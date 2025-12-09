テストや習い事など、頑張ったごほうびに！小学生限定のお得な「ごほうび割」 全国のトンデミにて　12月15日(月)より 開始！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内アスレチック施設『トンデミ』にて、2025年12月15日(月)～2026年2月1日(日)の期間中、小学生のお子さまがテストや習い事などで頑張った写真などを入場時に提示すると最大10名までトンデミ利用料金がおトク(※1)になる「ごほうび割」を実施します。

学期末のテストや冬休みで習い事の大会や発表会も多いこの季節。頑張ったお子さまのごほうびには、トランポリンやクライミングを全力で楽しめる『トンデミ』がピッタリ！屋内施設なので、寒くて外に出るのがおっくうな時でも、快適な環境でたくさん遊んで身体の中からぽかぽか！

たくさん勉強して取り組んだテストや習い事でつくったものなど…スタッフに頑張ったものを見せに、遊びに来てください！素敵な思い出作りを、トンデミがお手伝いします。

※1…トンデミ利用のみ対象です。キッズエリア・保護者入場は対象外です。

■『トンデミ』とは

『トンデミ』は「トランポリン」「クライミングウォール」「ロープウォーク」など人気のアクティビティを取りそろえた本格的な屋内アスレチック施設です。2017年4月に1号店のイオンモール幕張新都心店を開業以来、YouTubeやテレビ番組、SNSを中心にメディアでも話題で、天候に左右されず予定を決められる点も魅力の一つです。

現在千葉、東京、神奈川、大阪、愛媛で5店舗展開し、開業以来延べ330万人のお客さまに来場いただいています(※2)。『トンデミ」は、国内の屋内型アスレチック業態の第一人者として、今後も積極的に世界中から新奇性のあるアクティビティを導入し、お客さまに“ここにしかない”新しい体験価値を提供していきます。

※2…2025年4月時点バンダイナムコエクスペリエンス調べ

ごほうび割 概要

[期間]

2025年12月15日(月)～2026年2月1日(日)

[内容]

小学生のお子さまが何か頑張ったことをお店でスタッフに提示すると

最大10名までトンデミ利用料金が1人300円引き！

習い事で頑張ったときの写真や作ったもの、テスト用紙など、なんでもOK！

※1つ頑張ったものを見せてくれたら最大10人まで割引！

■利用方法

【当日利用】

受付で「頑張ったもの・こと」が分かるものや写真などを提示し利用希望を伝えてください。

【事前予約】★事前予約でさらに100円引き！

１.来店希望の店舗公式サイトより、クーポンコードを入力して予約してください。

クーポンコード…2512gb人数

例)トンデミ利用料3人の場合：クーポンコード「2512gb3」

※ご利用予定の人数分まとめての予約が必要です。

２.当日受付で頑張ったものを見せてください！

■注意事項

【注意事項】

※トンデミ初回利用の方は別途会員登録料が必要です。

※幕張・平和島・横須賀・枚方：600円

※トンデミ愛媛は会員登録不要です。

※身長110cm～、体重20kg～120kg どちらも満たしている方が対象です。

※幕張のみ身長110cm~190cmです。

※利用時間は、平和島120分、幕張・横須賀・枚方90分、愛媛は開店から閉店まで（※長期休暇など一部日程は120分）です。

※小学生以下のお子さまには必ず保護者(高校生不可)の付き添いが必要です。

※1会計あたりトンデミ利用が最大10名まで適用できます。

※来場のみなさまおそろいのうえ、まとめてのお会計、受付をお願いします。

※入場の際に受付で「頑張ったもの・こと」が分かるものや写真などを提示してください。

※本クーポンはトンデミ利用が対象です。

※WEBチケット割以外引との併用はできません。

※本クーポンの払い戻し(換金)はできません。

※アソビューチケットとの併用はできません。

※キッズエリア、保護者入場の方はサービス対象外です。

※そのほかの料金プラン、団体料金、貸切プランは対象外です。

トンデミ基本情報

[対象店舗]

■トンデミ幕張 イオンモール幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 エキマエモール3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/makuhari-shintoshin/

■トンデミ平和島

〒143-0006 東京都大田区平和島1丁目1-1

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/heiwajima/

■トンデミ横須賀 コースカベイサイドストアーズ店

〒238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 5F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/yokosuka/

■トンデミ愛媛 エミフルMASAKI店

〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 エミフルMASAKI

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/ehimemasaki/

■トンデミ枚方 枚方モール店

〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1 枚方モール 3・4F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/hirakata/

[トンデミ公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/

[SNS]

■Instagram：https://www.instagram.com/tondemi_namco/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@spaceathletic_tondemi

■X(旧Twitter)：

・トンデミ幕張：https://x.com/Tondemi_namco

・トンデミ平和島：https://x.com/tondemi_heiwa

・トンデミ横須賀：https://x.com/tondemiyokosuka

・トンデミ愛媛：https://x.com/tondemi_ehime

・トンデミ枚方：https://x.com/tondemihirakata

■トンデミ公式LINE： https://line.me/ti/p/@tondemi

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです

(C)Bandai Namco Experience Inc.