札幌・琴似（ことに）のBOOKOFFがパワーアップ！「BOOKOFF シーナシーナ琴似店」2025年12月10日(水)グランドオープン

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、2025年12月10日（水）に「BOOKOFF シーナシーナ琴似店」をオープンします。

札幌・琴似で20年にわたり愛され、今年11月に惜しまれつつ閉店した「BOOKOFF 札幌琴似店」が、このたび売場面積と在庫点数を2倍に拡充し、「BOOKOFF シーナシーナ琴似店」として新たにオープンします。

新店舗では、アニメグッズやホビー売り場をさらに充実させ、トレーディングカードの対戦スペースも設置。また、スマホ・タブレットやデジタル家電の取り扱いも新たに開始し、内容を大幅にパワーアップしました。

オープン初日の12月10日（水）から12日（金）までの3日間は、ご来店の方先着500名様（10日：先着300名様、11・12日：各日先着100名様）に、卓上カレンダーをプレゼントいたします。

多彩なアイテムと充実したサービスで、今後も地域の皆さまに長く愛される店舗を目指します。

■店舗概要

店舗名 ：シーナシーナ琴似店

売場面積：約280坪

所在地 ：北海道札幌市西区琴似2条１丁目４-１ ３F

オープン：2025年12月10日（水）午前10:00

営業時間：10:00～21:00

販売/買取取扱商品：

本・CD・DVD・ゲーム、携帯電話、家電、トレーディングカード・おもちゃ・アニメグッズ・フィギュアなど

※トレーディングカード対戦スペース完備（53席）

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990 年、35 坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 800 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2025年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシア・カザフスタン共和国での海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

