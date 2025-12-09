配車アプリ「DiDi」、2025年12月9日より大分県でサービス再開

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔）は、2025年12月9日（火）より、大分県別府市にて配車アプリ「DiDi（以下、「ディディ」）」のサービス提供を再開します。

これに伴い、ディディの日本国内におけるサービス提供エリアは32都道府県となります。また、北海道、三重県においてもサービスエリアを拡大します。ディディは、地域にお住まいの方々はもちろん、国内外の観光客の皆さまにも、より便利で快適な移動体験をお届けすることを目指します。

■新たにサービスを開始するエリアと開始日

・開始日：2025年12月9日（火）10:00

・対象エリア：

１.大分県 別府市

２.三重県 松阪市（旧嬉野町、三雲町区域を除く）、多気町、明和町、大台町

・開始日：2025年12月16日（火）10:00

・対象エリア：北海道 岩内余市

ディディは今後も、全国各地での移動をより便利に、安全に、快適にすることを目指し、さらなるサービスエリアの拡大と利便性の向上に取り組んでまいります。

■累計ダウンロード数1,000万 「DiDi（ディディ）」について

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国32都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年5月時点で累計1,000万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。