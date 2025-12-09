「オープンオフィス天神グラスビルディング」2025年12月1日開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は、2025年12月、福岡市・天神エリアにて『オープンオフィス天神グラスビルディング』を新設いたしました。福岡市でのフレキシブルオフィスの展開は本拠点で12拠点目となり、機能的でリーズナブルなタイプからラグジュアリーなハイエンドタイプまで、フレキシブルオフィスの幅広いニーズに対応する多様なラインナップを提供いたします。

プライベートオフィス■スタートアップにも最適。天神エリアに「Openoffice（オープンオフィス）」が登場

「Openoffice（オープンオフィス）」は、リージャスが展開するレンタルオフィスブランドの中でも、最もリーズナブルな価格帯を実現するために必要最低限の機能に絞ったシンプルな設計が特徴の無人型オフィスです。ラウンジスペースや受付を省くことで、必要最低限の設備に特化し、スタートアップや個人事業主、フリーランスの方々にとって、コストパフォーマンスに優れた選択肢となっています。

すでに「Signature（シグネチャー）」および「Regus（リージャス）」ブランドでの展開実績がある天神エリアにおいて、スタートアップにも最適なオープンオフィスを投入することで、ブランドミックスを最適化し、さらなる獲得市場の拡大および他社との差別化を実現して参ります。

■「オープンオフィス天神グラスビルディング」の魅力

本センターは、2008年竣工のスタイリッシュなビル「天神グラスビルディング」の4階に開設されます。ガラス張りの外観が印象的で、視認性も高く、昭和通り沿いという好立地に位置しています。ビルにはエレベーターが2基設置されており、機械警備システムによるセキュリティも完備。オフィス階は約130坪と広々としており、快適なビジネス環境を提供します。地下鉄で福岡空港まで約15分、都市高速「天神北」IC至近という交通利便性に加え、駐車場も完備されているため、車通勤や来客対応にも柔軟に対応できます。

また、本センターの周辺には法務局や銀行、飲食店、コンビニなどの施設が充実。日常業務に必要な環境が徒歩圏内で整っており、ビジネスの利便性と快適性を兼ね備えたこの立地は、働く人々にとって理想的な選択肢となるでしょう。

【主な特徴】

・個室型オフィス

・24時間365日利用可能

・入会金なし

・法人登記可能

【内装写真】コワーキングスペースミーティングルーム■ 契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。また、全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

■リージャスは福岡で拠点拡大中

リージャスは、今回の新設により、福岡市内でのフレキシブルオフィス展開を12拠点に拡大しました。天神エリアでは、今年度4拠点目の開設となります。

福岡の利便性が高いエリアにおいて、フレキシブルオフィスの需要が急速に高まっていることを受け、リージャスは今後も積極的に事業を拡大していく予定です。お客様のビジネスパフォーマンス向上を支援する環境づくりに、引き続き取り組んでまいります。

「オープンオフィス天神グラスビルディング」の概要

開設日：2025年12月1日

住所：福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11

天神グラスビルディング 4階

アクセス：地下鉄空港線 天神駅 徒歩5分

地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩6分

総面積：129.34坪

オフィス部屋数：41室

ワークステーション席数：77席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジ、貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

Webページ：天神グラスビルディング(https://www.regus-office.jp/fukuoka-area/opo-tenjin-grass/)

■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・200拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

日本リージャス株式会社 概要

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp