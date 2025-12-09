とうろう流し実行委員会 × デジタルハリウッドSTUDIO広島 共同プロジェクト始動｜デジタルハリウッド在校生らを対象に広島の「灯ろう流し」のロゴ・チラシ・Webを刷新するコンペを実施

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド（運営会社：デジタルハリウッド株式会社 本社/本校：東京都千代田区 学長：杉山知之）が運営をする、新しい学びのスタイルを通して多様なライフスタイルを支援し全国へ展開している、Webと動画について学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』のSTUDIO広島（運営：有限会社久保田商事、代表取締役：久保田涼子）は、とうろう流し実行委員会（構成団体：広島祭委員会、広島市中央部商店街振興組合連合会）と共同で、広島の「灯ろう流し」のロゴ・チラシ・Webを刷新するプロジェクトを開始します。

本プロジェクトは、全国のデジタルハリウッド在学生・受講生・修了生を対象にコンペ形式で実施され、新ビジュアルおよび関連制作物は、戦後81年目となる2026年6月以降に公開予定です。

【灯ろう流しの歴史と背景】

広島の灯ろう流しは、原爆で亡くなられた方を追悼するために、遺族が名前を書いた灯ろうを川へ流したことがはじまりとされています。

1947年頃より自然発生的に毎年8月6日に行われ、1955年頃からは広島市中心部の商店街が中心となり運営されてきました。現在は多数の市民ボランティアも参加し、広島を代表する平和行事です。

2015年からは、デジタルハリウッドSTUDIO広島のオーナーが社会活動として取り組む 「オンライン灯ろう流し（運営団体：ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会）」とも連携し、世界中から届く平和のメッセージを現地で投影しています。

https://message.tsuguten.com/

被爆体験を伝える世代が減少するなか、公式ロゴやチラシ、Webサイトをリブランディングすることで、若い世代や海外来訪者にも灯ろう流しの趣旨を適切に伝えることを目指します。

【プロジェクト概要】

共同実施団体：とうろう流し実行委員会 / デジタルハリウッドSTUDIO広島

制作物：ロゴデザイン ・公式チラシ ・Webデザイン

参加者：全国のデジタルハリウッド在学生・受講生・修了生を対象にコンペ形式で実施

＜対象＞

・デジタルハリウッド大学（東京・御茶ノ水） 在学生

・デジタルハリウッドSTUDIO（全国）受講生・修了生

・フリーランス自立プロジェクト「freelance BOOST session（フリーランス・ブースト・セッション）」メンバー

公開予定：2026年6月以降

■コンペスケジュール

【ロゴ】

・コンペ募集開始：2025年12月15日（月）

・締め切り：2026年1月11日（日）

・審査：2026年1月12日（月）～17日（月）

・採用者発表：2026年1月18日（日）

【チラシ＆Web】

・コンペ募集開始＆クライアントヒアリング会（オンライン）：2026年2月4日（水）19:30-21:30

・現地下見ツアー：2026年3月8日（日）11:00-12:00（原爆ドーム前集合）

・締め切り：2026年4月4日（土）

・審査：2026年4月5日（日）～10日（日）

・採用者発表：2026年4月11日（土）

【灯ろう流しの実行委員会について】

構成団体：広島祭委員会、広島市中央部商店街振興組合連合会

公式サイト：https://www.chushinren.jp/tourou/

【当プロジェクトのお問い合わせ】

デジタルハリウッドSTUDIO広島（オーナー：久保田）

電話番号：082-299-4450

Mail：hiroshima@dhw.co.jp

URL：https://school.dhw.co.jp/school/hiroshima/

営業時間：平日 11:00～21:00 / 土日 10:00～18:00（休：毎週月曜・祝日）

【デジタルハリウッドSTUDIO広島について】

デジタルハリウッドSTUDIO広島は、IT・Web・デザイン分野を中心に学べる社会人向けクリエイター養成スクールです。

20代～社会人まで幅広い層が学び、企業・自治体との産学連携や、地域課題に向き合う実案件型プロジェクトにも積極的に取り組んでいます。

運営会社：有限会社久保田商事

代表取締役：久保田涼子

開校日：2025年1月1日（水）

所在地：〒730-0802 広島市中区本川町3丁目1番5号 2F（port.inc内）

アクセス：広島電鉄 「本川町」「寺町」電停下車徒歩 5分、バス「広瀬町」「本川町」バス停下車徒歩 5分

Mail：hiroshima@dhw.co.jp

URL： https://school.dhw.co.jp/school/hiroshima/

平日：11：00～21：00 /土日：10：00～18：00 （休：毎週月曜日・祝日）

【デジタルハリウッドSTUDIOとは】

『デジタルハリウッドSTUDIO』は、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ。」をコンセプトに、目的や地域に特化した学習スタイルを提供する今までにないラーニングスタジオとして、全国に展開しています。デジタルハリウッド設立より30年以上もの間、多くの実績を生んできた教育ノウハウとメソッドを集約し、確実にスキルが身につくカリキュラムを提供しています。

「ワーク・シフト」が注目されはじめ、働き方が大きく変わる中、併せて生活スタイルも時間の使い方そのものが変化をしはじめ、必然的に"学びのスタイル"も変化をしている流れをいち早く察知し、デジタルハリウッドでは2012年より、この「新しい学びのスタイル」を提供し始めております。

＊デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。

デジタルハリウッド校舎一覧： https://school.dhw.co.jp/school/index.html