è¤ÎÂåÉ½¡¦ÇÏ¾ì·òÀ¿¤ÎÁÄÉã¤¬±Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡ÖÇÏ¾ì¾¦»ö¡×¤Î»öÌ³½ê¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏ¾ì»á¤ÎÁÄÉã¤¬ÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿1990Ç¯Âå¡¢´Ýµµ±ØÁ°¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ä·ºÌ³½ê½Ð½ê¼Ô¤Ê¤É¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤Å¤é¤¤¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·Á¤Ç½»¤Þ¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¡¢Â¹¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ì·òÀ¿¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÇÏ¾ì¾¦»ö¤Ï¡¢Ã±¤ËÉÔÆ°»º¤òÃç²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤äÅ¹ÊÞ³«¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»öÌ³½ê¤ò¡¢´Ýµµ´ë²è¤¬º£²ó¡È¥Ô¥¶²°¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Å¹Ì¾¡ØGOODLUCK GRANDPA PIZZA¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÄÉã¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤È¡Ö¤Þ¤Á¤Ë¹¬±¿¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º»þÂå¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ä¡È¤Þ¤Á¤Ø¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ö¿©¡×¤Ç¤Þ¤Á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û Äó¶¡¤¹¤ë¥Ô¥¶
Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ô¥¶¡£
Ä¾·ÂÌó50cm¤ÎÂç¤¤Ê¥Ô¥¶¤ò¡¢¥ï¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¤«¤éµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ë¤Ë¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Á¤Î´é¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥¶¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤ÇÍÌ¾¤Ê¥°¥ë¥á¡Ö¹üÉÕÄ»¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö¿Æ¤É¤ê¤Î¥Ô¥¶¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ç¥³¥ê¥³¥ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¹¤ë¿ÆÄ»¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»¶¤é¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹üÉÕÄ»¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ýµµ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ï11»þ¤«¤é18»þ¡¢½µËö¤Ï14»þ¤«¤é22»þ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤Ç±Ä¶È¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â¥Ô¥¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡û »ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§GOODLUCK GRANDPA PIZZA¡Ê¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥°¥é¥ó¥Ñ¡¦¥Ô¥¶¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©763-0022 ¹áÀî¸©´Ýµµ»ÔÉÍÄ®25Ž°1¡ÊµìÇÏ¾ì¾¦»ö¡Ë
³«¶ÈÍ½Äê¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
Àß·×¡§SAISON STUDIOS
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò´Ýµµ´ë²è
ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«¶È¤Ë¸þ¤±¡¢Î©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ûー¥ë¤äÄ´Íý¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ýµµ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëµòÅÀ¡ØGOODLUCK GRANDPA PIZZA¡Ù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¶¦¤ËÃ´¤¦¥á¥ó¥Ðー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://jp.indeed.com/viewjob?jk=46b48e08a903c6a6&from=shareddesktop_copy
³ô¼°²ñ¼ÒNEWLOCAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈÃÏ°è¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ôー¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¶¦¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º³«È¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÌîÂô²¹Àô¡¦¸æÂåÅÄ¡¦ÃË¼¯¡¦Ã°¸å¡¦¾®¾¾¡¦´Ýµµ¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë10ÃÏ°è¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÅÄ ÎË
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¾®½®Ä®14-7
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2022Ç¯7·î
»ö¶È³µÍ×¡¡¡¡¡§¡¡·úÃÛ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥¨¥ê¥¢³«È¯¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÏ°è¾¦¼Ò¤ÎÀßÎ©¡¢·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡https://www.newlocal.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò´Ýµµ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÏ¾ì ·òÀ¿
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¹áÀî¸©´Ýµµ»ÔËÜÄ®27-1
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯7·î
»ö¶È³µÍ×¡¡¡¡¡§¡¡»ÜÀß¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.marugame-kikaku.co.jp