手塚治虫氏の名作『ジャングル大帝』とSEVESKIGのコラボソフビがスニダン別注カラーで登場！

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、日本が誇るマンガ界の巨匠・手塚治虫氏の名作『ジャングル大帝』とSEVESKIG(セヴシグ)のコラボソフビ別注カラーを2025年12月11日（木）より、抽選販売いたします。

※手塚治虫の「塚」は旧字体が正式表記です。

■ブランドのアイデンティティーと「レオ」の可愛らしさが際立つラインナップ

今回販売される別注カラーは、”実際に商品を手に取り、着て感動する物作り"をブランドコンセプトに掲げている日本発のブランド「SEVESKIG(セヴシグ)」と、特殊メイク・造形アーティストの岡田悠助（Okada Yusuke）氏によるコラボソフビです。

今回のスニダン別注カラーとして登場する5色は、スニダンの「おしゃれな人が集まる場所」というイメージを意識し、かわいさだけでなく、おしゃれな部屋にもなじむように素体の色味を活かした塗装を施しています。まろやかな色合いや艶消しブラックで落ち着いた雰囲気のシンプルなカラーに加え、透明×ラメの個性的なカラーをラインナップ。陶器のような質感や、SEVESKIGのショーでも使用されたオリジナル生地を取り入れたファッション性の高いアイテムまで、バリエーション豊富に揃えています。

「空間の雰囲気を壊さず、よりかっこよく演出できること」をポイントに、色と質感にこだわりが凝縮した魅力的な作品です。

＜販売アイテム詳細＞

『SEVESKIG × ジャングル大帝 × ゴーヤ怪獣』スニダン別注カラー

（左から）ブルー、グリッター、クリアインファブリック、ルミナス、ブラック

全5色

各29,700円（税込）

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※詳細は販売ページをご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/135_1_7ca901e846f03f497b05f2ec99b01559.jpg?v=202512091257 ]

◼︎『ジャングル大帝』について

手塚治虫の『ジャングル大帝』は、人間に育てられた白いライオンの子・レオの成長する姿を通して、自然と人間の関わりを描いた長編マンガ。1950年代に連載が始まって以来、アニメや映画にもなり、今もなお多くの人々に愛され続ける名作。

公式HP：https://tezukaosamu.net/jp/

公式X：https://x.com/TEZUKA_goods

■SEVESKIG（セヴシグ）について

『実際に商品を手に取り、着て感動する物作り』をコンセプトに掲げ、自身が通ってきたカルチャー、サブカルチャーなどをスタンダードなアイテムに落とし込む。

アニメ業界、アート業界、バイク業界に精通し、様々なコラボレーションを実施。

公式HP：https://seveskig.com/

公式instagram：https://www.instagram.com/seveskig/

◼︎特殊メイク・造形アーティスト岡田悠助（Okada Yusuke）氏について

岡田悠助は1987年兵庫県生まれ。美容師として勤務する傍ら、造形・特殊メイクを学び2013年に特殊メイク会社へ入社。映画・TV・CMなど、多数の大型プロジェクトに参加。並行して個人での作品制作にも注力し、代名詞となるキャラクター「ゴーヤ怪獣」を生み出す。2024年4月に独立。

公式X：https://x.com/dakarasapiri

公式instagra：https://www.instagram.com/okada_toy

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する鑑定付きファッション&コレクティブル フリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。