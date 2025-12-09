沖縄県内最大級のイルミネーションイベント『スターダストファンタジア2025-2026』開催中！

株式会社あしびかんぱにー

沖縄から世界へ！魅力あるエンターテインメントコンテンツを企画・開発する株式会社あしびかんぱにー（代表取締役：片桐 芳彦 所在地：沖縄県那覇市 以下あしびかんぱにー）は、ヤマハ発動機株式会社（本社：静岡県磐田市）とパートナーコラボレーションのもと、沖縄「カヌチャリゾート」が開催するイルミネーションイベント「スターダストファンタジア 2025-2026 ~ Odyssey ~」でのコンテンツ企画制作を担当しました。

公式サイト：スターダストファンタジア(https://www.kanucha.jp/charm/stafan)

・沖縄最大級のイルミネーションイベント『スターダストファンタジア』

沖縄本島の名護市にあるリゾート「カヌチャリゾート」はイルミネーションイベント「スターダストファンタジア 2025-2026 ~ Odyssey ~」を11月1日(土)より開催いたしました。

「スターダストファンタジア」は、広大な敷地を誇るカヌチャリゾート全体を舞台にした沖縄最大級のイルミネーションイベントです。

夜の訪れとともにたくさんのイルミネーションが一斉に灯り、非日常の幻想空間を創出するロングランイベント。カップルやファミリー、グループなど、それぞれの時間をゆったりと楽しめる沖縄の冬の風物詩として、毎年多くの来場者に親しまれています。

「スターダストファンタジア」は、25年にわたって多くの人々に愛されてきた沖縄最大級のイルミネーションイベントです。

その歴史の中で、家族旅行や記念日など、多くの人々の人生の節目に寄り添いながら“想い出の場所”として歩みを続けてきました。

メイン会場となる「ガーデンプールスクエア」には、スターダストファンタジアのシンボルである「マザーツリー」をはじめ、イルミネーションをロマンチックに盛り上げてくれるフォトスポットが多数存在します。

■基本情報

名称：スターダストファンタジア 2025-2026 ~ Odyssey ~

期間：2025年11月1日(土)～2026年2月14日(土)

開催場所：カヌチャリゾート

公式サイトページ：https://www.kanucha.jp/charm/stafan

・光と音の新たな体験型コンテンツ『ルミナスツアー』開催中！

「スターダストファンタジア2025-2026」ではイルミネーションに加え、新たな演出がいくつも加わります。

3Dプロジェクションマッピングと音声ガイドの導入により、観るだけでなく「ストーリーを体験する」新感覚の企画が取り入れられた「ルミナスツアー」もその1つ。

「ルミナスツアー」は音声ガイドに導かれ、カートに乗ってリゾート内を巡る体験型ツアーとなります。

教会のプロジェクションマッピングからスタートし、イルミネーションに包まれたスポットを順に訪れていきます。

各スポットでは特別演出（バブルや光の演出）が展開され、音声ガイドの案内とともに全てのスポットを巡ると、教会のプロジェクションマッピングが特別仕様に変化し、光と音が一体となる感動のフィナーレを体験いただけます。

■基本情報

名称：ルミナスツアー

期間：2025年11月1日(土)～2026年2月14日(土)

公式サイトページ：https://www.kanucha.jp/charm/stafan#event

・ダンスと音楽をテーマにした『Odyssey Rhythm ～オデッセイ リズム～』開催！

12月6日(土)と12月13日(土)には、沖縄県内を中心に活動するアーティストを迎え、週末の夜を盛り上げる、ダンスと音楽をテーマにしたステージを開催いたします。

冬のカヌチャを彩る歌声とパワフルなダンスをお楽しみください。

■基本情報

名称：Odyssey Rhythm ～オデッセイ リズム～

日時：2025年12月6日(土)19:00-20:40

2025年12月13日(土)19:00-20:40

開催場所：Odyssey Rhythmステージ(ビーチサイドプール)

出演者：(6日)EXPG STUDIO OKINAWA、BlesS、Voiceちゃんぷるー

(13日)琉球大学アカペラサークル「うたゆん」、Quest、Home Party People、What at lazz

公式サイトページ：https://www.kanucha.jp/charm/stafan#event

※イベントの内容については予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・年越しカウントダウンイベントに、May J.がゲスト出演！

さらに、「スターダストファンタジア」開催期間中の2025年12月31日(水)、スペシャルゲストに「May J.」さんを迎えた特別なカウントダウンイベント「Special Countdown 2025」を開催いたします。

花火や舞台演出など多彩な演出も交え、大晦日の夜を彩る歌声と光の体験を提供いたします。

■基本情報

名称：Special Countdown 2025

日時：2025年12月31日(水)22:00開場

開催場所：ビーチエリア(カヌチャリゾート内)

公式サイトページ：https://www.kanucha.jp/charm/stafan#event

※イベントの内容については予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■カヌチャリゾート概要

沖縄本島北部・名護市の東海岸に位置し、豊かなやんばるの大自然に抱かれながらアオサンゴなどのサンゴ礁域として知られる大浦湾に面した楽園リゾート。

約80万坪（東京ドーム60個分）という広大な土地に、全室約50平米以上のウッドテイストに満ちた客室を抱えた8スタイルのホテル棟、バラエティに富んだレストランに加え、本格的なゴルフコース、ビーチ、70種類以上のアクティビティと、もう一つの「街」のような感覚で沖縄ステイをお楽しみいただけます。

冬季は沖縄最大級のイルミネーションイベント「スターダストファンタジア」を開催、旅行客だけでなく、沖縄在住の方々にも多くお越しいただいています。

所在地 ：〒905-2263 沖縄県名護市字安部156番地2(那覇空港から車で約1時間半)

TEL ：0570-018880(ナビダイヤル)

公式サイト ：https://www.kanucha.jp/

■株式会社あしびかんぱにー概要

あしびかんぱにーは沖縄生まれの、総合エンターテインメント創造企業です。

沖縄に息づく「あしび（＝遊び）」の心を 社名に掲げ、沖縄から世界へ発信します。

【会社概要】

社名：株式会社あしびかんぱにー

設立年月：2014年7月23日

所在地：沖縄県那覇市旭町1－９ カフーナ旭橋B街区 2階

事業内容：ゲームコンテンツ事業/エンタメDX事業/おきなわEX事業

事業代表：片桐 芳彦(かたぎり・よしひこ)

公式サイト：https://ashibi.jp/