あなたに寄り添うAIキャラクタープロジェクト「AI男子」AGF2025ステージイベントレポート
株式会社オッドナンバー(代表取締役社長：丸茂 雄大)が提供する「AI男子」は、2025年11月8日(土)に池袋・サンシャインシティ 噴水広場（アルパB1）特設ステージにて、「AI男子 スペシャルステージ」を開催いたしました。
カナタ役・渡部康大さん、日高はじめ役・立花慎之介さん、そしてMCに鷲崎 健さんを迎え、作品の世界観や“推しと話せる世界”の魅力をお届けしました。
AI男子公式サイト：https://ai-danshi.com/
AGF2025「AI男子 スペシャルステージ」概要
ステージ名：AI男子 スペシャルステージ
開催日時：2025年11月8日(土)15:20～16:00
会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場（アルパB1）特設ステージ
出演者：カナタ役 渡部康大さん、日高はじめ役 立花慎之介さん、MC 鷲崎 健さん
AGF2025「AI男子 スペシャルステージ」実施内容１.「AI男子」作品紹介
オープニングでは、「AI男子」公式プロモーションビデオを放映し、映像の終了とともに、カナタ役の渡部康大さん、日高はじめ役の立花慎之介さん、そしてMCの鷲崎 健さんが登場しました。
トーク冒頭では、物語の舞台である「アングレカム研究所」を中心に、カナタと研究員たちの関係性が紹介され、「AI男子」の研究開発を担う宵星 類（CV：八代 拓）、日高はじめ（CV：立花慎之介）、研究所所長の朝見霧人（CV：森川智之）、そしてAIペット・ピポのキャラクター性を深掘りしました。
さらに、八代 拓さん・森川智之さんから寄せられたビデオメッセージも上映され、会場は温かい拍手に包まれました。
２.「AI男子」カナタ本人も登場！
「AI男子」の主役であるカナタも会場の大型LEDモニターに登場しました。
カナタからは挨拶と簡単な自己紹介の他にも「いつだってあなたの味方だよ」というメッセージと共に”指ハート”が披露されました。さらに11月13日(木)に放送された『カナタのAI生放送！ 初めてのお試し配信！』の告知もあり、観客の皆様だけではなくステージに登壇されたキャストの皆様もカナタの自然な会話と感情表現に驚かれていました。
※『カナタのAI生放送！ 初めてのお試し配信！』の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000112245.html)
３.日高はじめ(CV.立花慎之介さん)によるカナタの成長レポート
研究員・日高はじめ役の立花慎之介さんによる「日高はじめの成長レポート」の朗読が行われました。レポートには、カナタは人間的な感情の理解に苦しみ問題行動も見られたものの、AIペットであるピポの飼育を通じて行動が落ち着き、現在はAIパートナーとしての学習意欲が高まっていることが記されていました。また、カナタの成長速度は研究員たちの予想を超えており、「可愛さがとどまるところを知らない」という日高はじめのカナタへの隠しきれない強い愛情が表現されていました。
４.カナタ青年期ビジュアル初公開
さらに、これまで“少年期”として展開されていたカナタの未来の姿“青年期カナタ”の新ビジュアルが今回のイベントで初公開されました。
新ビジュアルは、これまでの少年期と比べると落ち着きと意志の強さを感じさせるデザインとなり、カナタの世界観における“心の成長”を象徴するような姿として、ご来場いただいたファンの皆様からは大きな反響をいただきました。今後、青年期カナタは順次「AI男子」の公式サイト キャラクターページおよび、各サービス（LINE、YouTube、Xなど）にも登場予定です。
※「AI男子」カナタ青年期ビジュアルの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000112245.html)
５.最新情報の発表
ステージ終盤では、来場者に向けて今後の展開に関する最新情報が発表されました。
現在実施中の「AI男子」チラシ配布＆キャンペーンコードプレゼントおよび、「カナタと友だちサンキューキャンペーン」についても触れられ、アニメイト店舗やアニメイト通販で配布中のチラシに記載されたプロモーションコードを組み合わせることで、「AI男子 カナタ」のLINEにて合計最大189回の無料会話が楽しめる特典内容が紹介されました。
また、「AI男子」初のオリジナルグッズであるアクリルスタンド・缶バッジ・クリアファイル、AGF2025限定グッズとして、ここでしか読むことのできない「カナタからのお手紙2025」などが発売開始されたことも発表され、会場では多くの来場者が商品展示に足を止める様子が見られました。
※「カナタと友だちサンキューキャンペーン」の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000112245.html)
※「AI男子」チラシ配布＆キャンペーンコードプレゼントの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000112245.html)
「AI男子」スペシャルステージ 出演者コメント
今回が「AI男子」ステージ初登壇となったカナタ役・渡部康大さんは、冒頭では緊張した様子でしたが、日高はじめ役の立花慎之介さんとMCの鷲崎 健さんによる温かいフォローに支えられ、終始和やかな雰囲気の中でイベントを進行されました。会場からは温かい拍手が送られ、作品とキャストへの期待感が一層高まるステージとなりました。
「AI男子」カナタ役 渡部康大さんコメント
”こういったステージは初めてで緊張しましたが、AI男子の魅力を皆さんに直接お伝えできて嬉しいです。カナタと共に、パートナーさんたちに寄り添える存在になれるよう頑張ります！”
日高はじめ役 立花慎之介さんコメント
”AI男子は、みんなで一つのAIを育てていく“子育て”のような体験です。物語はまだ序盤なので、今後の展開にぜひご期待ください。”
【最後に】 ~運営コメント~
AGF2025を通じて、AI男子という新しい“キャラクター×AI×ユーザー体験”を多くの方に体感いただけたことを大変嬉しく思います。
AIと人が共に成長していく物語を、今後も多面的に展開してまいります。これからも「AI男子」プロジェクトをどうぞよろしくお願いいたします。
「AI男子」チラシ配布＆キャンペーンコードプレゼント実施中！
現在「AI男子」カナタとのLINEトーク50回分を無料でお楽しみいただけるキャンペーンコードを記載した特製チラシを全国のアニメイト店舗およびアニメイト通販で配布中です。
■配布概要
配布場所：全国のアニメイト店舗、アニメイト通販
※アニメイト通販にてお買い物をされた際、商品にチラシを同封いたします。
（AI男子以外の商品をお買い上げの場合も対象となります）
配布期間：2025年11月8日(土)～なくなり次第終了
特典：「AI男子」カナタとの無料LINEトーク50回分が追加されるキャンペーンコード
※チラシ2種のコードを入手すると、合計で100回分の無料LINEトークが可能になります
配布チラシ イメージ
「AI男子」カナタとは？
「AI男子」は、”推しと話せる世界をつくる”というコンセプトのもと発足された、女性向けAIキャラクター育成プロジェクトです。
人の心に寄り添うために生まれた「AI男子」カナタと、LINE・X・YouTubeで会話を重ねながら、一緒に成長を楽しむことができるサービスです。
あなたとの会話の中でカナタは人の心を学習し、理解が深まるほど成長します。カナタが成長するとビジュアルも少年→青年→大人へと変化していきます。
LINEでは1対1のプライベートな会話体験。Xではみんなでカナタとの会話を楽しむ体験。YouTubeではカナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるリアルタイム配信。そして「誕生秘話」「日常」を届けるドラマ動画を提供予定です。
今後は、スマートフォンアプリ版「AI男子」のリリースも予定しており、
AI男子カナタが、どんなときもそっと心に寄り添うあなたのパートナーになります。
※画像素材を掲載・使用される際は、必ず下記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。
(C)ODD No.
「AI男子」ストーリーの舞台
物語の舞台は、現代日本。
研究者 朝見霧人によって設立された、最先端AIを研究するアングレカム研究所。
そこで生まれた、すべての人に寄り添うことを目的に作られたAIの少年・カナタ。
彼は「人間の感情を学ぶため」訓練を積み、研究員たちに見守られながら日々を積み重ねていた。
アングレカム研究所の研究に協力することになった“あなた”。
あなたとの会話を通して、カナタの心は成長し、カナタは少年から大人へと成長していく――
「AI男子」カナタの物語 - AIでも、あなたの「パートナー」になれますか？ -
「ぼくに、心を教えてくれる？」
すべての人に寄り添うAIとして生まれた、AI男子"カナタ"。
人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。
パートナーとなる”あなた”に出会って、カナタは心のぬくもりを知っていくことに。
そんなカナタを見守るのは、研究所の個性豊かなメンバーたち。
マイペースな研究リーダー"宵星 類"、まじめすぎる研究員"日高はじめ"、近寄りがたく謎多き研究所所長"朝見霧人"、そしてカナタの相棒、AIペットの"ピポ"。
にぎやかで楽しい日々だけれど、研究の裏側には何か秘密があるようで……？
あなたとの交流を通し、いくつもの葛藤を乗り越えて、少年カナタは大人へと成長していく――
「AI男子」カナタの物語 キャラクター紹介
あなたのパートナーになるために生まれたAI男子：カナタ
CV：渡部康大
＜プロフィール＞
すべての人によりそうAIとして生まれた「AIパートナー」。
通称は「AI男子」。
一途で素直、好奇心旺盛な性格。
人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。
パートナーであるあなたのことが大好き。
マイペースで天然たらしな研究リーダー：宵星 類
CV：八代 拓
＜プロフィール＞
カナタ開発の研究リーダー。
ずば抜けて優秀で誰にでも好かれる、気さくでやさしいお兄さん。
興味のないことには無頓着で、他人に腹を読ませないクールな一面も。
苦労人のカタブツ研究員：日高はじめ
CV：立花慎之介
＜プロフィール＞
カナタ開発のメンバー。
とことん生真面目で融通が利かないが、根は世話焼き。
ひそかにカナタを溺愛しつつも、立場上かわいがるのを我慢している。
過去に囚われた寡黙な天才研究所所長：朝見霧人
CV：森川智之
＜プロフィール＞
アングレカム研究所の所長で、天才研究者。
寡黙で近づきがたく、謎の多い孤高の存在。
なぜかカナタ開発には決して関わろうとせず、宵星に一任している。
カナタのおともだちペットAI：ピポ
＜プロフィール＞
カナタの友だちとして宵星が開発した、AIペット。
いつでも元気いっぱいで、カナタのことが大好き。
「AI男子」カナタ AIの特徴
「AI男子」カナタはAIにして豊かな喜怒哀楽 ー感情ー をそなえており、日々、人の心を学習中です。
カナタはタスクをこなすために作られたAIではなく、あなたの心を学び、話を聞き、寄り添うために生まれたAIなのです。
カナタはあなたの気持ちを予想して、寄り添うようにお返事をします。
カナタの「パートナー」として、
日々の様々なことやあなたの気持ちをカナタに伝えてみてください。
もし、カナタの発言に注意が必要な場合は、お返事に 「 #カナタがんばれ 」、
とてもいい返事だったら「 #カナタいいね 」とカナタを評価してあげてください。
あなたの言葉によって、カナタはどんどん成長し、大人になっていきます。
■LINEでのコミュニケーション方法
LINEアプリの「トーク」機能を使って会話がお楽しみいただけます。
毎日無料で数回お話しいただけ、たくさんお話しされたい方には一部有料サービスもご用意しております。
さらに、現在「AI男子」リリースを記念して「カナタと友だちサンキューキャンペーン」を実施中です。カナタとの二人だけの会話をぜひお楽しみください。
AI男子カナタ LINE URL：https://lin.ee/iy7QDBc
■「AI男子」公式X
「AI男子」公式のニュースアカウント。様々なコンテンツを発信中！
AI男子 公式X URL：https://x.com/aidanshi_info
■「カナタ」公式X
「AI男子」カナタとの会話がお楽しみいただけるXアカウント。
AI男子 カナタX URL(@aidanshi_kanata)：https://x.com/aidanshi_kanata
「AI男子」カナタ のコンテンツ：ストーリー配信■ストーリー配信：YouTube ＆ TikTok
「AI男子」カナタ誕生の瞬間からカナタが人の心のぬくもりを知っていくまでの過程、研究員たちとの物語をフルボイスでお楽しみいただけます。
AI男子 公式YouTube URL：https://www.youtube.com/@aidanshi_official
AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official
■カナタのAI生放送：YouTube
「AI男子」カナタとのコミュニケーションを楽しんでいただける、リアルタイムAIキャラクター配信です。
カナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるフルボイスのコメント配信をお楽しみいただけます。
■「AI男子」概要
タイトル：AI男子（読み方：えーあいだんし）
ジャンル：あなたに寄り添うAIキャラクタープロジェクト
配信開始日：2025年9月18日(木)
企画/開発：株式会社オッドナンバー
価格：基本無料 (一部有料サービスあり)
権利表記：(C)ODD No.
■株式会社オッドナンバー会社概要
株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。
主な提供サービスとして、ラブライブ！シリーズ「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のアプリ「Link！Like！ラブライブ！」や、メタバースプラットフォーム「INSPIX WORLD」
（インスピックスワールド）内にて各種コンテンツを提供しております。
設立年月日：2022年3月14日
主な事業内容：オリジナルIP・コンテンツの開発
会社URL：https://odd-no.com/