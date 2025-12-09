Netskope、モデルコンテキストプロトコル（MCP）の新セキュリティ機能を発表　組織全体でのAIエージェントの安全利用を推進

Netskope Japan株式会社

クラウドとAI時代に対応した最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードするNetskope(https://www.netskope.com/jp/)（NASDAQ: NTSK）は米国時間12月1日、モデルコンテキストプロトコル(https://www.netskope.com/jp/security-defined/what-is-mcp)（MCP）通信向けの画期的なセキュリティ機能を発表しました。今回追加された機能はNetskope Oneプラットフォームの一部であり、組織がセキュリティを確保しながら安心してエージェント型AIを導入できる環境を実現します。

AIの導入拡大に伴い、MCPはAIエージェントを企業リソースに接続する主要な手段として急速に普及しています。一方で、MCP通信はAIシステムに企業データへのアクセスや自律的なコマンド実行を可能にするため、新たなセキュリティリスクも生じます。特に、数千ものMCPサーバーが一般公開されている現状において、そのリスクはより顕著になっています。

今回の機能拡張により、Netskope OneはMCP対応AIとの通信を保護し、MCPツールの利用の完全な可視化、必要最小限の権限によるアクセス管理、機密データ保護、コンプライアンスの確保などを実現します。Netskope Oneを利用する組織は、以下の機能が利用可能となります。

- 組織内で使用されているMCPサーバーとクライアントを、名前、ID、URL、バージョン、ホスト、データソース、プロトコルなどの属性情報とともにリアルタイムで特定- Netskope Cloud Confidence Index（CCI）のリスクスコアリングをMCPサーバーにも適用し、セキュリティおよびコンプライアンスリスクの高いAIツール、エージェント、統合を迅速に特定・優先順位付け- コンテキストベースの詳細なポリシー制御（MCPトラフィックのデフォルトのブロックオプションを含む）に基づくアクセス管理およびデータ漏えいのリアルタイム防止- MCPサーバー、クライアント、ツール、ホスト、データソース、開発ツール間のノンヒューマントラフィック（ボット等）を検知・監視- セッション、初期化、ツールのリクエスト・レスポンス、デプロイメントなどのMCPイベントログを記録- MCPツールで扱われる知的財産やパスワードなどの機密データの識別

Netskopeの最高製品責任者、ジョン・マーティン（John Martin）は次のように述べています。

「あらゆる組織が、安心できる環境下でAI導入の加速を望んでいます。MCPのような新たなプロトコルは、その議論の中心的な存在となりつつあります。一方で、MCPは従来のツールでは対処できない新たなセキュリティリスクも生み出しています。そのため、私たちはNetskope Oneの市場をリードする機能をさらに拡張し、MCPトラフィックの可視化とポリシー策定、そしてMCPツールのリスク評価を即座に行えるようにしました。これは、組織が生産性向上のためにエージェントを開発するうえで、AIを安全に利用するために不可欠です」

MCPセキュリティの新機能は、現在Netskopeのお客様向けにプレビュー版として提供されており、2026年前半に提供開始予定です。

MCPセキュリティ(https://www.netskope.com/blog/beyond-llms-the-strategic-need-for-mcp-security)およびNetskopeの最新情報(https://www.netskope.com/jp/blog/secure-agentic-communication-the-new-battleground-in-ai-innovation)は、Netskopeのブログをご覧ください。



本プレスリリースは、米国時間2025年12月1日に発表されたプレスリリース（英語）(https://www.netskope.com/press-releases/netskope-advances-the-safe-use-of-ai-agents-with-model-context-protocol-mcp-security-across-the-enterprise)をもとに作成しています。

Netskopeについて

Netskope（NASDAQ: NTSK）は、クラウドおよびAI時代の最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードしています。人、デバイス、データがどこにあっても、最適化されたアクセスとリアルタイムのコンテキストベースのセキュリティを提供し、セキュリティチームとネットワークチームの両方のニーズに応えることができます。Fortune 100企業の30社以上を含む数千社のお客様が、Netskope Oneプラットフォーム、ゼロトラストエンジン、そして強力なNewEdgeネットワークを信頼し活用しています。これらのソリューションにより、あらゆるクラウド、AI、SaaS、ウェブ、プライベートアプリケーションの利用状況を可視化し、セキュリティリスクの低減とネットワーク性能の向上を実現しています。



詳しくは、netskope.com/jp(https://www.netskope.com/jp/)をご覧ください。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

Netskope 広報事務局 （合同会社NEXT PR内）

TEL: 03-4405-9537 FAX: 03-6739-3934

E-mail: netskopePR@next-pr.co.jp