株式投資を通じて、株主さまと”共に未来をつくる”【株主さま限定】株主優待申請サポート教室を開催

ソフトバンク株式会社（証券コード9434、以下「ソフトバンク」）は、個人の投資家の皆さまがソフトバンクの企業活動をより身近に感じていただけるよう、取り組んでいます。

今回、株主優待申請におけるオンライン手続きのサポートを行い、全ての個人株主さまに申請していただけるよう、全国751店（2025年11月30日時点）に在籍するスマホアドバイザーによる「株主優待申請サポート教室」を開催します。

■全国のソフトバンクショップで「株主優待申請サポート教室」を開催！

ソフトバンクでは、投資単位を引き下げるため、2024年10月1日に株式分割を行い、またグループ会社であるPayPay株式会社のキャッシュレス決済サービス「PayPay」を体感していただき、事業への理解を一層深めていただきたいという思いを込めて、PayPayマネーライト（1,000円分）を進呈する株主優待制度を新設しました。

2026年5月にPayPayマネーライト（1,000円分）をお受け取りいただくためには、2026年3月31日までに”株主優待サイト”で優待申請を完了することが条件ですが、優待制度の新設をきっかけに開設した株主さまの問い合わせ窓口には、「スマホでの申請手順を詳しく教えてほしい」という声をお寄せいただいています。

このような声にお応えし、希望される全ての株主さまに優待を受け取っていただけるよう、ソフトバンクショップで「株主優待申請サポート教室」を開催する運びとなりました。

年間約100万回の開催実績で積み上げてきた「スマホ教室」のノウハウで、株主さまの「新しいを知りたい・挑戦したい」気持ちに寄り添います。スマホアドバイザーが在籍する、全国751店(2025年11月30日時点）のソフトバンクショップに足を運んでいただき、申請手続きを後押しします。

・優待申請サポート教室の予約方法などの詳細は、「中間配当金通知書」に同封のチラシでご案内し、株主さまのみにお届けしています。

・スマホ教室の予約については、スマホ教室の公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.softbank.jp/mobile/special/sumaho-adviser/

＜株主優待制度について＞

ソフトバンクの普通株式を１年以上保有され、期限までに株主優待サイトから申請を完了された方に、PaｙPayマネーライト（1,000円分）を進呈します。※

詳細はこちら：https://u.softbank.jp/4hyj4R8

※保有期間は「3月31日から翌年3月31日まで」または「9月30日から翌年9月30日まで」とします。

3月31日基準分の初回は、2026年3月31日までに申請が完了した場合は2026年5月に、9月30日基準分の初回は、2026年9月30日までに申請が完了した場合は2026年11月に進呈します。

※ソフトバンクの株主名簿に記載または記録された日付であり、株式の取得日などとは異なります。

※同一の株主番号で3月31日および9月30日最終の当社株主名簿に、3回以上連続で記載または記録されている株主さまが対象です。

＜参考情報＞

「若い世代におトクな投資体験を」株式分割と株主優待新設の狙い（ソフトバンクニュース 2024年9月24日）：https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20240924_02

■株主優待申請完了後は“株主特典”の抽選にも応募できます！

優待申請が完了した株主さまは、ソフトバンクならではの“特別体験”が当たる抽選にご応募いただけます。スポーツ観戦やイベントなど、ソフトバンクをより身近に感じていただける企画を今後も拡充する予定です。

詳細はこちら：https://www.softbank.jp/corp/ir/investor/benefit/#event

【株主特典（抽選）】

・福岡ソフトバンクホークス公式戦 試合観戦

・B.LEAGUE（バスケットボール）観戦

・D.LEAGUE（ダンス）観戦、他

■個人投資家の皆さまに向けてIR活動を拡充し、ソフトバンクの「未来」を届ける

ソフトバンクは、株式分割や株主優待制度の新設とともに、個人投資家の皆さま向けのIR活動を拡充してきました。今月は、財務統括担当役員によるラジオ番組への出演や、オンライン会社説明会において、事業概要や中長期的な成長戦略、株主還元方針など、個人投資家の皆さまから寄せられるご質問・ご関心にお答えします。

ソフトバンク株式会社

執行役員 財務統括

秋山 修

早稲田大学卒業後、日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)に入社。2018年の上場以降は財務戦略の責任者として資本政策を統括し、日本初となる社債型種類株式の上場を実現するなど、成長と株主還元の両立に向けた取り組みを主導。2023年に執行役員に就任し、2025年4月から現職として会社の財務全体を統括。

【ラジオ】ラジオNIKKEI 『おはようマーケット』

放送日時：2025年12月9日（火） 8:00～9:00

ソフトバンクIR特集ページURL：https://www.radionikkei.jp/9434ir/

【説明会】個人投資家さま向けオンライン会社説明会

開催日時：2025年12月15日（月）

視聴はこちら：https://go.sbisec.co.jp/ir/ir_top.html

■株式投資を通じて、株主さまと”共に未来をつくる”

株式投資を通じて、ソフトバンクを、分かりやすく、楽しく、身近に。株主さまと共に、ソフトバンクの経営理念である「情報革命で人々を幸せに」を体現していきます。スマホ教室は、「誰一人取り残さないデジタル社会の実現」に向けた、ソフトバンクが大切にしている取り組みの一つであり、今回、スマホ教室にご参加いただく株主さまには、その一端を実感していただけることと考えています。