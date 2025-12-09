コネクタが自在に回転するRJ-45回転アダプタを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、LANケーブルの柔軟な設置が可能な360°回転式LAN中継アダプタ「ADT-RJ6A-3D」を発売します。

狭いスペースや障害物のある場所でも向きを自在に調整でき、干渉を避けてLANケーブルを簡単に延長できます。

また、カテゴリ6Aに対応しているためギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信が可能です。

【掲載ページ】

品名：RJ-45 回転式アダプタ（Cat6A・STP）

品番：ADT-RJ6A-3D

標準価格：1,980円（税抜き 1,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ADT-RJ6A-3D

配線したい向きにコネクタが自在に回転

コネクタ部分が自在に回転するので、向きを気にせずに使用できます。

差し直しの手間なく、向きをくるっと変更できる

ケーブルを差したままくるっと回せば、向きが変更できます。

机上での急なレイアウト変更も差し直しの手間が省けるので、手早く行えます。

狭い場所でもスッキリ配線

テレビ裏などの狭い場所でも、出っ張りを抑えてスッキリ配線できます。

ケーブルの断線予防にも

コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線予防になります。

差すだけ！簡単接続

お手持ちのLANケーブルを差すだけの簡単接続です。

カテゴリ6A対応

カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。

UTP・STPケーブル両対応

シールドがなく一般的なUTPでも、シールド付きでノイズを軽減する業務用のSTPでも、どちらでも使用可能です。

PoE、PoE+、PoE++に対応

PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応します。

