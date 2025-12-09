松阪牛・前沢牛など4大銘柄×メニューを自由に組み合わせ可能　“肉のプロ”が贈る、全37通りの極上和牛ギフト　「Wagyu Selection by OGAWA × onion」が誕生

小川畜産食品株式会社

昭和13年（1938年）創業の和牛・国産牛豚肉卸 小川畜産食品株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小川 晃弘）は、同社のグループ企業で、レストランや焼肉店をはじめとする外食産業向けに食肉卸売事業を行う小川フード＆サービス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：小川 大介）が、株式会社オニオン新聞社（所在地：千葉県千葉市、代表取締役社長：山本 寛）との共同プロジェクトとして、4つの銘柄和牛と多彩なメニューを自由に組み合わせて選べるカタログギフト「Wagyu Selection by OGAWA × onion」（https://wagyu-selection.com）の販売を12月5日（金）より開始いたしました。

【Wagyu Selection by OGAWA × onionについて】

Wagyu Selection by OGAWA × onionロゴ

1938年の創業以来、小川グループは食肉のプロフェッショナルとして、食肉市場での厳格な「目利き」、自社工場での確かな「加工」、全国へ届ける「流通」まで、一貫して“品質”を追求してきました。その技術と経験、積み重ねてきた信頼を、このギフトに詰め込みました。

Wagyu Selection by OGAWA × onion は、「松阪牛」をはじめとする4種の厳選和牛と、焼肉・すき焼き・ステーキなど多彩なメニューを自由に組み合わせられる、全37種のラインナップが魅力。贈られた方が“本当に食べたい一品”を選べる、極上のカタログギフトです。

感謝を伝えたいとき、お祝いの場、特別な記念日など、さまざまなシーンで活躍する和牛ギフトとしてぴったり。最高品質の和牛と「選ぶ楽しさ」を一緒に届ける、新しいスタイルの贈り物としてご利用いただけます。

【Wagyu Selection by OGAWA × onionのこだわり(1) 4種の極上和牛】

Wagyu Selection by OGAWA × onion メイン画像

4つの産地、4つの個性 - 日本各地で丹精込めて育てられた銘柄和牛

とろける松阪牛、香る前沢牛、旨み深い常陸牛、日本が誇る国産黒毛和牛。厳選された4銘柄の極上和牛からお好みの銘柄をお選びいただけます。

【Wagyu Selection by OGAWA × onionのこだわり(2) 豊富なメニュー】

Wagyu Selection by OGAWA × onionが取り扱う厳選和牛4種

受け取られた方の好みや調理方法に合わせて、すき焼き用、しゃぶしゃぶ用、焼肉用、ステーキ用、ハンバーグといった幅広いメニューからお選びいただけます。

【Wagyu Selection by OGAWA × onionのこだわり(3) 5つのギフトプラン】

- すき焼き用（肩・モモ）- すき焼き用（肩ロース・ロース）- しゃぶしゃぶ用（モモ）- 焼肉用赤身（肩・モモ・バラ・ロース）- 焼肉用霜降り（肩・モモ・バラ・ロース）- ステーキ用（サーロイン・リブロース）- ステーキ用（イチボ）- ステーキ用（ランプ）- 切り落とし- 小川のハンバーグ（国産牛100%、銘柄選択不可）

贈る相手やご予算に合わせてお選びいただけるよう、5つのプランをご用意しました。プランごとに選択できる品数が異なり、より多くの品を選べるプランでは、4銘柄和牛と多彩なメニューの組み合わせをより自由に楽しめます。“銘柄×メニュー” のバリエーションを、贈るシーンに合わせて最適にお選びいただける仕組みです。

【Wagyu Selection by OGAWA × onionのこだわり(4) スマートで特別なギフト形式】

- 和牛ギフト 雅 10,000円コース 1品種選択- 和牛ギフト 匠 20,000円コース 2品種選択- 和牛ギフト 極 30,000円コース 3品種選択- 和牛ギフト 煌 50,000円コース 5品種選択- 和牛ギフト 輝 100,000円コース 10品種選択

Wagyu Selection by OGAWA × onionでは、大切な人へ、気持ちをスマートに届ける2つの贈答方法をご用意しています。

１.ギフトカード

洗練されたデザインで特別感を演出したギフトカードで贈ることが可能です。カードケースは3種、熨斗は4種から無料でお選びいただけます。

２.e-ギフト

LINEやメールで手軽に贈ることが可能です。相手の住所を知らなくても、連絡先（メールアドレスやSNSアカウント）が分かればお届けできます。購入後すぐにURLが発行されるため、思い立ったその日や記念日当日でも間に合うのが魅力です。

【Wagyu Selection by OGAWA × onion オープン記念Wキャンペーン】

気持ちをスマートに届けることができるWagyu Selection by OGAWA × onion

特典1：購入者全員もらえる！Amazonギフト1,000円分キャッシュバック

対象者：購入者全員

内容：購入金額にかかわらず、1,000円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします

特典2：贈った自分にもブランド和牛が当たる！約40種類からいずれかの豪華お肉を40名様にプレゼント

対象者：購入者から抽選にて決定

内容：当選された方に、約40種類のうちいずれかの牛肉をプレゼントいたします

キャンペーン期間：2026年1月末まで

Wagyu Selection by OGAWA × onionのオープン記念Wキャンペーン【小川畜産食品株式会社について】

昭和13年（1938年）に小川商店として創業。食肉のサプライヤー事業をメインに、中間流通や直営外食店の運営、精肉小売、生産事業など幅広いビジネスを展開しています。近年は、海外への輸出事業にも注力し、「食」に関わる総合的な事業の拡充を推進しています。

社名：小川畜産食品株式会社

本社所在地：〒142-0043 東京都品川区二葉2-4-18

代表者名：代表取締役社長 小川 晃弘

資本金：8,000万円

従業員数：96名（2025年4月11日時点）

業務内容：(1)牛肉、豚肉の加工・販売・卸売事業 (2)フードサービス事業 (3)レストラン事業

ホームページ：https://www.ogawa-group.co.jp/

【小川フード＆サービス株式会社について】

幅広いニーズに応えるサービスと細やかな対応で、レストランや焼肉店をはじめとした外食店を中心に、様々な店舗に食肉を提供しています。また、近年海外でも関心が高まっている日本産の牛肉・豚肉の輸出も行っており、さらに多くの国々への輸出を目指してグローバルな展開を視野に取り組んでいます。

社名：小川フード＆サービス株式会社

本社所在地：〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24 日本食肉流通センター内

代表者名：代表取締役社長 小川 大介

資本金：500万円

従業員数：13名（2024年9月現在）

業務内容：牛肉・豚肉の卸売事業・輸出事業、イベント等への出店事業

【株式会社オニオン新聞社について】

地方創生を基軸としたGrowth支援事業（プロジェクト事業・デジタルマーケティング事業・D2C事業）や、事業企画・事業開発支援から、プロジェクト・マーケティング・コミュニケーション・運用実行の支援まで一貫したマネジメントでソリューションを提供。2023年、千葉銀行より20%の出資を受け連携事業やパートナーシップを高めています。

社名：株式会社オニオン新聞社

本社所在地：〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビル5F

代表者名：代表取締役社長 山本 寛

資本金：1億2000万円

従業員数：220名（2024年9月現在：パート・アルバイト含む）

業務内容：Growth支援事業（プロジェクト事業／デジタルマーケティング事業／D2Ｃ事業）

ホームページ：https://www.onionnews.co.jp/

【本件に関するお客様からの問い合わせ先】

Wagyu-Selection運営事務局（株式会社オニオン新聞社内）

TEL：043-201-8811

E-MAIL：ogawa-wagyu@onionnews.co.jp