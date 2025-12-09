コネクタが自在に回転するRJ-45回転アダプタを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、LANケーブルの柔軟な設置が可能な360°回転式LAN中継アダプタ「ADT-RJ6A-3D」を発売します。
狭いスペースや障害物のある場所でも向きを自在に調整でき、干渉を避けてLANケーブルを簡単に延長できます。
また、カテゴリ6Aに対応しているためギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信が可能です。
【掲載ページ】
品名：RJ-45 回転式アダプタ（Cat6A・STP）
品番：ADT-RJ6A-3D
標準価格：1,980円（税抜き 1,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ADT-RJ6A-3D
配線したい向きにコネクタが自在に回転
コネクタ部分が自在に回転するので、向きを気にせずに使用できます。
差し直しの手間なく、向きをくるっと変更できる
ケーブルを差したままくるっと回せば、向きが変更できます。
机上での急なレイアウト変更も差し直しの手間が省けるので、手早く行えます。
狭い場所でもスッキリ配線
テレビ裏などの狭い場所でも、出っ張りを抑えてスッキリ配線できます。
ケーブルの断線予防にも
コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線予防になります。
差すだけ！簡単接続
お手持ちのLANケーブルを差すだけの簡単接続です。
カテゴリ6A対応
カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。
UTP・STPケーブル両対応
シールドがなく一般的なUTPでも、シールド付きでノイズを軽減する業務用のSTPでも、どちらでも使用可能です。
PoE、PoE+、PoE++に対応
PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応します。
-----------
【関連ページ】
LAN自作パーツ・コネクタ（RJ-45）・工具
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lanparts/index.html#adapter
PoEとは？
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/poe/index.html
LANプロ：LANケーブル自作方法・最新情報
https://sanwa-w.takeoffinc.co.jp/seihin_joho/lan/index.html
屋外用LANケーブル おすすめ製品のご紹介
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/outdoor_lan/index.html
-----------
